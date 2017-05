Ultima ora

18:29Siria: Usa accusano, esecuzioni massa di prigionieri

(ANSA) - WASHINGTON, 15 MAG - L'amministrazione Trump accusa il governo siriano di eseguire esecuzioni di massa dei prigionieri e di bruciare i loro corpi in un grande crematorio fuori Damasco per nascondere le prove. Secondo il Dipartimento di Stato, circa 50 detenuti al giorno sono impiccati nella prigione militare di Saydnaya, a 45 minuti da Damasco.

18:29Calcio: Sampdoria, Viviano operato al ginocchio sinistro

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - Operazione al ginocchio sinistro perfettamente riuscita per il portiere della Sampdoria Emiliano Viviano. Il giocatore è stato operato a Roma in clinica Villa Stuart dal professor Mariani alla presenza del dottor Guido Damiani, assistente dell'ortopedico di riferimento della Sampdoria, prof.Claudio Mazzola. La programmata artroscopia diagnostica ha evidenziato una sofferenza meniscale al ginocchio sinistro, causata dalla lassità del legamento crociato anteriore. L'equipe medica ha così provveduto alla ricostruzione del legamento stesso e alla regolarizzazione del menisco esterno lesionato. L'intervento è durato circa 60 minuti. Viviano, dopo un periodo di degenza a Villa Stuart, rientrerà a Genova per avviare il programma riabilitativo concordato.

18:28Comunali: nessuna lista paese nel Bellunese, commissariato

(ANSA) - VENEZIA, 15 MAG - Cencenighe, piccolo comune del bellunese incastonato nelle Dolomiti, non avrà la tornata elettorale per le amministrative e verrà commissariato perché non è stata presentata alcuna lista. E' amareggiato il sindaco uscente William Faè, 44 anni, che aveva vinto per 20 voti la tornata di cinque anni fa, e non ne fa una questione di centrodestra o centrosinistra ma di sostanziale "disaffezione alla politica" ma anche di una problema legato al fatto di non aver trovato per la lista un possibile vice sindaco-pensionato che potesse aiutare il sindaco, con più tempo a disposizione, nell'amministrazione del "quotidiano". Faè rimarrà così in carica fino al momento delle elezioni, previste l'11 giugno, e poi - come riporta la stampa locale - arriverà un commissario prefettizio.

18:19Schiaffi e spintoni ad alunni, due maestre ai domiciliari

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAG - Schiaffi, spintoni e persino lancio di oggetti contro bambini di cinque e sei anni. Due insegnanti di una scuola primaria di Poggiomarino (Napoli) sono finite ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti aggravati, in concorso, nei confronti degli alunni. L'ordinanza di custodia è stata emessa dal gip presso il tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale procura, sulla base di indagini condotte dai carabinieri dopo le denunce presentate dai genitori di alcuni bambini, che lamentavano violenze subite dai propri figli. Le indagini, condotte anche con riprese video, hanno permesso di documentare - spiega in una nota il procuratore di Torre Annunziata, Alessandro Pennasilico - "ripetuti episodi di violenza e minaccia da parte delle indagate nei confronti degli alunni, le quali in più circostanze e per futili motivi hanno aggredito fisicamentee verbalmente i bambini creando nella classe un clima di paura".

18:16Calcio: Capello “Voci Inter? Nessun contatto”

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Le voci le sentite anche io ieri sera in diretta. Nella maniera più assoluta non c'è stato niente. Adesso faccio un altro lavoro e così vinco sempre e non perdo mai": così Fabio Capello, a margine della presentazione della 'G-Expo Football trade meeting', la fiera del calcio che si terrà a Pechino a novembre, commenta le voci che hanno accostato il suo nome alla panchina dell'Inter. Il tecnico ha poi parlato della sconfitta della Juventus di ieri sera all'Olimpico: "Adesso troveremo una Juve molto arrabbiata, conoscendo ambiente, presidente e giocatori. Dopo una sconfitta del genere vorranno far vedere che è stato solo un passo falso e in Coppa Italia avranno anzi uno stimolo in più. Non dimentichiamo però che la Roma ha giocato una grandissima partita e la Lazio sta facendo una bellissima stagione e quindi la Juve si troverà di fronte un avversario ostico".

18:03Venezuela: nuova giornata di mobilitazioni contro Maduro

(ANSA) - CARACAS, 15 MAG - Nuova giornata di mobilitazione di piazza a Caracas e nelle principali città del Venezuela, dove l'opposizione ha organizzato sit in sulle strade di tutto il paese per esigere elezioni nazionali e respingere la proposta di una Assemblea Costituente, lanciata dal presidente Nicolas Maduro. L'ex candidato presidenziale oppositore, Henrique Capriles, ha detto alla stampa che la protesta nelle strade durerà "12 ore o finché il nostro corpo ci sosterrà", in allusione alla repressione delle forze dell'ordine che ha segnato le manifestazioni che si susseguono da più di un mese, con un bilancio di almeno 45 morti. "Finché ci sarà dittatura ci saranno proteste", ha assicurato da parte sua Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento (in mano all'opposizione), secondo il quale "ciò che conta è dimostrare al governo che possiamo paralizzare tutto il Paese, non solo i quartieri benestanti di Caracas".

18:01Germania: esplosione in fabbrica Baviera, 13 feriti, 4 gravi

(ANSA) - BERLINO, 15 MAG - È di 13 feriti - di cui quattro in modo grave - il bilancio di un'esplosione avvenuta stamattina in uno stabilimento del fornitore automobilistico e industriale tedesco Schaeffler ad Eltmann, in Baviera. Lo scoppio si è verificato nei pressi del reparto trattamenti termici ed è stato seguito da un incendio, che è stato spento poco dopo, ha comunicato un portavoce della polizia. La fabbrica è stata temporaneamente evacuata. Già all'ora di pranzo, però, l'80% dei dipendenti ha potuto far ritorno al proprio posto di lavoro. Non sono note le cause dell'esplosione. Nello stabilimento vengono prodotti componenti per cuscinetti volventi del marchio Fag.