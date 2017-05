Ultima ora

00:31Calcio: ancora festa Chelsea, 4-3 al Watford

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Il Chelsea di Antonio Conte non lascia nulla nemmeno a campionato conquistato e batte 4-3 il Watford in un incontro di recupero della Premier League, prima di festeggiare il trionfo con i propri tifosi. Nonostante in palio non ci fosse nulla, la partita e' risultata spettacolare e anche aspra, nel finale, nonostante i 50 punti che dividono la capolista dalla quint'ultima in classifica guidata da Walter Mazzarri. A decidere il risultato, per la 29/a vittoria stagionale, è il da poco entrato Cesc Fabregas, dopo le reti segnate dai compagni di squadra Terry, in procinto di lasciare il club dopo 17 anni, Azpilicueta e Batshuayi. Per il Watford, a segno Capoue, Janmaat e Okaka. Gran festa nel finale, con fuochi d'artificio, ovazioni per Conte e per tutta la squadra.

00:13Basket: playoff, Venezia e Avellino vincono ancora

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Avellino e Venezia sul 2-0 dopo le prime due sfide dei quarti di playoff rispettivamente con Reggio Emilia e Pistoia. Una Sidigas mai doma insegue la Grissin Bon per 38', ed alla fine si impone 75-67. La difesa feroce messa in campo nella seconda parte del match è la chiave della vittoria dei Avellino, una vittoria di squadra, che ha avuto in Logan il trascinatore dell'attacco irpino nei secondi 20'. L'Umana Reyer, al termine di una gara molto più equilibrata di gara-1, riesce comunque a difendere ancora il fattore campo, battendo la The Flexx 72-68. Gli ospiti mettono in campo molta determinazione, riuscendo a partire meglio (10-19 al 5') e poi non facendosi mai staccare da Venezia, quando la squadra di De Raffaele, con un'ottima difesa, cerca di allungare. Gli ospiti invece si portano fino al -2 a poco più di un minuto dalla fine, ma la tripla messa a segno da Bramos nell'azione seguente dà all'Umana il +5 decisivo.

22:14Ast, rsu proclamano due ore sciopero per ogni turno

(ANSA) - TERNI, 15 MAG - Torna lo sciopero all'Ast. Le rsu hanno infatti proclamato due ore di astensione dal lavoro per ogni turno mercoledì e giovedì. Dopo un incontro con la direzione del personale dell'azienda, i sindacati hanno parlato di "grave attacco agli accordi sottoscritti" per la conferma di "lunghe fermate per carenza ordini nel mese di maggio in diverse aree dello stabilimento". "Sono state riconfermate anche - hanno spiegato le rsu - le modalità di gestione del personale che vanno in contrasto con quanto fatto fino ad ora e che minano l'accordo sottoscritto alla Direzione territoriale del lavoro (sulla gestione di ferie e fermate - ndr). Accordo fondamentale che garantisce anche un equilibrio sull'organizzazione del lavoro del sito". Le rsu hanno annunciato che "se non arriveranno riscontri di un cambio di direzione sono già in programma ulteriori ore di sciopero alla fine del mese per tutti i reparti a freddo, centri e servizi".

22:13Tennis: Open Bnl, Errani si arrende a Cornet

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Sara Errani si arrende alla francese Alize Cornet e abbandona dopo una sola partita gli Internazionali Bnl d'Italia. La tennista bolognese esce sconfitta dopo due set in un'ora e 52 minuti, col punteggio di 6-3 6-4.

21:55Pastore sardo da Boldrini, le ho spiegato come lavoriamo

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Per la prima volta nella storia un pastore è stato ricevuto dalla presidente della Camera, il che è un fatto storico. Ho avuto l'opportunità di spiegare alla presidente Boldrini come lavorano i pastori. E lei non ci omologa agli altri allevatori". Lo dice Fortunato Ladu, il pastore sardo di Desulo che dopo le parole sull'adozione a distanza degli agnelli per "sottrarli alla macellazione" pronunciate prima di Pasqua da Laura Boldrini alla presenza di due agnelline (per la cronaca, si chiamano Gaia e Gioia) "ricevute" per l'occasione alla presidenza della Camera, aveva chiesto di incontrarla per poterle raccontare "la vita dei pastori" e "le difficoltà di questo nostro lavoro". "Grazie alle pecore e agli agnelli io e mia moglie abbiamo dato la possibilità alle nostre figlie di conseguire lauree importanti e sempre le pecore stanno permettendo a mio figlio di proseguire negli studi..." aveva scritto su Facebook Ladu, di cui si ricorda anche una lettera a Bill Gates per invitarlo a investire in Sardegna. E alla fine dell'incontro a Montecitorio, cui ha partecipato il deputato del Pd sardo Francesco Sanna, Ladu è visibilmente soddisfatto. "La presidente ci ha promesso un seguito di attenzione per il nostro settore e per la valorizzazione dei nostri prodotti. Ci ha invitati a diversificare la produzione, il che è possibile fino a un certo punto... Perchè a Pasqua ci sono gli agnelli, ma ora c'è la lana e tutti i giorni dell'anno c'è il latte". E Sanna ha riferito come Boldrini ritenga che "la Sardegna senza pastori non potrebbe esistere" e che i pastori sono un patrimonio nazionale", una categoria che esprime "una ricchezza che non va dispersa": per questo della pecora si deve valorizzare tutto. E, al cronista che gli chiede se abbia avuto un danno dall'uscita pre-pasquale di Boldrini con l'adozione delle agnelline, Ladu risponde: "No. Il mio problema era dare un quadro completo, e spiegare che l'allevamento sardo non è di tipo industriale". (ANSA).

21:21Calcio: anche Pallotta all’Olimpico per l’ultima di Totti

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Ci sarà anche James Pallotta allo stadio Olimpico domenica 28 maggio, per l'ultima di campionato che la Roma giocherà col Genoa. La partita ha già fatto registrare il tutto esaurito (65 mila spettatori) visto che sarà con ogni probabilità l'ultima di Francesco Totti con la maglia giallorossa. Il presidente sbarcherà nella Capitale probabilmente anche per fare il punto della situazione con la dirigenza e col nuovo ds Monchi, sia per quanto riguarda la questione allenatore, sia per il mercato estivo.

21:03Usa: Trump, ‘troppo sport consuma il corpo, è dannoso’

(ANSA) - WASHINGTON, 15 MAG - All'esercizio fisico e alla sua importanza per la salute viene data troppa importanza, e questo e' sbagliato. Parola del presidente Donald Trump che, al di la' del golf, non pratica alcuno sport. Secondo Trump l'eccessiva importanza si scontra con il fatto che il corpo umano e' come una batteria che non si ricarica, e quindi ha un'energia limitata a disposizione che potrebbe essere consumata dall'esercizio fisico. A riportare le teorie del presidente americano e' il 'New Yorker', ma subito rimbalzano sui siti americani. L'unica forma di movimento fisico seguito da Trump e' il golf, che peraltro considera piu' un'occasione per incontri di lavoro. Secondo i media Usa, la convinzione del presidente che l'energia a carica limitata del corpo umano venga addirittura 'consumata' dall'esercizio, e' tra le ragioni per cui Trump non ha praticato sport.