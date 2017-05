Ultima ora

20:14Tennis: negata wild card, niente Parigi per la Sharapova

(ANSA) - PARIGI, 16 MAG - Niente wild card per il torneo del Roland Garros per Maria Sharapova. Lo ha reso noto il presidente della federtennis francese, Bernard Giudicelli, dopo aver informato 'personalmente' la tennista russa, attualmente impegnate all'Open Bnl di Roma, che la cosa 'non era possibile'. Sharapova è tornata all'attivita' agonistica lo scorso aprile, al torneo di Stoccarda, dopo 15 mesi di squalifica dovuta alla positivita' al meldonium. La sua attuale posizione in classifica, oltre il 200/o posto, la esclude anche dalla possibilità di partecipare alle qualificazioni del torneo parigino, che comincia il 28 maggio. Dal suo rientro, Sharapova ha partecipato a tre tornei, sempre grazie ad una wild card. Vincitrice di tutti e quattro i tornei del Grande Slam, la russa ha conquistato Parigi nel 2012 e nel 2014.

20:03Calcio: Pescara, record negativo di punti

(ANSA) - PESCARA, 16 MAG - Un Pescara da record, ma in negativo: quella biancazzurra è infatti diventata la squadra maglia 'nera' per punti conquistati, nei campionati di serie A a 20 squadre. Pur vincendo anche infatti le ultime due gare della stagione (Palermo e Fiorentina gli avversari), i ragazzi di Zeman, che contano oggi 14 punti, arriverebbero a quota 20 punti, uno in meno del Treviso che nella stagione sportiva 2005-2006 totalizzò 21 punti. Ma il Pescara ha anche un altro record negativo con due sole vittorie conquistate fino ad oggi, una sola sul campo (con il Genoa) nella gara di esordio dello Zeman-bis. L'Ancona nel 2003-2004 retrocedette in B anche con due vittorie all'attivo, ma in un torneo a 18 e non 20 squadre, e dunque con un numero minore di gare disputate. Vincendo o pareggiando almeno una delle ultime due partite, gli abruzzesi eviterebbero di battere un altro record negativo, già appartenente agli abruzzesi.

20:00Coppa Italia: Biglia, ‘Juve per noi deve essere esempio’

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Abbiamo punti forti e punti deboli da migliorare, la Juventus dobbiamo prenderla d'esempio se vogliamo migliorare anche noi. Loro sono pieni di tanti campioni in rosa, proveremo a batterli: sulla carta non siamo favoriti ma dobbiamo crederci". Così Lucas Biglia alla vigilia della finale di Coppa Italia da giocare contro la Juventus domani sera all'Olimpico. "Servirà cuore, intelligenza, determinazione - ha specificato il capitano biancoceleste - Stiamo lavorando bene, vogliamo essere sereni e tranquilli, domani è una partita secca. Tutto quello che abbiamo dentro dobbiamo tirarlo fuori".

19:54C.Italia: Inzaghi “Juve favorita, ma in una gara secca….”

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Servirà la partita perfetta. Gare così si preparano da sole: ai giocatori detto di avere mente libera e la solita umiltà. Sulla carta sicuramente la Juve è favorita, ma in una gara secca, con la giusta interpretazione da parte dei giocatori, può succedere qualsiasi cosa". Lo dice Simone Inzaghi alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus di domani sera all'Olimpico. "Sappiamo che è una partita importantissima per noi - ha aggiunto Inzaghi - che ci siamo guadagnati sul campo perché nessuno ci ha regalato niente.

19:44Stalking: ottantenne perseguita moglie 70 anni, arrestato

(ANSA) - SAVONA, 16 MAG - Un pensionato di 80 anni residente a Villanova d'Albenga (Savona) è stato arrestato ieri per stalking dai carabinieri nei confronti della ex moglie di 70 anni. L'anziano già nelle scorse settimane era stato ammonito dal questore per non aver rispettato il divieto di avvicinamento alla ex moglie, un provvedimento scattato proprio a causa di una precedente condanna per atti persecutori. Negli ultimi giorni, secondo quanto è emerso, l'anziano aveva ricominciato a seguire e contattare l'ex moglie non rassegnandosi alla fine della relazione. Così i militari lo hanno sorpreso nascosto dietro una siepe mentre attendeva il ritorno a casa della donna. Vista l'età gli sono stati concessi gli arresti domiciliari.

19:36Migranti: Sardegna frena su centro rimpatri a Iglesias

(ANSA) - CAGLIARI, 16 MAG - La Sardegna frena sull'individuazione di un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) dei migranti nell'ex carcere di Iglesias, scelta ipotizzata dal ministero dell'Interno. La Conferenza permanente Regione-Enti locali, riunita per discutere la proposta arrivata da Roma, sollecita il Governo per avere garanzie sulla condivisione delle scelte da parte degli amministratori locali. Non solo: il tavolo chiede anche interventi immediati in materia di sicurezza, compensazioni per i Comuni maggiormente impegnati sul fronte dell'accoglienza e azioni dissuasive finalizzate al blocco dei flussi migratori dall'Algeria. Pur non essendo stata compiuta alcuna scelta, "la comunità iglesiente e quella di Fluminimaggiore - sottolinea la Conferenza - compiono già un notevole sforzo per l'integrazione dei migranti ospitati in diverse strutture del territorio". E "molte aree della Sardegna sopportano in misura rilevante vincoli e limitazioni imposti dallo Stato". Gli assessori degli Affari generali e degli Enti locali, Filippo Spanu e Cristiano Erriu, ribadiscono la posizione della Giunta espressa dal presidente Francesco Pigliaru nella lettera inviata nei giorni scorsi al ministro dell'Interno Marco Minniti. Il governatore ha chiesto un incontro urgente sulla possibile individuazione di un Cpr in Sardegna, rilanciando le problematiche legate ai flussi migratori non programmati. I presidenti dell'Anci Sardegna e del Cal, Emiliano Deiana e Andrea Soddu, insieme al sindaco metropolitano di Cagliari Massimo Zedda, condividono la necessità di un confronto politico urgente con i rappresentanti del Governo e nell'ambito della Conferenza delle Regioni.(ANSA).

19:21Messico: prete accoltellato in cattedrale nella capitale

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 16 MAG - Un sacerdote messicano, Miguel Angel Machorro, 55 anni, è stato accoltellato nella cattedrale metropolitana di Città del Messico al termine della messa che stava celebrando. Secondo fonti della sicurezza locale, ad aggredire il religioso è stato John Rock Schild, cittadino straniero, subito catturato. Schild ha prima detto di essere francese poi però ha cambiato versione affermando di essere statunitense. Al momento si ignorano le ragioni dell'attacco. Machorro è stato portato in ospedale, dove poco dopo il ricovero è stato operato a seguito delle ferite al fegato e ad una vertebra. Le sue condizioni sono delicate.