12:59Trump: Mosca, scoop Washington Post è solo ‘fake news’

(ANSA) - MOSCA, 16 MAG - Solo l'ultimo caso di "fake news". Così la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha liquidato le accuse pubblicate dal Washington Post. "I giornali americani nell'ultimo periodo non bisogna leggerli: oltre che far male alla salute sono pericolosi", ha scritto su Facebook ricordando di aver annunciato già lo scorso 11 maggio l'arrivo di "scoop" sull'incontro Lavrov-Trump.

12:58Consip: Brunetta, orrore intercettazioni, massacro persone

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Ho orrore per tutte le intercettazioni che non vengono utilizzate con le garanzie di legge all'interno di un processo. Ho orrore perché penso che non sia accettabile che una conversazione privata venga pubblicata sulla stampa, a prescindere dagli interlocutori, senza un'adeguata contestualizzazione. Ho orrore per tutto questo, perché vorrebbe dire che non esiste più la nostra vita privata, così siamo in un regime autoritario inaccettabile in cui poi gli amici degli amici possono avere accesso a queste intercettazioni e usarle a fini economici o politici". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Fi alla Camera, in un'intervista a Radio Cusano Campus, sulla telefonata tra Renzi e il padre pubblicata oggi da "Il Fatto". "Non voglio entrare in questo sistema di massacro delle persone. Non importa che possano essere avversari politici, anzi a maggior ragione: massimo rispetto per gli avversari politici che si combattono con la politica. Non con altri mezzi inaccettabili", conclude.

12:57Cane guida e non vedente aggrediti, appello Unione ciechi

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAG - "Speriamo che dopo questo evento il proprietario di ogni cane abbia come priorità di prestare la massima attenzione verso coloro per i quali il cane non è un vanto o un capriccio o un trofeo, ma un meraviglioso aiuto che restituisce uno spazio di libertà": lo afferma l'Unione Ciechi e Ipovedenti rivolgendo un appello a tenere il proprio cane al guinzaglio, dopo l'episodio di alcuni giorni fa a Rimini, dove una donna non vedente e il suo cane guida, un labrador di nome Mia, sono stati aggrediti da un pitbull lasciato libero dal suo padrone che poi è fuggito. "Le conseguenze sono una donna cieca ed il suo cane gravemente segnate nel corpo e nella fiducia" afferma l'Uici. L'aggressione all'inizio di maggio. La donna, dipendente del Comune, stava andando al lavoro quando il suo cane guida è stato ferocemente aggredito da un pitbull. Ha tentato di difenderlo, ma solo l'intervento di un passante ha messo fine all'aggressione. Mia ha riportato varie ferite e probabilmente dovrà essere operata.

12:55M5s: società non dichiarate, si dimette da incarico

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAG - "Passo indietro" per Enrico Cantone che si dimette da consigliere regionale M5s della Toscana. Ne ha dato notizia ieri in tarda serata lo stesso Cantone sul suo profilo Facebook spiegando che la decisione è legata a due società a Malta non dichiarate alla Regione dal momento del suo insediamento nel Consiglio toscano. "La vita è fatta di scelte - scrive il pentastellato -, a volte giuste, altre sbagliate. Ebbene, 7 anni fa decisi di costituire un' attività commerciale a Malta di cui, a un certo punto, mi sono disinteressato, travolto dal mio impegno sociale e politico". "Una mia mancanza, seppur involontaria - dice ancora - di cui mi scuso per primo coi cittadini toscani e con il M5s, unica forza politica che può risollevare le sorti della mia regione e del Paese. "Grazie Enrico: sei un esempio, mosca bianca nella Toscana incollata alla poltrona", dice in una nota il gruppo consiliare M5s della Toscana.

12:54Terremoto:inchiesta su crollo chiesa Accumoli,altri indagati

(ANSA) - RIETI, 16 MAG - E' in dirittura d'arrivo anche una seconda inchiesta, avviata dalla Procura di Rieti nell'ambito delle indagini sul crollo del campanile di Accumoli (Rieti) in seguito al sisma della scorsa estate, che riguarda il crollo dell'adiacente Chiesa dei Santi Pietro e Lorenzo che, a differenza del campanile, non causò vittime. Lo stralcio, secondo quanto ha appreso l'ANSA da fonti giudiziarie, riguarderebbe le posizioni di ulteriori 7 indagati. (ANSA).

12:37Corona:agente, Sculli minaccia seria per lui, era spaventato

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Il calciatore Giuseppe Sculli, nipote del boss della 'ndrangheta Giuseppe Morabito detto 'U Tiradrittu', sarebbe stato una minaccia "seria" per Fabrizio Corona, "gli aveva fatto una richiesta estorsiva e Corona era molto spaventato anche perché Sculli è un grosso malavitoso". Lo ha raccontato, testimoniando in aula nel processo milanese all'ex agente fotografico, un poliziotto che aveva il compito in passato di verificare se Corona rispettasse le prescrizioni che gli erano state imposte dopo che aveva ottenuto l'affidamento in prova ed era tornato a vivere nella sua casa. "Una buona parte del mio ufficio in pratica lavorava solo per lui e diversi uffici in tutta Italia ci segnalavano la sua presenza ed erano in contatto con noi, perché lui faceva tantissime 'comparsate' in giro", ha spiegato il teste chiarendo anche che "ha sempre rispettato gli orari". Quando lo scorso Ferragosto esplose una bomba carta sotto casa di Corona "io ho immediatamente pensato a Sculli".

12:36Crollo campanile Accumoli: pm, poteva essere evitato

(ANSA) - RIETI, 16 MAG - Il crollo della vela campanaria del complesso parrocchiale dei Santi Pietro e Lorenzo di Accumoli poteva essere evitato. E' quanto sostiene la Procura di Rieti a conclusione delle indagini, compiute dai Carabinieri Forestali. I 7 indagati, che ora rischiano il processo, a vario titolo, avrebbero omesso 'di adottare i doverosi interventi antisismici idonei ad impedire il crollo' in seguito alla scossa del 24 agosto 2016. Il campanile, ha ricostruito la Procura basandosi su quanto concluso dai periti incaricati, si è abbattuto sulla porzione del tetto dell'adiacente edificio comunale 'sfondando, in caduta, la copertura della casa canonica e due solai della sottostante unità immobiliare' che in quel momento era occupata dalla famiglia Tuccio. Il crollo, che poteva essere evitato con specifici interventi di consolidamento già indicati dalla Sovrintendenza nel 2009, avrebbe perciò cagionato il decesso di Andrea Tuccio, sua moglie Graziella Torroni e dei loro due figli, Stefano e Riccardo.