08:11Usa: Michael Moore prepara nuovo documentario, contro Trump

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - Michael Moore si prepara all'ennesimo sgambetto a Donald Trump. E assicura: questa volta sarà quello buono, che lo lascerà a terra. Dopo aver girato 'Michael Moore in Trumpland', il regista da mesi è al lavoro su un documentario dal titolo 'Fahrenheit 11/9', in riferimento a 'Fahrenheit 9/11' 'dedicato' da Moore a George W. Bush e al 9 novembre il giorno dopo l'elezione di Trump. ''Finora nulla ha funzionato. A prescindere da quello che è stato rivelato, Trump è rimasto in piedi. I fatti e la realtà non possono sconfiggerlo. Anche quando si infligge ferite da solo, la mattina dopo di alza e twitta. Ma tutto questo finisce con questo film'' dice Moore. I produttori Harvey e Bob Weinstein si sono assicurati i diritti a livello globale della produzione.

06:56Corea Nord: Onu, Italia pronta a rafforzare sanzioni

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - L'Italia è pronta a rafforzare le sanzioni in risposta alle violazioni della Corea del Nord, tenendo presente che esse devono rimanere uno strumento in una strategia più ampia per il raggiungimento di una soluzione pacifica e definitiva al problema, a partire dalla rinuncia alle capacità balistiche e nucleari da parte di Pyongyang. E' quanto espresso nel corso delle consultazioni del Consiglio di Sicurezza sull'ultimo lancio balistico di Pyongyang dal Rappresentante Permanente italiano Sebastiano Cardi. L'Italia è impegnata a favore della piena attuazione delle risoluzioni del Consiglio: come Presidente del Comitato 1718 sulle sanzioni alla Corea del Nord, la delegazione italiana all'Onu mantiene un costante dialogo con tutti gli Stati membri e lavora in stretto coordinamento con il Panel di esperti per rendere le sanzioni più efficaci. Nel corso delle consultazioni Cardi ha espresso la condanna dell'Italia per le continue e flagranti violazioni delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.

06:52Usa:senatore, più vicino impeachment Trump

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - Se quanto riporta il New York Times fosse vero si potrebbe forse parlare di 'ostruzione alla giustizia', avvicinandosi a un possibile impeachment. Lo afferma il senatore indipendente della commissione di intelligence, Angis King. Il riferimento è alla ricostruzione del New York Times, sulla base di un documento di James Comey, in base alla quale il presidente americano Donald Trump ha chiesto a Comey di mettere fine all'indagine su Michael Flynn, il consigliere alla sicurezza di Trump travolto dallo scandalo del Russiagate.

00:49‘Trump chiese a Comey stop a indagini su Flynn’

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - Donald Trump chiese al direttore dell'Fbi, James Comey, di chiudere le indagini su Michael Flynn, il consigliere alla sicurezza nazionale travolto dal Russiagate. L'indiscrezione del New York Times viene tempestivamente smentita dalla Casa Bianca: ''il presidente non ha mai chiesto a Comey o altri di mettere fine alle indagini''. Ma il rumor e' una nuova grana per l'amministrazione, già alle prese con la condivisione di informazioni classificate con la Russia. A differenza del caso russo, però, se l'indiscrezione del New York Times fosse confermata si tratterebbe di una ''prova evidente'' del fatto che il presidente abbia cercato di esercitare la sua influenza sul Dipartimento di Giustizia e sull'Fbi. Si tratterebbe di tentata ostruzione alla giustizia, e soprattutto darebbe una spiegazione al licenziamento repentino di Comey. La richiesta di Trump è stata documentata da Comey dopo l'incontro faccia a faccia con il direttore dell'Fbi nello Studio Ovale, riporta il New York Times.

00:06Tennis: Open Bnl, Fognini show, eliminato Murray

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Con il risultato di 6-2 6-4 in un'ora e 33' di gioco, Fabio Fognini si aggiudica il match serale al Centrale del Foro Italico eliminando dagli Internazionale Bnl d'Italia Andy Murray, numero uno al mondo e vincitore dell'ultima edizione. Agli ottavi il sanremese attende il vincente tra il tedesco Zverev e il serbo Troicki.

23:42Basket: Play off, Sassari ko 69-75, Trento in semifinale

(ANSA) - SASSARI, 16 MAG - La Dolomiti Energia Trento passa sul campo del Banco di Sardegna Sassari, chiude la serie con un 3-0 che non lascia spazio a discussioni di sorta e stacca il biglietto per le semifinali. Il 69-75 finale non dice tutto di una partita che Trento ha controllato in scioltezza, soprattutto sul piano fisico e mentale. La squadra di Buscaglia ha sfruttato al massimo il vantaggio psicologico derivante dal fatto di essersi presentata al PalaSerradimigni con due match ball da giocarsi. E la leggerezza di Craft, Sutton, Gomes, unito a una fisicità e a una determinazione decisamente superiori a quelle dell'avversario, hanno fatto la differenza. L'Aquila mette subito pressione alla Dinamo. Pressione in difesa e altissima velocità confondono i padroni di casa e li costringono a rincorrere praticamente per tutta la partita. E anche nel finale, quanto Trento è stremata e sbaglia tantissimo, Sassari non sa approfittarne. Finisce 69-75, Trento va avanti con merito. Per Sassari è già ora di pensare al futuro.

23:36Calcio: Premier, vincono Arsenal e Manchester City

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Vittorie facili nei due posticipi della 34/a giornata della Premier League per Arsenal e Manchester City. I Gunners battono all'Emirates Stadium il Sunderland 2-0 grazie ad una doppietta di Sanchez, mentre i citizen superano 3-1 il West Bromwich Albion con i gol di Gabriel Jesus, Bruyne e Tourè. Per gli ospiti a segno Kanu.