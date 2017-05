Ultima ora

18:33Iraq: volantini anti-Isis su Mosul ovest, ‘la fine è vicina’

(ANSA) - BAGHDAD, 16 MAG - L'Isis è "sull'orlo della sconfitta": così recitano i volantini lanciati oggi dalle forze della Coalizione anti-Isis sulla parte ovest della città ultima roccaforte dello Stato islamico nel nord dell'Iraq. Secondo media iracheni, i volantini sono stati lanciati nei quartieri presi di mira dall'artiglieria e dall'aviazione lealista irachena e della Coalizione a guida americana. Il comando delle operazioni militari su Mosul afferma che l'Isis controlla solo 12 kmq (il 10,5%) della parte occidentale della città sotto attacco da ottobre scorso.

18:31Migranti:Bruxelles lancia ultimatum sui ricollocamenti

(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAG - La Commissione Ue lancia il suo ultimatum. "Gli Stati che non hanno ancora accolto" richiedenti asilo da Italia e Grecia, "o quelli inattivi da quasi un anno", inizino i trasferimenti "entro il prossimo mese", si legge nella dodicesima relazione sui ricollocamenti. "Se non lo faranno, a giugno" la Commissione discuterà sulla possibilità di aprire le procedure di infrazione. Ungheria, Austria, e Polonia non hanno ancora accolto un singolo profugo, mentre la Repubblica Ceca è inattiva da quasi un anno.

18:28Brasile: ancora guai giudiziari per Lula

(ANSA) - BRASILIA, 16 MAG - Altri guai giudiziari per Ignacio Lula da Silva. L'ex presidente brasiliano è stato accusato dalla polizia federale in un'inchiesta su versamenti al Partito dei Lavoratori (Pt) da parte di società di componentistica dell'industria dell'auto. Lula, che è sotto processo in altre cinque cause nelle indagini 'Lava Jato', è accusato di aver favorito agevolazioni fiscali alle società, i cui versamenti al PT ammonterebbero in totale a due milioni di dollari. Nel 2010, ultimo anno del suo secondo mandato presidenziale, Lula ha firmato una normativa transitoria che ha prorogato per altri cinque anni tali agevolazioni. Nell'inchiesta della polizia federale figurano anche l'ex presidente della Mitsubishi, Paulo Ferraz, e l'ex ministro ed ex dirigente del Pt, Gilberto Carvalho. Nell'ambito delle indagini su Odebrecht la stampa afferma d'altra parte che durante i governi di Lula (2003-2010) di Dilma Rousseff (2011-2016) il Pt ha intascato in totale 106 milioni di dollari di bustarelle.

18:18Renzi, anche prove false per vedermi politicamente morto

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "E' comprensibile che c'è chi farebbe di tutto, incluse le prove false, per vedermi politicamente morto. Non è comprensibile che questa vicenda la debbano pagare le persone a me vicine". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi nel corso della diretta Facebook #Matteorisponde, tornando sulla vicenda Consip. "Io non lascio perdere neanche mezzo centimetro. Se volete staccate, chiudete la diretta, ma io su questa roba entro anche nei dettagli", aggiunge.

18:16Migranti: Commissione difesa Senato, stop a corridoi ong

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Non può essere consentita la creazione di corridoi umanitari" gestiti autonomamente dalle ong, trattandosi di un compito che spetta agli Stati o agli organismi internazionali. Le ong che fanno soccorsi devono poi essere certificate e la loro presenza in mare deve essere fin dall'inizio coordinata dalla Guardia costiera italiana. Queste le principali indicazioni della relazione approvata all'unanimità dalla commissione Difesa del Senato e illustrate dal presidente, Nicola Latorre. La certificazione delle ong che fanno soccorso in mare, secondo Latorre, "è assolutamente indispensabile. Occorre verificare l'adeguatezza delle imbarcazioni e le caratteristiche degli equipaggi che spesso vengono affittati con impegni a termine". La relazione indica che per non disperdere "preziosi elementi di prova" sarebbe opportuno consentire "l'intervento tempestivo della polizia giudiziaria contestualmente al salvataggio da parte delle ong".

18:16Antimafia:visita all’Asinara in ricordo Falcone e Borsellino

(ANSA) - CAGLIARI, 16 MAG - Una delegazione della Commissione Antimafia, guidata dai vicepresidenti Claudio Fava (Movimento democratico e progressista) e Luigi Gaetti (M5s) sarà domani all'Asinara per testimoniare l'estate in cui Giuseppe Falcone e Paolo Borsellino prepararono gli atti del primo maxiprocesso alle cosche. "Un ulteriore ricordo a 25 anni dalla loro scomparsa - ha spiegato la presidente della Commissione, Rosy Bindi, che dopo le audizioni di oggi a Cagliari domani tornerà a Roma per la riforma della legge sui beni confiscati - Il 25 maggio saremo a Palermo per ricordarli. Domani la commissione visiterà l'ex carcere senza alcuna intenzione di ipotizzare un futuro per questa isola bellissima, tanto per fugare ogni dubbio".

18:15Bus Catalogna: Premio Serena Saracino a tre studenti Erasmus

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - A un anno di distanza dal tragico incidente di Tarragona, in Spagna, dove persero la vita 13 studentesse Erasmus, tra cui la giovane torinese Serena Saracino, L'Università di Torino ha assegnato i tre premi di studio che la famiglia ha voluto istituire in sua memoria. I partecipanti dovevano inviare un elaborato creativo sul tema: "Le ragioni e il senso dell'esperienza Erasmus come momento di costruzione dell'identità e della cittadinanza europea". Sono risultati vincitori Paolo Dainese, Chiara Gallo( entrambi del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecniche avanzate dello sport) e Andrea Sebastiano Brogna che con Babak Nosrati ha realizzato l'elaborato nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia. L'Università di Torino ha anche assegnato le medaglie ai migliori 72 laureati, di cui 31 uomini e 41 donne. Nella suddivisione per Dipartimenti, il maggior numero di medaglie è andato a Scienze Umanistiche (16). Seguono Scienze della Natura (14), Scienze Giuridiche, politiche ed economico-sociali (11), Management ed economia (8), Medicina e Chirurgia (8), psicologia (5), Agraria e Medicina veterinaria (4), Lingue e letteratura straniere e culture moderne (4), Scienze e tecnologia del farmaco (2).