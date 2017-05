Ultima ora

20:22Tangenti: arrestato consigliere comunale di Rivoli

(ANSA) - TORINO, 15 MAG - E' stato arrestato dalla polizia Francesco Massaro, consigliere comunale a Rivoli per i Moderati. L'accusa, secondo le prime informazioni, è di induzione indebita alla corruzione. Massaro, 65 anni, è presidente della prima Commissione consiliare del Comune di Rivoli 'assetto ed uso del territorio e l'ambiente'. La Squadra Mobile della Questura di Torino ha eseguito nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere emessa dalla Silvia Carosio, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, su richiesta della Procura di Torino. L'inchiesta è coordinata dai pm Toso e Abbatecola, che ipotizzano nei confronti dell'arrestato la violenza dell' articolo 319 quater del Codice Penale, appunto l'induzione indebita a dare o promettere utilità. Sono in corso audizioni, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, di imprenditori presumibilmente coinvolti nei fatti su cui si indaga.(ANSA).

20:20Lavoro: Regione Toscana licenzia ‘furbetto del cartellino’

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAG - Un dipendente della Regione Toscana è stato licenziato per falsa attestazione in servizio tramite timbratura del cartellino, secondo le nuove regole della riforma Madia. Lo rende noto la stessa Regione, precisando che "il provvedimento è stato preso dall'ufficio di disciplina nei giorni scorsi, sulla base della cosiddetta normativa Madia che ha introdotto una procedura abbreviata. In precedenza gli atti erano stati trasmessi alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti così come previsto dalla stessa normativa".(ANSA).

20:15Macron, il piano Juncker non ha soldi freschi

(ANSA) - BERLINO, 15 MAG - "Il piano Juncker non ha soldi freschi. Quello di cui abbiamo bisogno sono soldi freschi". Lo ha detto Emmanuel Macron a Berlino. Servono "investimenti per il futuro dell'Europa", ha aggiunto.

20:13Macron-Merkel, rafforzare l’asse Parigi-Berlino

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "E' fondamentale rafforzare l'asse franco-tedesco, sarebbe utile anche per l'eurozona". Così il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa a Berlino con Angela Merkel che ha sollecitato "un nuovo dinamismo nelle relazioni tra Germania e Francia". "Abbiamo concordato che lavoreremo insieme in modo molto stretto - ha aggiunto la cancelliera - Sono consapevole che in un momento molto critico dell'Ue, vanno prese decisioni giuste". Merkel ha precisato che con la Francia intende "sviluppare una road map. C'è una convinzione comune che non possiamo soltanto occuparci della Brexit, ma che dobbiamo pensare anche all'approfondimento dell'Europa". I due leader hanno poi detto che i trattati europei "si possono cambiare se questo è necessario. La modifica dei trattati era un tabù francese. Per me non lo è", ha aggiunto Macron, affermando inoltre che "da un lato si devono fare le riforme di cui la Francia ha bisogno", ma bisogna anche "sburocratizzare l'Europa".

20:02Banche: Speranza (Mdp), utile commissione d’inchiesta

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - "E' utile fare una commissione d'inchiesta vera sulle banche, il caso Boschi-Banca Etruria ancora non è chiaro, siamo molto preoccupati, il ministro Boschi nel dicembre 2015 è venuto in aula chiedendo la fiducia, poi ottenuta, dicendo di non essersi mai interessata di Banca Etruria". Così il coordinatore nazionale di Articolo Uno Roberto Speranza all'inaugurazione della prima sede genovese del partito interviene sull'apertura del segretario del Pd Matteo Renzi all'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle banche. "Dalle ricostruzioni di Ferruccio De Bortoli sembra essere il contrario, se le parole di De Bortoli fossero vere significherebbe che il ministro ha mentito di fronte al Parlamento, - sottolinea Speranza - io non discuto che un deputato possa occuparsi delle banche del proprio territorio, ma un ministro non può mentire al Parlamento, sarebbe un fatto gravissimo, se fosse vero l'unica strada sarebbero le dimissioni".

20:01Quirinale: Mattarella riceverà il Papa il 10 giugno

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accoglierà Sua Santità Papa Francesco il 10 giugno al Quirinale in visita ufficiale di restituzione di quella compiuta dal Capo dello Stato in Vaticano il 18 aprile 2015. E' quanto si legge in una nota del Quirinale.

19:53Meloni, Pd contro Pd su L. elettorale, noi votiamo tutto

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Oggi il capogruppo del Pd ha detto che vota contro il testo base che ha presentato il Pd stesso, si votano contro da soli. Noi andremo a votare a scadenza naturale con le leggi attuali, Renzi non ha i numeri per portare a casa una legge blindata. Io sono pronta a votare qualunque cosa che mi portano in Aula". Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fdi a Cartabianca.