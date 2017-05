Ultima ora

10:40Usa: tornado su Wisconsin e Oklahoma, 2 morti

(ANSA) - CHICAGO, 17 MAG - Due persone sono morte e decine sono rimaste ferite a causa di una serie di tornado che ha colpito ieri gli Stati del Wisconsin e dell'Oklahoma. Una delle vittime si trovava in un campo caravan nel Wisconsin, dove sono rimaste ferite oltre 25 persone. L'altra vittima e' stata segnala a Elk City, in Oklahoma, circa 180 chilometri a ovest di Oklahoma City. Il servizio meteorologico statunitense ha ricevuto oltre due dozzine di segnalazioni di tornado in cinque Stati: Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska e Wisconsin.

10:17Fiamme in reparto ospedale Siracusa, evacuati pazienti

(ANSA) SIRACUSA, 17 MAG - Un incendio si è sviluppato nel reparto malattie infettive all'ospedale Umberto I di Siracusa intorno alle 2 della notte scorsa. Agenti di polizia e i vigili del fuoco hanno messo in salvo i 16 pazienti che si trovavano ricoverati. L'ala del nosocomio è stata chiusa dagli investigatori che hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo. Le fiamme sono divampate in una stanza del reparto prima di propagarsi. Alcuni infermieri che hanno preso parte alle operazioni di evacuazione dei pazienti sono rimasti intossicati dal fumo. Sull'incendio è stata aperta un'inchiesta. "Ancora è presto - sottolinea il procuratore di Siracusa, Francesco Paolo Giordano - per avere un quadro completo dell'accaduto. Occorrerà aspettare relazioni più dettagliate di chi sta operando sul posto per capire cosa esattamente sia successo e quali eventuali reati ipotizzare".

09:51Aste: Ginevra, paio di orecchini venduti a 51,6 mln euro

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Un paio di orecchini di diamanti e' stato battuto all'asta ieri a Ginevra per 57,4 milioni di dollari (circa 51,6 milioni di euro). Si tratta, secondo quanto riporta la Bbc online, di due diamanti gemelli a forma di pera soprannominati Apollo e Artemis, da circa 16 carati l'uno. La particolarità di questi diamanti, provenienti dal Sudafrica, ha detto David Bennet della casa d'aste Sotheby's e' che sono colorati - uno e' blu e l'altro e' rosa - e quindi sono estremamente rari. "Ciascuna di queste pietre e' straordinaria, ma insieme sono senza precedenti, sono assolutamente stupendi".

09:42Migranti: soccorso barchino con 15 algerini nel Sulcis

(ANSA) - CAGLIARI, 17 MAG - Nuovo soccorso di migranti a largo delle coste sud occidentali della Sardegna. A mezzanotte un barchino con a bordo 15 algerini è stato avvistato dalla fregata Alpino a circa 15 miglia sud da Capo Teulada. L'ufficio marittimo circondariale della Capitaneria di porto di Sant'Antioco ha subito inviato la motovedetta Cp 812 che ha soccorso i migranti trasportandoli nel porto di Sant'Antioco. Lo sbarco è avvenuto alle 2:30. Gli algerini sono stati poi affidati a carabinieri e polizia. Dopo le visite mediche e le identificazioni sono stati trasferiti nei centri di accoglienza. (ANSA).

09:41Afghanistan: attacco armato a tv di stato a Jalalabad

(ANSA) - KABUL, 17 MAG - Un gruppo di uomini armati ha attaccato l'edificio che ospita la tv di Stato afghana nel centro di Jalalabad ed ha ingaggiato uno scontro a fuoco con gli uomini della sicurezza. Lo ha annunciato il portavoce del governatore locale, Attaullah Khughyani, senza fornire ulteriori dettagli.

08:54Usa: Georgia, eseguita prima esecuzione dell’anno

(ANSA) - JACKSON, 17 MAG - Lo Stato americano della Georgia ha eseguito oggi la sua prima esecuzione del 2017 giustiziando un uomo che nel 1992 aveva ucciso a coltellate un suo vicino di casa 73enne. Il 45enne J. W. Ledford Jr. e' stato dichiarato morto all'1:17 ora locale (le 7:17 in Italia). L'anno scorso la Georgia ha eseguito nove esecuzioni, un record nazionale e più di quante ne abbia mai eseguite da quando - 40 anni fa - la Corte suprema americana ha autorizzato il ritorno della pena di morte nel Paese.

08:11Usa: Michael Moore prepara nuovo documentario, contro Trump

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - Michael Moore si prepara all'ennesimo sgambetto a Donald Trump. E assicura: questa volta sarà quello buono, che lo lascerà a terra. Dopo aver girato 'Michael Moore in Trumpland', il regista da mesi è al lavoro su un documentario dal titolo 'Fahrenheit 11/9', in riferimento a 'Fahrenheit 9/11' 'dedicato' da Moore a George W. Bush e al 9 novembre il giorno dopo l'elezione di Trump. ''Finora nulla ha funzionato. A prescindere da quello che è stato rivelato, Trump è rimasto in piedi. I fatti e la realtà non possono sconfiggerlo. Anche quando si infligge ferite da solo, la mattina dopo di alza e twitta. Ma tutto questo finisce con questo film'' dice Moore. I produttori Harvey e Bob Weinstein si sono assicurati i diritti a livello globale della produzione.