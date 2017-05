Ultima ora

10:46Attentato a presidente Parco Nebrodi, 14 avvisi di garanzia

(ANSA) - CATANIA, 16 MAG - Ad un anno dall'attentato a Giuseppe Antoci, avvenuto la notte tra il 17 e il 18 maggio nel bosco di Miraglia tra Cesarò e San Fratello quando furono esplosi colpi di fucile contro l'auto blindata del presidente del Parco dei Nebrodi, 14 persone sarebbero state raggiunte da un avviso di garanzia nell'ambito dell'inchiesta della Dda della Procura di Messina. Le informazioni di garanzia sarebbero funzionali ad accertamenti tecnici non ripetibili a carico di indagati. Probabilmente si compareranno le tracce biologiche lasciate da qualcuno degli attentatori sul luogo dell'agguato dove erano stati trovati mozziconi di sigaretta. La pista privilegiata è quella della mafia dei pascoli. "Non sarò mai più la stessa persona - dice Antoci - che ero fino al 17 maggio 2016, la mia vita è cambiata come sono cambiate le mie notti, i miei sogni, le mie paure. Ma quando vedo i risultati che stiamo ottenendo nella lotta alla mafia, allora tutto diventa più chiaro e più sereno, come quando nel cielo si diradano le nuvole".

10:43Calcio: Conte omaggia Terry, è una leggenda

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Non manca un pizzico di malinconia nella gran festa del Chelsea, cominciata venerdì sera con la conquista matematica della Premier League e proseguita ieri con il recupero della gara contro il Watford a Stamford Bridge: riguarda l'annunciato addio di John Terry dopo quasi vent'anni in maglia blue. L'ultima presenza sarà presumibilmente domenica, ancora davanti al proprio pubblico, in occasione del match contro il Sunderland che chiuderà la stagione. Ieri sera, intanto, il 36enne difensore ha segnato il primo dei 4 gol (a 3) con cui i neocampioni d'Inghilterra hanno superato il club di Walter Mazzarri e Stefano Okaka. "Tutti noi - lo ha omaggiato il tecnico Antonio Conte - non vediamo l'ora di vedere John sollevare il trofeo del campionato: lo merita. Lui vuole giocare ancora e con continuità: per questo ha deciso di lasciare il Chelsea e io lo rispetto. Ma per noi sarà una grossa perdita. Mi ha aiutato moltissimo sia in campo, sia fuori. Il Chelsea sarà sempre la sua casa, lui è una leggenda del club".

10:21Quattro diportisti in difficoltà soccorsi al largo di Capri

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAG - Quattro giovani diportisti in difficoltà nelle acque antistanti Punta Carena a Capri (Napoli) sono stati soccorsi dall'equipaggio di una unità della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Salerno, allertato dal lancio di una serie di razzi di segnalazione. Giunto sul posto, il Guardacoste "G. 88 La Malfa" ha trovato un gommone in avaria e alla deriva con a bordo quattro persone, in buono stato di salute ma provate per l'accaduto. I diportisti sono stati trasbordati sull'unità di soccorso e il gommone rimorchiato fino nel porto di Capri dove è stato rimesso in funzione dal personale tecnico. (ANSA).

09:47Corruzione: arrestato sindaco nel Varesotto

(ANSA) - VARESE, 16 MAG - I carabinieri di Varese hanno arrestato Danilo Rivolta, sindaco di Lonate Pozzolo (Varese), suo fratello, Fulvio Rivolta, la sua compagna, Orietta Liccati, assessore all'urbanistica di Gallarate (Varese), e 4 imprenditori. Secondo l'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), a vario titolo, per corruzione, abuso d'ufficio e tentata concussione, il sindaco avrebbe favorito il fratello, titolare di uno studio di progettazione, e gli altri imprenditori indagati.

09:28Rapinatore spara, agente risponde al fuoco e lo ferisce

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAG - Un poliziotto non in servizio risponde al fuoco di un rapinatore e lo ferisce: è successo la scorsa notte a Giugliano in Campania (Napoli), nel giardino che si trova davanti all'abitazione dell'agente. Il malvivente, di origini albanesi, è ora ricoverato in ospedale. A terra la Polizia di Stato ha trovato una pistola 7,65, un bossolo dello stesso calibro e, un'ogiva conficcata nel muro, a poca distanza dalla finestra dal quale l'agente ha sparato. L'agente svegliato dai rumori provenienti dal giardino, si è affacciato e si è qualificato. Una delle persone presenti in giardino gli sparato, un colpo, mancandolo di poco. L'agente a questo punto ha risposto al fuoco ferendolo. (ANSA).

09:14Gentiloni, Xi vuole inserire porti italiani in Via Seta

(ANSA) - PECHINO, 16 MAG - "E' importante che Xi abbia confermato la loro intenzione di inserire i porti italiani tra i porti sui quali investire, come terminali della via della Seta". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nella conferenza stampa finale della sua missione a Pechino. "In particolare - ha aggiunto - si tratta del potenziamento dei porti di Trieste e Genova, collegati ai corridoi ferroviari e strafali con il cuore dell'Europa. Ovviamente non in alternativa al Pire".

08:50Cina: scontro tra autobus e camion, 12 morti

(ANSA) - PECHINO, 16 MAG - Uno scontro tra un autobus e un camion ha causato in Cina la morte di 12 persone e decine di feriti: in base ai media locali, l'incidente è avvenuto ieri pomeriggio su un'autostrada nazionale nei pressi della città di Yingtan, nella provincia di Jiangxi. L'autista del camion è stato fermato, dopo l'avvio delle indagini che stanno cercando di far luce sull'episodio. L'autobus, in base alle immagini, risulta distrutto. Tra le cause ipotizzate vi è il superamento della linea di divisione tra le due corsie per ogni senso di marcia, in assenza di spartitraffico centrale. La scorsa settimana, nella provincia di Shandong, un incendio scoppiato su un autobus in una galleria ha ucciso l'autista e 11 bambini, di cui 10 di nazionalità sudcoreana.