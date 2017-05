Ultima ora

14:14Calcio: Cairo “Torino in vacanza, brutta figura con Napoli”

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - "Ieri non ho visto il Torino in campo, erano in vacanza. Dopo la bellissima partita contro la Juve non mi aspettavo una gara simile". Il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine del 'Candido Day' e del premio internazionale 'Il Bello del Calcio', striglia la squadra di Mihajlovic dopo la pesante sconfitta interna subita dal Napoli (0-5). "Sono arrabbiato e dispiaciuto - ammette Cairo - e anche Mihajlovic lo è. Loro sono molto bravi ed erano motivatissimi, però il Toro in casa deve dare qualcosa in più: non si possono fare brutte figure del genere". Cairo blinda Belotti: "Non abbiamo ricevuto offerte particolari, c'è molta gente che viene a vederlo. In questo momento non è il miglior Belotti: è stanco e ha fatto una stagione lunga. Noi abbiamo tutta l'intenzione di tenerlo, è un giocatore importante per noi e credo che anche lui rimanga volentieri, a meno che non mi dica cose diverse che non mi ha mai detto e non credo dirà".

13:57Macron-Trump, pranzo a Bruxelles

(ANSA) - PARIGI, 15 MAG - Emmanuel Macron avrà una "lunga colazione" il 25 maggio a Bruxelles con il presidente americano Donald Trump. I due - secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche - "avranno occasione di confrontare le rispettive opinioni".

13:53Francia: Marine Le Pen di nuovo presidente Fn

(ANSA) - PARIGI, 15 MAG - Marine Le Pen è di nuovo presidente del Front National. Lo ha annunciato dal suo account twitter Steeve Briois, sindaco di Hénin-Beuamont, che ne aveva preso provvisoriamente il posto. La leader dell'estrema destra si era messa in congedo dalla carica dopo la vittoria nel primo turno delle presidenziali per dedicarsi al ballottaggio con Emmanuel Macron e per 'rappresentare tutti i francesi'. Oggi pomeriggio è prevista una conferenza stampa alla sede del Front National di Nanterre, vicino Parigi.

13:49Cyberattacco: in Cina colpiti centinaia migliaia pc

(ANSA) - PECHINO, 15 MAG - Sono "centinaia di migliaia" i computer cinesi di 30mila entità diverse colpiti dall'attacco ransomware in corso a livello globale: lo ha reso noto Qihoo 360, tra i primari fornitori e sviluppatori di software antivirus locali.

13:43Nord Corea: Putin, test inaccettabili

(ANSA) - MOSCA, 15 MAG - "Consideriamo i test missilistici e atomici inaccettabili, c'è bisogno di riprendere il dialogo con la Corea del Nord, fermare le intimidazioni e trovare soluzioni pacifiche ai problemi". Così Vladimir Putin da Pechino citato dalla Tass.

13:40Germania: Merkel, ieri giornata di grande gioia

(ANSA) - BERLINO, 15 MAG - "Ieri una giornata di grande gioia. La Cdu è il partito più forte del Land". Lo ha detto Angela Merkel, commentando il risultato elettorale nel Nord Reno-Westfalia. "Per noi è molto importante", ha continuato sottolineando che il risultato nel land dell'ovest, roccaforte dell'SPD, è particolare: "Non è stato sempre così nella storia".

13:37Calcio: Inter,Moratti, permanere Pioli sarebbe stato inutile

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - "La permanenza di Stefano Pioli all'Inter sarebbe stata inutile, ho trovato abbastanza normale il suo esonero. Non si poteva dare l'esempio di tenere un allenatore che non vinceva da sette partite". Così l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, a margine del 'Candido Day' e del premio internazionale 'Il Bello del Calcio', commenta la decisione di esonerare Stefano Pioli a tre giornate dalla fine del campionato. "L'ho trovata una decisione abbastanza ovvia - ha aggiunto Moratti -, pur rispettando Pioli. Serve anche ad avere un'idea di cosa sono i giocatori al di là dell'allenatore".