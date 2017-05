Ultima ora

16:23Usa: Chelsea Manning resterà nell’esercito

(ANSA) - NEW YORK, 15 MAG - Chelsea Manning restera' un soldato. Lo ha annunciato lo stesso esercito americano a due giorni dal rilascio dell'ex talpa di Wikileaks. Manning, al secolo Bradley Edward Manning, era stata condannata a 35 anni di prigione per diverse accuse tra cui spionaggio e mentre era in carcere aveva cercato piu' volte di togliersi la vita. Lo scorso gennaio, poco prima di lasciare la Casa Bianca, il presidente Obama gli ha commutato la pena. Un portavoce dell'esercito ha anche sottolineato che Manning non ricevera' lo stipendio ma avra' diritto a cure mediche gratuite. Manning aveva fatto outing come transgender dopo l'arresto nel 2010 e in prigione aveva sia cambiato nome che iniziato la cura a base di ormoni per il cambiamento di sesso. L'esercito non ha reso noto dove la soldatessa sara' assegnata.

16:14Brexit: Corbyn, Gb deve saldare solo obblighi legali con Ue

(ANSA) - LONDRA, 15 MAG - La Gran Bretagna "deve onorare" i suoi "obblighi legali" verso l'Ue sul cosiddetto 'conto di divorzio' da Bruxelles, ma non e' tenuta a piegarsi a ulteriori richieste di denaro che invece dovranno essere soggette a "negoziati". Lo ha detto il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, a margine di un comizio, sottolineando che questo sara' l'approccio d'un suo ipotetico governo in caso di vittoria (a sorpresa) del Labour alle elezioni dell'8 giugno prossimo.Corbyn ha spiegato di considerare necessario in particolare il rispetto da parte del Regno Unito degli impegni presi prima della Brexit sui "progetti d'investimento (europei) a lungo termine". E, pur indicando a sua volta dei paletti sull'entita' dei pagamenti da saldare nei futuri accordi di divorzio, ha criticato quello che ha definito l'atteggiamento "bellicoso" del governo conservatore di Theresa May: dichiarandosi in particolare "a disagio" rispetto ai toni minacciosi manifestati a suo dire dal ministro per la Brexit e da quello degli Esteri

16:06Calcio:lesione muscolare, De Sciglio salta finale campionato

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Stagione finita per Mattia De Sciglio, che non sarà a disposizione del Milan per le ultime due partite del campionato. Come rende noto il club, il terzino, uscito nel finale della partita pareggiata sabato contro l'Atalanta, "si è sottoposto oggi a esami medici che hanno evidenziato una lesione al muscolo lungo adduttore della coscia sinistra. Il calciatore - conclude la nota - verrà rivalutato tra due settimane".

16:01Calcio: U.20, Evani “al Mondiale per arrivare in fondo”

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "L'Italia ha sempre il dovere di provare ad arrivare fino in fondo. L'impegno sappiamo che è difficile, la competizione è importantissima e noi ci teniamo a fare un buon mondiale. La squadra è pronta, si sta allenando bene e sono fiducioso dei miei ragazzi". Così Alberigo Evani, commissario tecnico della Nazionale italiana Under 20, in procinto di partire per la Corea del Sud dove il 21 maggio esordirà contro l'Uruguay nel primo match del Mondiale di categoria. Con il ct, anche il capitano dei baby azzurri, Rolando Mandragora: "Abbiamo il desiderio di arrivare fino in fondo - ha spiegato il centrocampista juventino - non possiamo porci obiettivi a lungo termine. Alla fine tireremo le somme. In nazionale arriviamo con lo spirito giusto e appartenenza, cercheremo di fare il nostro meglio". "Questa competizione - ha concluso Mandragora - è di fondamentale importanza per me e per tutti i compagni che vogliono mettersi in mostra, questo può essere un grosso trampolino di lancio per tutti".

15:59Calcio: premio ‘Facchetti’ ad Antognoni, noi fedeli a maglia

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Giancarlo Antognoni ha ricevuto questa mattina il premio 'Il Bello del calcio' dedicato a Giacinto Facchetti e organizzato nell'ambito del Candido Day dalla Gazzetta dello Sport. La giuria, composta da Gianfelice Facchetti, dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dal direttore della Gazzetta dello Sport Andrea Monti, ha consegnato il premio con questa motivazione: ''Hanno scritto che giocava a calcio guardando le stelle mentre gli spettatori sugli spalti si stropicciavano gli occhi. Ha scelto Firenze come palcoscenico, rimanendo fedele alla maglia viola sempre, e con la maglia azzurra ha regalato a tutti gli Italiani il mondiale 1982''. Lo storico capitano e attuale dirigente della Fiorentina ha voluto quindi omaggiare la memoria di Facchetti: ''Questo è un premio importante per me, ricordo Giacinto sempre con grande affetto, anche ai Mondiali del 1978 dove praticamente ci ha fatto da fratello maggiore''.

15:56Calcio: Udinese, Fofana prolunga fino al 2022

(ANSA) - UDINE, 15 MAG - Il centrocampista Seko Mohamed Fofana ha prolungato il contratto che lo lega all'Udinese calcio, fissando la nuova scadenza al 30 giugno 2022. Lo ha annunciato ufficialmente oggi Udinese calcio. Il centrocampista francese in questa stagione con la maglia bianconera ha collezionato 22 presenze e 5 gol in serie A e 1 presenza in Coppa Italia prima che il grave infortunio patito nel primo tempo della gara con la Juventus lo costringesse allo stop anticipato della stagione. Operato ai primi di marzo per la frattura del perone sinistro, il giocatore si è rivisto nei giorni scorsi in campo per delle sedute personalizzate di allenamento. (ANSA).

15:56Giustizia: giudici pace in sciopero, ‘Orlando si dimetta’

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - E' iniziato oggi lo sciopero della magistratura di pace, che andrà avanti per quattro settimane consecutive con la sospensione di tutte le attività giudiziarie, compreso il deposito di sentenze e decreti ingiuntivi. Le toghe onorarie garantiranno esclusivamente la tenuta di un'udienza a settimana ed in quel giorno praticheranno lo sciopero della fame. La protesta determinerà la sospensione di 600mila pratiche giudiziarie, secondo le organizzazioni di categoria. Intanto l'Unione nazionale dei giudici di pace chiede le "immediate dimissioni" del Ministro Orlando perché non ha tenuto fede "a nessuno degli impegni assunti". (ANSA).