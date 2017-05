Ultima ora

21:55Pastore sardo da Boldrini, le ho spiegato come lavoriamo

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Per la prima volta nella storia un pastore è stato ricevuto dalla presidente della Camera, il che è un fatto storico. Ho avuto l'opportunità di spiegare alla presidente Boldrini come lavorano i pastori. E lei non ci omologa agli altri allevatori". Lo dice Fortunato Ladu, il pastore sardo di Desulo che dopo le parole sull'adozione a distanza degli agnelli per "sottrarli alla macellazione" pronunciate prima di Pasqua da Laura Boldrini alla presenza di due agnelline (per la cronaca, si chiamano Gaia e Gioia) "ricevute" per l'occasione alla presidenza della Camera, aveva chiesto di incontrarla per poterle raccontare "la vita dei pastori" e "le difficoltà di questo nostro lavoro". "Grazie alle pecore e agli agnelli io e mia moglie abbiamo dato la possibilità alle nostre figlie di conseguire lauree importanti e sempre le pecore stanno permettendo a mio figlio di proseguire negli studi..." aveva scritto su Facebook Ladu, di cui si ricorda anche una lettera a Bill Gates per invitarlo a investire in Sardegna. E alla fine dell'incontro a Montecitorio, cui ha partecipato il deputato del Pd sardo Francesco Sanna, Ladu è visibilmente soddisfatto. "La presidente ci ha promesso un seguito di attenzione per il nostro settore e per la valorizzazione dei nostri prodotti. Ci ha invitati a diversificare la produzione, il che è possibile fino a un certo punto... Perchè a Pasqua ci sono gli agnelli, ma ora c'è la lana e tutti i giorni dell'anno c'è il latte". E Sanna ha riferito come Boldrini ritenga che "la Sardegna senza pastori non potrebbe esistere" e che i pastori sono un patrimonio nazionale", una categoria che esprime "una ricchezza che non va dispersa": per questo della pecora si deve valorizzare tutto. E, al cronista che gli chiede se abbia avuto un danno dall'uscita pre-pasquale di Boldrini con l'adozione delle agnelline, Ladu risponde: "No. Il mio problema era dare un quadro completo, e spiegare che l'allevamento sardo non è di tipo industriale". (ANSA).

21:21Calcio: anche Pallotta all’Olimpico per l’ultima di Totti

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Ci sarà anche James Pallotta allo stadio Olimpico domenica 28 maggio, per l'ultima di campionato che la Roma giocherà col Genoa. La partita ha già fatto registrare il tutto esaurito (65 mila spettatori) visto che sarà con ogni probabilità l'ultima di Francesco Totti con la maglia giallorossa. Il presidente sbarcherà nella Capitale probabilmente anche per fare il punto della situazione con la dirigenza e col nuovo ds Monchi, sia per quanto riguarda la questione allenatore, sia per il mercato estivo.

21:03Usa: Trump, ‘troppo sport consuma il corpo, è dannoso’

(ANSA) - WASHINGTON, 15 MAG - All'esercizio fisico e alla sua importanza per la salute viene data troppa importanza, e questo e' sbagliato. Parola del presidente Donald Trump che, al di la' del golf, non pratica alcuno sport. Secondo Trump l'eccessiva importanza si scontra con il fatto che il corpo umano e' come una batteria che non si ricarica, e quindi ha un'energia limitata a disposizione che potrebbe essere consumata dall'esercizio fisico. A riportare le teorie del presidente americano e' il 'New Yorker', ma subito rimbalzano sui siti americani. L'unica forma di movimento fisico seguito da Trump e' il golf, che peraltro considera piu' un'occasione per incontri di lavoro. Secondo i media Usa, la convinzione del presidente che l'energia a carica limitata del corpo umano venga addirittura 'consumata' dall'esercizio, e' tra le ragioni per cui Trump non ha praticato sport.

21:01Abbandona rifiuti in strada, sindaco glieli riporta a casa

(ANSA) - PALERMO, 15 MAG - Il sindaco di Cinisi, nel Palermitano, Giangiacomo Palazzolo, ha riconsegnato il sacchetto di rifiuti a un cittadino che lo aveva abbandonato per strada in via Ciucca, nei pressi della bella spiaggia di Magaggiari. Palazzolo si è recato, insieme ai vigili urbani, a casa del suo concittadino e gli ha notificato anche il verbale della multa. Il regolamento comunale prevede sanzioni che vanno da 300 a 500 euro per l'abbandono di rifiuti e multe di 150 euro ai commercianti che non puliscono il marciapiede davanti al proprio negozio. Il sindaco del paese di Peppino Impastato, dove il regista Marco Tullio Giordana ha girato i "Cento passi", invita chi nota comportanti scorretti "a segnalarli direttamente a me o alla polizia municipale. I controlli continueranno senza sosta con lo scopo di sensibilizzare alla raccolta differenziata e al decoro del territorio". (ANSA).

20:50Ucciso nel vicentino: sparato un solo colpo fucile

(ANSA) - VENEZIA, 15 MAG - Sarebbe stato un solo colpo di fucile, sparato da distanza ravvicinata, a uccidere, probabilmente sul colpo, Mauro Pretto, l'artigiano e pastore vicentino di 47 anni assassinato nella notte tra venerdì e sabato scorso, davanti all'uscio del suo vecchio casolare di Zovencedo. Dall'ora di pranzo di sabato, quando è stato lanciato l'allarme, i carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza hanno sentito una trentina tra amici, parenti e vicini di casa. Non viene esclusa nessuna pista.

20:42Killer ricercato: caccia si estende al Ravennate

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAG - Si allarga il raggio delle ricerche per Norbert Feher, il serbo indagato per tre omicidi tra Bologna, Ferrara e Ravenna. La caccia si è estesa in giornata proprio a quest'ultima provincia, con controlli dei Carabinieri in alcuni casolari nella zona di Ponte Bastia, al di là del confine ferrarese. C'erano state alcune segnalazioni, che poi non hanno avuto esito, ma in ogni caso all'Arma territoriale si erano aggiunti per le verifiche anche uomini dei reparti speciali, da oltre un mese impegnati nelle operazioni. I controlli hanno portato all'identificazione di alcuni extracomunitari e al ritrovamento di sostanze stupefacenti, mentre del killer in fuga dal primo aprile ancora non c'è traccia. E' il segno, comunque, che il raggio di azione e di verifica si sta allargando, non limitandosi più unicamente alla 'zona rossa' delle oasi di Marmorta e Campotto. (ANSA).

20:30Calcio: Bari, Colantuono va via, domani saluta i tifosi

(ANSA) - BARI, 15 MAG - Il suo contratto sarebbe stato rinnovato con la promozione: Stefano Colantuono, avendo mancato l'accesso alle finali play off, non sarà confermato. Il club, secondo i programmi del presidente Cosmo Giancaspro, aveva allestito "una rosa da quinto posto", ma il contributo della panchina non è stato adeguato alla sfida. Ieri Colantuono è stato duramente contestato dalla tifoseria e ha indetto una conferenza stampa domani per salutare la piazza sportiva. Il Bari sta già sondando nuovi tecnici: nella lista del ds Sean Sogliano c'è l'ex Foggia Roberto De Zerbi, ma non è escluso che tra i papabili ci siano allenatori che saranno impegnati nei play off. (ANSA).