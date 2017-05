Ultima ora

21:40Tennis: Open Bnl, record spettatori giornaliero

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Affluenza record agli Internazionali Bnl d'Italia in corso al Foro Italico di Roma. Nella giornata odierna è stato superato per la prima volta il muro delle 30 mila presenze. In totale sono stati 30.630 gli spettatori paganti: 23.107 per la sessione pomeridiana e 7.523 per la sessione serale ancora in corso che vede al momento impegnata in campo Maria Sharapova. Dopo il match della tennista russa sul Centrale sarà il turno dell'azzurro Fabio Fognini che affronterà Andy Murray, n.1 del ranking mondiale e campione uscente del torneo capolino.

21:39‘Israele fonte notizie rivelate ai russi’

(ANSA) - NEW YORK, 16 MAG - Le informazioni classificate che il presidente Donald Trump ha condiviso con la Russia sono state fornite da Israele. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti. Israele è uno degli alleati più stretti e importanti degli Stati Uniti. Trump sarà in Israele la prossima settimana. Israele non conferma ufficialmente di essere la fonte delle informazioni rivelate da Trump. In una nota al New York Times, l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti afferma: "Israele ha completa fiducia nella condivisione di intelligence con gli Stati Uniti e punta a rafforzare questo rapporto con gli anni sotto la presidenza Trump".

21:32In acqua con amici nel fiume Taro, annega ragazzo di 14 anni

(ANSA) - PARMA, 16 MAG - Un ragazzo di 14 anni di Medesano ha perso la vita questo pomeriggio attorno alle 18 annegando nelle acque del fiume Taro. La tragedia nei pressi di Felegara, in provincia di Parma. Il ragazzo stava facendo il bagno assieme ad un gruppo di amici quando è scomparso alla vista dei compagni. Sono stati loro a dare l'allarme e sono immediatamente iniziate le ricerche da parte dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e del 118. Il corpo del quattordicenne è stato individuato in uno specchio d'acqua a poca distanza dal luogo della scomparsa. Ora sono ancora in corso le operazioni per il recupero del corpo.(ANSA).

20:59Usa, all’asta rare foto e oggetti di John Fitzgerald Kennedy

(ANSA) - NEW YORK, 16 MAG - Foto, oggetti e materiale autografato per celebrare la vita del 35mo presidente degli Stati Uniti. Sono alcuni degli oltre 175 pezzi che saranno all'asta fino al 18 maggio appartenuti o in qualche modo legati a John Fitzgerald Kennedy, uno dei presidenti più amati della storia americana. La vendita è stata organizzata dalla casa d'aste 'RR Auction' in coincidenza con il centenario della nascita il 29 maggio 2017. L'asta copre i primi anni di Jfk, la sua carriera politica, i cosiddetti 1000 giorni alla Casa Bianca, ma anche il suo matrimonio con Jackie. Tra gli oggetti all'asta pure la sua carta d'identità del Senato che portava sempre con se' nel portafogli durante appunto i suoi anni da senatore e l'abito premaman di Jackie Kennedy del 1960.

20:56Etruria: Speranza (MdP), via se Boschi ha mentito

(ANSA) - ROMA, 16 MAG -"Io penso che il sottosegretario Maria Elena Boschi si debba dimettere se ha mentito a Parlamento negando il suo interessamento. Se una Banca del mio territorio fosse in crisi io mi interesserei per evitarne il fallimento e difendere i risparmiatori e i posti di lavoro". Lo ha detto il leader di Articolo - Mdp Roberto Speranza durante la registrazione di 'Porta a Porta' rispondendo sul caso Banca Etruria.

20:53L. elettorale: No Pd a testo base in commissione

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Il capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali, Emanuele Fiano, ha annunciato ufficialmente in commissione il "no" al testo base del relatore come era stato deciso dal Gruppo Pd della Camera.

20:43Crollo ponte su A14: 41 indagati, il 18/5 atto irripetibile

(ANSA) - ANCONA, 16 MAG - Sono 41 gli indagati nell'inchiesta sul crollo del ponte 167 dell'autostrada A14, che il 9 marzo scorso provocò la morte dei coniugi Emidio Diomede e Antonella Viviani, in transito con la loro auto in direzione sud, al km 235+800 tra Camerano e Castelfidardo. Il pm Irene Bilotta ha disposto un'integrazione di consulenza tecnica per accertare le cause del crollo, come atto irripetibile. L'incarico verrà conferito il 18 maggio prossimo ad Ancona. Tra le persone chiamate in causa, i responsabili delle ditte della 'filiera' che si occupava dei lavori affidati alla Delabech in subappalto da Pavimental, società controllata da Autostrade per l'Italia. I reati contestati sono il disastro colposo, la cooperazione colposa in omicidio, le lesioni colpose ai danni dei tre operai romeni rimasti feriti, lesioni gravi commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.