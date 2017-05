Ultima ora

12:01Giro: Moser, nella cronometro il favorito è Dumoulin

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 15 MAG - "La crono di domani è molto bella, perché non concede tregua, su un percorso che scorre via sotto i pedali: a me sarebbe piaciuta tanto, perché sarebbe stata adatta alle mie caratteristiche. A mio avviso c'è un favorito: è Tom Dumoulin. L'olandese può vincere la tappa e indossare anche la maglia rosa. Anche Nibali può fare qualcosa, lui va bene a cronometro. Quintana? Baderà a difendersi". Così Francesco Moser, ex recordman dell'ora, vincitore della maglia rosa nel 1984, presenta la crono di domani, valida per la 10/a tappa del 100/o Giro d'Italia, in programma fra Foligno e Montefalco, su un tracciato lungo poco meno di 40 chilometri.

11:58Motopesca fermato: armatore, attendiamo rilascio dopo multa

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO (TRAPANI), 15 MAG - "L'equipaggio ha trascorso la notte a bordo e sta bene, adesso attende, da quello che gli sarebbe stato fatto capire, che gli venga comunicato l'importo di una multa da pagarsi per il rilasciato". Lo dice Domenico Asaro, uno degli armatori del "Ghibli Primo", il motopesca mazarese sequestrato ieri mattina da miliziani libici "in acque internazionali", a circa 25 miglia nord nord-est dalla zona di Bomba, nell'area di Tobruk e condotto nel porto di Ras al Helal. "Non ho personalmente parlato con l'equipaggio - aggiunge Asaro - ma le notizie mi sono giunte dai marittimi di un altro peschereccio che si trova in Grecia con i quali gli uomini sono riusciti a mettersi in contatto". E' un uomo provato Domenico Asaro. Sono stati tanti i sequestri subiti da Asaro negli ultimi 20 anni. "La marineria di Mazara del Vallo - prosegue - negli ultimi decenni ha salvato molte vite umane nel Mediterraneo ma anche pagato in vite umane e soldi i sequestri. Ormai siamo allo stremo".

11:54Indipendentista sardo in barella davanti a Gup Brescia

(ANSA) - ORISTANO, 15 MAG - L'indipendentista sardo Doddore Meloni, 74 anni, attualmente detenuto nel carcere di Oristano, è comparso in barella davanti al giudice dell'Udienza preliminare di Brescia che dovrà decidere sul suo eventuale rinvio a giudizio per partecipazione in concorso con una quarantina di altri imputati all'associazione eversiva denominata L'Alleanza, che, secondo l'accusa, aveva come obiettivo la proclamazione della indipendenza del Veneto. Meloni sta facendo lo sciopero della fame e della sete dal 28 aprile, quando era stato arrestato per espiazione di pena. Secondo quanto ha riferito il suo difensore, l'avvocata Cristina Puddu, Meloni è apparso molto indebolito, quasi in stato soporifero, ed è riuscito a malapena a rispondere all'appello del giudice, che ora è in camera di Consiglio. Considerate le precarie condizioni di salute del suo assistito, che non gli consentirebbero di affrontare il viaggio di rientro in Sardegna, l'avvocata ha chiesto al giudice che Meloni venga ricoverato in ospedale.

11:46Calcio: Semplici “non so se Spal resterà tutta italiana”

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Anche l'anno prossimo una Spal tutta italiana? "Non lo so risponde il tecnico dei neopromossi emiliani Leonardo Semplici, intervenuto a 'Radio anch'io sport'. "Non so se potremo seguire ancora questa cosa l'anno prossimo, dobbiamo guardare al progetto della società e alle esigenze della Serie A" ha detto l'allenatore,che è stato confermato anche per la prossima stagione. "Il nostro segreto è che abbiamo programmato bene le cose, facendo i passi per quel che era il nostro budget, cercando di portare a Ferrara giocatori con motivazioni. Ci siamo riusciti, è bellissimo. Sappiamo -ha proseguito- le difficoltà delle neopromosse, cercheremo di starci con il budget. A inizio campionato ci davano già per retrocessi, a Natale eravamo in zona playoff, poi i ragazzi hanno superato ogni limite". (ANSA).

11:34Calcio: Gasperini, non allenerò mai all’estero

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - L'attuale allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini non andrà mai a lavorare all'estero. Lo ha detto lui stesso ai microfoni di 'Radio anch'io sport'. "Da tempo ho fatto questa scelta" ha spiegato, aggiungendo "mi attirava l'Inghilterra. Ma alla fine credo che l'Italia offra una qualità della vita superiore a quella che c'è all'estero, e supera i guadagni e il resto. Il nostro campionato non ha nulla da invidiare agli altri, e lo dimostra quanto sta accadendo in queste ultime giornate con il campionato ancora aperto sia per lo scudetto, sia per le coppe europee e la retrocessione". (ANSA).

11:19Calcio: Atalanta, Gasperini “Gomez uomo simbolo”

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Papu Gomez simbolo dell'Atalanta di quest'anno, Conti la rivelazione, "mi ricorda il giovane Tardelli". Così il tecnico Gian Piero Gasperini a 'Radio anch'io sport'. "Sono stati tutti molto bravi -ha detto. Gomez è stato l'uomo simbolo, ha fatto un campionato da giocatore importante, da fuoriclasse internazionale. E' difficile per me dare giudizi, sono stati tutti straordinari. Fra quelli meno nominati cito Conti, ha fatto 8 gol, a me ricorda il giovane Tardelli. Tutti bravi, ma lui con qualcosa in più". Quanto alle oce di mercato che danno proprio Gomez oltre a Kessie in partenza, Gasperini prima scherza ("se vanno via non possiamo più essere competitivi") poi sottolinea che "l'Atalanta ha la necessità di cocnretizare per rinforzarsi. Il preisdnete Percassi quel che incassa poi lo investe, per lo stadio, per le streutture giovanili, per la squadra. Non credo che l'Atalanta verrà smantellata, anzi le eventuali cessioni saranno utili per rinforzare la squadra". (ANSA).

11:05Calcio: Gasperini, Atalanta darà priorità a Europa league

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - L'anno prossimo l'Atalanta guarderà all'Europa league con priorità rispetto al campionato. Lo ha detto l'allenatore dei bergamachi Gian Piero Gasperini. intervenuto a 'Radio anch'io sport'. "Intanto stiamo cercando di arrivare in Europa direttamente nella fase a gironi, senza passare per i preliminari" ha specificato Gasperini, "poi la nostra ambizione è quella di mettere davanti l'Europa league rispetto al campionato". "Sappiamo -ha proseguito il tecnico- che è una competizione molto difficile, con squadre forti, dove si va fuori non perchè la si snobba ma per demerito. Noi ci presenteremo per fare il meglio possibile e essere competitivi".