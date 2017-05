Ultima ora

23:34Basket: play off, Capo d’Orlando-Milano 80-94, EA7 sul 2-1

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - L'EA7 Milano batte Capo D'Orlando fuori casa 94-80 in gara 3 dei quarti finale dei play off del massimo campionato di basket. La Serie ora è sul 2-1 a favore dei milanesi.

23:31Tennis: Open Bnl, Sharapova,dispiace lasciare per infortunio

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Sono dispiaciuta per aver rinunciato al match di oggi per un infortunio alla coscia sinistra. Farò gli esami necessari per essere sicura che non sia niente di serio. Voglio ringraziare il torneo per avermi dato l'opportunità di giocare ancora in questo evento speciale". E' la dichiarazione rilasciata da Maria Sharapova dopo essersi ritirata dal match del secondo turno degli Internazionali Bnl d'Italia contro la croata Lucic-Baroni. La russa era stata inserita nel tabellone principale del torneo romano grazie a una wild card, quella che invece Roland Garros non le ha riconosciuto a seguito del ritorno dallo stop per doping.

23:04Agguato a Bari, 29enne ferito

(ANSA) - BARI, 16 MAG - Un giovane di 29 anni è rimasto ferito in modo non grave in un agguato avvenuto in serata a Bari, nel quartiere Japigia, in via Archimede. Due persone non ancora identificate hanno sparato colpi di arma da fuoco contro Rodolfo Scardicchio, con precedenti penali. Il 29enne è stato raggiunto, ad un polpaccio, da un solo colpo di arma da fuoco: è stato trasportato al policlinico di Bari. Indagini sono in corso da parte del nucleo investigativo carabinieri Bari. Sul posto sono intervenuti gli uomini della sezione investigazioni scientifiche di Bari che hanno effettuato rilievi.

22:46Appalti nella Marsica: indagata Stefania Pezzopane

(ANSA) - L'AQUILA, 16 MAG - La senatrice aquilana del Pd Stefania Pezzopane è indagata con l'accusa di finanziamento illecito ai partiti assieme ad Angelo Capogna, imprenditore che si occupa di illuminazione pubblica e che l'ha accusata nel corso di due interrogatori in relazione a una campagna elettorale degli anni scorsi. Originario del Frusinate, Capogna è amministratore della Saridue Srl e con le sue denunce nei mesi scorsi ha originato una maxi inchiesta nei confronti di politici e funzionari di Comuni marsicani, descrivendo un sistema di "tangenti sui lampioni" con contanti e regalie in cambio di commesse nel suo settore: un'indagine di cui questo nuovo filone è uno stralcio. La Pezzopane, 57 anni, senatrice dal 2013, è stata anche assessore e presidente del Consiglio in Comune, presidente della Provincia dell'Aquila e assessore e vice presidente del Consiglio regionale."Non so nulla, non ho ancora ricevuto niente, tuttavia ho fiducia nella magistratura" afferma Pezzopane.

22:07Migranti: a Ventimiglia nuovi arrivi, in 150 chiedono cibo

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 16 MAG - Sta tornando l'emergenza migranti a Ventimiglia. Sono circa 150 gli stranieri, tutti africani, che in serata si sono riuniti nel piazzale dell'ex dogana, di fronte al cimitero e nei pressi della chiesa delle Gianchette, per essere sfamati da alcuni attivisti giunti su auto e furgoncini francesi. Con l'arrivo della bella stagione sono ripresi gli arrivi al confine. Al momento non esistono numeri precisi, anche perchè il ricambio è molto veloce. In diversi si sono accampati sul greto del fiume Roja o nelle feritoie del ponte della ferrovia. I nuovi arrivati sono senza sistemazione in quanto al centro di prima accoglienza del Parco Roja, gestito dalla Croce Rossa, dove sono disponibili 252 posti, sono tutti occupati. Sono un centinaio i migranti con famiglia e minori ospiti del parroco delle Gianchette. Complessivamente a Ventimiglia si stima una presenza di circa 500 migranti.

22:04Tennis: Open Bnl, Sharapova si ritira per infortunio

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Colpo di scena agli Internazionali di tennis Roma: Maria Sharapova si ritira dal torneo romano a causa di un infortunio muscolare. Nel match contro la croata Lucic-Baroni, la tennista russa ha avvertito un dolore alla gamba sinistra che l'ha costretta in un primo momento, in avvio di terzo set, a lasciare il campo per alcuni minuti per ricorrere a una vistosa fasciatura. L'espediente non ha sortito l'effetto sperato e la Sharapova ha dovuto successivamente alzare bandiera bianca sul punteggio di 2-1.

21:40Tennis: Open Bnl, record spettatori giornaliero

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Affluenza record agli Internazionali Bnl d'Italia in corso al Foro Italico di Roma. Nella giornata odierna è stato superato per la prima volta il muro delle 30 mila presenze. In totale sono stati 30.630 gli spettatori paganti: 23.107 per la sessione pomeridiana e 7.523 per la sessione serale ancora in corso che vede al momento impegnata in campo Maria Sharapova. Dopo il match della tennista russa sul Centrale sarà il turno dell'azzurro Fabio Fognini che affronterà Andy Murray, n.1 del ranking mondiale e campione uscente del torneo capolino.