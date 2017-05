Ultima ora

16:41Rugby: 6 Nazioni 2018,debutto azzurri a Roma con Inghilterra

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Annunciati i calendari delle edizioni 2018 e 2019 del 6 Nazioni. L'anno prossimo, il Torneo prenderà il via sabato 3 febbraio per concludersi con il 17 marzo. L'Italia debutterà il 4 febbraio all'Olimpico affrontando i campioni in carica dell'Inghilterra Una settimana dopo, gli azzurri saranno a Dublino contro l'Irlanda. Nel terzo turno, il 23 febbraio Francia ed Italia si sfideranno anche per il Trofeo Garibaldi. Gli azzurri sono poi attesi domenica 11 marzo dal Galles a Cardiff e il 17 marzo ospiteranno la Scozia a Roma. L'edizione 2019 comincerà l'1 febbraio e si chiuderà il 16 marzo. L'Italrugby ospiterà Galles (9 febbraio), Irlanda (24 febbraio) e Francia (16 marzo). Debutterà nel t orneo il 2 febbraio a Edimburgo ed affronterà l'Inghilterra a Twickenham il 9 marzo.

16:40Lapo presenta Laps, Fondazione per la felicità dei bambini

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - Si chiama Laps, acronimo di Libera Accademia Progetti Sperimentali, e punta sulla creatività per restituire ai bambini, anche quelli 'dimenticati', il diritto alla felicità. Debutta a Torino dove ha sede, perché "la carità comincia a casa", ma si rivolge a tutta l'Italia la Fondazione voluta da Lapo Elkann per ideare e sostenere, grazie al contributo di "talenti sparsi in tutto il mondo", iniziative e progetti per il sostegno di bimbi vittime di abusi o con bisogni educativi particolari. La vocazione filantropica dell'imprenditore è di antica data: dall'impegno con Tel Ashomer, l'ospedale israeliano che cura gratis ebrei e palestinesi, al Telethon; dalla lotta all'Aids tramite Amfar, all'impegno con la Fondazione DiCaprio per il climate change. "Avverto l'esigenza di dedicarmi a queste attività - ha dichiarato oggi a Torino incontrando gli studenti dell'istituto tecnico Sommeiller - perché sono stato un bambino più fortunato degli altri. Ma mi sono anche sentito un bambino infelice". (ANSA).

16:35Tennis: Nadal punta a trono a Roma, “qui ricordi bellissimi”

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Rafa Nadal arriva al Foro Italico da grande favorito per centrare il suo ottavo successo agli Internazionali dove non vince tuttavia dal 2013: "Quanto sono vicino al 100% della forma? Non sono mai stato bravo in matematica", sorride il maiorchino in conferenza stampa. "So solo che sono felice di essere ancora qui, felice del mio modo di giocare e vediamo cosa succederà domani", ha spiegato riferendosi al match d'esordio di domani contro il connazionale Nicolas Almagro. "Cercherò di dare il meglio in un torneo che amo moltissimo. Qui ho dei ricordi incredibili, molti match importanti della mia carriera li ho giocati su questi campi".

16:33Dipendente pubblico ‘infedele’, condanna contabile

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAG - Un ex dipendente del Comune di Rimini, arrestato nel maggio 2015 per peculato e poi licenziato, è stato condannato dalla Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna a risarcire l'ente pubblico di un danno patrimoniale da 29.152 euro. Dalle indagini della Gdf e dagli atti del procedimento disciplinare, osservano i giudici contabili, è risultato provato che l'allora dipendente, operando all'interno delle proprie mansioni nei servizi scolastici ed educativi, abbia volontariamente sottratto beni e utilizzato l'auto di servizio per finalità illecite, oltretutto alterando i 'fogli di viaggio' della vettura. L'inchiesta aveva accertato come si fosse inoltre appropriato di arredi scolastici vari, come elettrodomestici, pentole, stoviglie, materiale elettrico e di cancelleria, prodotti per la pulizia degli ambienti, generi alimentari e persino carta igienica, tutte cose che poi vendeva. I giudici non hanno riconosciuto invece i danni da disservizio e all'immagine, prospettati dai Pm contabili. (ANSA).

16:32Violenza sessuale: su dottoressa guardia medica, arrestato

(ANSA) - GRANITI (MESSINA), 16 MAG - Una dottoressa di turno per il servizio di continuità essenziale (l'ex guardia medica) di Graniti, nel Messinese, ha subito un tentativo di violenza sessuale mentre era di turno al lavoro. La donna si è ribellata, riuscendo a liberarsi e a chiamare i carabinieri che sono subito intervenuti sul posto e arrestato l'uomo. L'aggressione è avvenuta la sera del 14 maggio scorso, ma la notizia è stata resa nota oggi dal sindacato Snami. "E accaduto quello che avevano previsto - afferma Giancarmelo La Manna, responsabile nazionale Snami Continuità assistenziale - i riflettori si sono spenti, le dichiarazioni dei politici di turno sono state archiviate e noi medici del territorio siamo stati lasciati dalle istituzioni ancora una volta soli a svolgere anche di notte in sedi insicure una professione molto delicata, usurante e pericolosa. ma di grande utilità per il cittadino. E ancora una volta è stata attentata l'incolumità fisica, psichica e la serenità e dignità di noi della Guardia Medica". (ANSA).

16:31Consip: telefonata Renzi, Orlando avvia verifiche

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Il ministro della giustizia Andrea Orlando, tramite l'ispettorato generale, ha avviato - a quanto si apprende - accertamenti preliminari presso gli uffici interessati in relazione all'avvenuta pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, relative al dialogo tra Matteo Renzi e suo padre, disposte nel corso delle indagini Consip.

16:31Capaci:vedova agente a studenti, strage appartiene a tutti

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 16 MAG - "La strage di Capaci non appartiene solo a me, ma a tutti, a tutte le persone perbene di questa nazione". Lo ha detto Tina Montinaro, vedova di Rocco Montinaro uno dei tre componenti della scorta del giudice Giovanni Falcone, parlando a Vibo Valentia in occasione dell'arrivo di quel che resta dell'auto sulla l'agente viaggiava insieme ai colleghi Rocco Di Cillo e Vito Schifani, morti il 23 maggio del 1992, insieme al magistrato e alla moglie Francesca Morvillo. L'incontro con gli studenti rientra nell'ambito della manifestazione itinerante "La memoria in marcia - 25/mo anniversario della Strage di Capaci". La signora Montinaro si è rivolta ai ragazzi esortandoli a non piegarsi mai di fronte a chi "vuole rubarvi il futuro, i sogni, la libertà". Accanto a lei Ottavio Sferlazza, procuratore di Palmi, e Guido Longo, prefetto di Vibo Valentia: il primo allievo di Paolo Borsellino e il secondo che si occupava, nel maggio del 1992, della scorta del giudice istruttore.(ANSA).