14:49Terremoto: Justin Trudeau ad Amatrice il 28 maggio

(ANSA) - RIETI, 16 MAG - Il premier canadese Justin Trudeau si recherà in visita ad Amatrice il 28 maggio. La data è stata decisa oggi dopo un sopralluogo nel comune reatino colpito dal sisma della scorsa estate di una delegazione dell'Ambasciata del Canada. La visita era stata annunciata ieri dal sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, di ritorno dal viaggio che ha compiuto in Canada nei giorni scorsi.

14:45Usa-Egitto: telefonata Trump-Sisi su incontri e relazioni

(ANSA) - IL CAIRO, 16 MAG - Il presidente statunitense Donald Trump e quello egiziano Abdel Fattah Al Sisi hanno avuto un colloquio telefonico in cui hanno espresso auspici su incontri e relazioni strategiche fra i due paesi in vista del vertice arabo-americano di domenica a Riad. Lo riferisce l'agenzia ufficiale egiziana Mena. Trump, nella telefonata svoltasi ieri sera, "ha espresso il proprio desiderio di incontrare Sisi a margine del summit" del 21 maggio in Arabia Saudita e "ha affermato l'intenzione di visitare il Cairo il prima possibile", riferisce l'agenzia. Il presidente americano "ha affermato la solidità delle relazione strategiche fra l'Egitto e gli Stati Uniti" e "ha anche valutato positivamente gli sforzi" del Cairo "nella lotta contro il terrorismo e per il rafforzamento della stabilità nella regione" mediorientale, scrive ancora la Mena. (ANSA).

14:45Morto Alberto La Volpe, ex direttore Tg2

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - E' morto a 83 anni Alberto La Volpe, giornalista protagonista di una lunga carriera in Rai. Lo ha reso noto il Tg2, testata che diresse dall'87 al '93, inventando insieme a Giovanni Falcone "Lezioni di mafia". Eletto alla Camera nel 1994 con i progressisti, fu sottosegretario ai Beni Culturali nel primo governo Prodi e agli Interni nel primo governo D'Alema. La Volpe era nato a Napoli, ma viveva a Roma.

14:31Gb: morto a 79 anni Ian Brady, il ‘killer della brughiera’

(ANSA) - LONDRA, 16 MAG - E' morto a 79 anni Ian Brady, uno dei serial killer che più hanno impressionato l'immaginario dei britannici. Il mostro pedofilo che con la moglie Myra Hindley (deceduta in carcere nel 2002) nel periodo 1963-65 uccise dopo terribili sevizie cinque ragazzini si è spento all'Ashworth Hospital (Inghilterra nord-occidentale), un ospedale psichiatrico criminale dove era stato rinchiuso dal 1985. Viene tristemente ricordato come il 'killer della brughiera' perché i teenager assassinati venivano sepolti nella brughiera vicino a Manchester. Terry Kilbride, fratello di una delle vittime, il 12enne John Kilbride, ha affermato che la morte di Brady non mette fine all'"incubo" che la sua famiglia sta ancora vivendo. Nonostante la scomparsa del killer, la polizia di Manchester ha promesso di continuare le ricerche del corpo di Keith Bennett, 12enne ucciso dalla coppia che non ha mai rivelato il luogo di sepoltura nonostante gli appelli della madre Winnie Johnson, scomparsa nel 2012.

14:30Mucca Pazza: 13 mila tonnellate proteine animali sequestrate

(ANSA) - LA SPEZIA, 16 MAG - Oltre 13 mila tonnellate di proteine animali trasformate (Pat) per un valore di 6 mln e 500 mila euro sono state sequestrate dai carabinieri del Nas in collaborazione con il personale dell'ufficio antifrode delle Dogane in 524 container nel porto della Spezia al termine di un' indagine che si è avvalsa anche di analisi del dna della merce. "Le Pat - è stato detto - non possono essere esportate se contengono Dna bovino per il rischio morbo mucca pazza. Per esportare queste proteine le facevano passare come concimi o mangimi per animali da compagnia", ma in realtà erano destinate alla produzione di mangimi per animali da reddito e quindi destinate a finire nella catena alimentare umana. Le proteine, sotto forma di farine, sono state intercettate tra carichi provenienti dalla Spagna e dovevano giungere nel bolognese dove alcune aziende le avrebbero trattate e spedite in Turchia o nel sud est asiatico. Nove le persone (italiani), indagate per falso indotto, adulterazione di alimenti, frode in commercio. Uno di loro era già stato indagato per adulterazione di sostanze alimentari, avendo esportato 900 tonnellate di Pat risultate poi contaminate da diossina verso il Bangladesh. Alle indagini hanno contribuito i veterinari del punto di ispezione frontaliero della Spezia.(ANSA).

14:29Calcio: Guardiola, in un altro club ero stato già licenziato

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Le aspettative erano alte per quello che avevo fatto in passato. Nella mia situazione, in un grande club, mi avrebbero licenziato. Ne sono sicuro. Proverò a fare meglio l'anno prossimo". Pep Guardiola, in un'intervista rilasciata al quotidiano sportivo spagnolo "Marca", fa il bilancio del suo primo anno in Premier League, alla guida del Manchester City, un'annata avara di soddisfazioni. "In un grande club se non vinci in sei mesi sei fuori - aggiunge il tecnico catalano - In società come il Bayern o il Barcellona l'imperativo è vincere, non ti danno una seconda opportunità. Qui invece me l'hanno data e proverò a sfruttarla". Guardiola parla poi di mercato e si dice certo che James Rodriguez lascerà il Real Madrid per la Premier. "Per le sue qualità non ho dubbi - le parole di Guardiola - Nel Real non gioca perché i suoi compagni sono molto bravi. Tutti i migliori calciatori del mondo possono giocare in qualsiasi campionato, dipenderà dalla sua squadra e dai suoi compagni".

14:23Calcio: il Papa a Juve e Lazio, siate testimoni di lealtà

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Siate "testimoni di lealtà, onestà, concordia e umanità". Lo ha detto papa Francesco ricevendo in udienza in Vaticano i dirigenti della Lega di Serie A e i dirigenti e calciatori di Juventus e Lazio, alla vigilia della finale di Coppa Italia. Nel soffermarsi "sull'importanza dello sport nel nostro tempo", il Papa ha detto che, "considerando il fascino e i riflessi che il calcio professionistico ha sulle persone, specialmente sui giovani, voi avete una notevole responsabilità. Coloro che sono considerati campioni diventano facilmente figure di riferimento. Perciò, ogni gara è una prova di equilibrio, di padronanza di sé, di osservanza delle regole. Chi, con il proprio comportamento, sa dare prova di tutto ciò, diventa un esempio per i suoi ammiratori". Il Papa si è poi congratulato con le due squadre "che, oltre a raggiungere ottimi risultati, sono molto amate dagli sportivi. Questo v'impegna ancor di più a testimoniare gli autentici valori dello sport. Vi auguro di fare davvero una bella partita".