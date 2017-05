Ultima ora

12:37Voto Gb: nemmeno sindacato alleato crede a vittoria Labour

(ANSA) - LONDRA, 17 MAG - Nemmeno Unite, sindacato organico al Labour e alla sinistra radicale, crede in un'ipotetica rimonta laburista in vista del voto politico britannico dell'8 giugno. Lo ammette il segretario della principale organizzazione di lavoratori del regno, Len McCluskey, alleato storico di Jeremy Corbyn, in un'intervista peraltro poi ridimensionata. McCluskey afferma che un'eventuale vittoria del Labour sui Conservatori di Theresa May sarebbe "eccezionale", tenuto conto delle divisioni interne all'opposizione e dell'ostilità compatta di media ed establishment verso Corbyn. Ostilità confermata oggi dai titoli polemici contro la sostenibilità del programma laburista a base di maggiori spese sociali e più tasse ai ricchi. Al contempo McCluskey sostiene che la difesa di 200 seggi sarebbe comunque un successo per Corbyn. Specialmente se tale bottino (inferiore rispetto ai 232 attuali) fosse ottenuto superando il 30% dei voti: con una percentuale migliore di quella di Gordon Brown nel 2010 o di Ed Miliband nel 2015.

12:35Cyberbullismo: Raggi premia Polizia Postale e Bebe Vio

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Arriva in Campidoglio una tappa straordinaria della campagna educativa "Una vita da social", contro i fenomeni di cyberbullismo, realizzata dalla polizia postale e selezionata lo scorso dicembre 2016 dalla Commissione Ue tra le migliori a livello europeo. Per l'occasione nell'Aula Giulio Cesare la sindaca di Roma Virginia Raggi ha consegnato un riconoscimento all'atleta delle Fiamme Oro Bebe Vio e alla polizia postale. "Siamo qui per una tappa della campagna educativa 'una vita social' - ha spiegato la sindaca -. Gli effetti del bullismo sono devastanti e il cyberbullismo utilizza gli stessi strumenti vessatori. Le cronache ci raccontano episodi devastanti che arrivano spesso a spezzare le esistenze. Le tecnologie poi amplificano il messaggio con un effetto dirompente". Per Bebe Vio "i social sono una cosa positiva da un lato negativa dall'altro. Potete scegliere. Sta a voi scegliere se fare cose belle o brutte ma non c'è godimento nel fare cose brutte".

12:25Istat: Italia più vecchia, quota over-65 più alta in Ue

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - L'Italia è un Paese sempre più vecchio: al 1° gennaio 2017 la quota di individui di 65 anni e più ha raggiunto il 22%, collocando il nostro Paese al livello più alto nell'Unione Europea e "tra quelli a più elevato invecchiamento al mondo". E' quanto risulta dal Rapporto Istat. Con questo dato l'Italia supera anche la Germania che per anni si è collocata ai vertici della classifica europea per quota di over-65 sulla popolazione complessiva. Sono in 13,5 milioni gli italiani che hanno più di 65 anni; gli ultraottantenni sono 4,1 milioni. Tanta tv e poco sport: così gli italiani spendono il loro tempo libero. Per quanto riguarda in particolare la categoria degli anziani, la televisione occupa il 43,9% del loro tempo libero. Raggiunge il 50,6% nelle famiglie tradizionali della provincia mentre è al minimo nella classe dirigente (36,1%).

12:25Calcio: Florenzi da Fiorello, torno solo se al 100%

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Tornerò in campo solo quando starò veramente bene: non mi sono dato tempi di recupero perché è stata una brutta ricaduta". Alessandro Florenzi assicura che non correrà rischi, stavolta, nel gestire la ripresa dall'infortunio. L'esterno della Roma, operato lo scorso ottobre dal professor Mariani per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rimediò in un allenamento nel febbraio successivo un trauma distorsivo che causò la nuova rottura dello stesso crociato e un nuovo intervento chirurgico. Il giocatore ne ha parlato nel programma "Edicola Fiore", in onda su SkyUno e Tv8, in cui è apparso dapprima in collegamento dall'esterno, dicendo di essere impegnato a fare jogging, e poi materializzandosi nel bar romano da dove va in onda la trasmissione, ospite di Fiorello e Stefano Meloccaro. Quindi, alla richiesta di un pronostico sulla finale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio, Florenzi ha dribblato con ironia: "Zero a zero. Ricordatevi che lo zero a zero paga sempre...".

12:24Arresti Fluorsid: iniziati interrogatori in carcere

(ANSA) - CAGLIARI, 17 MAG - Sono iniziati poco dopo le 9:30 e potrebbero durare tutta la giornata gli interrogatori di garanzia nel carcere di Uta nei confronti dei vertici della Fluorsid destinatari dall'ordinanza di custodia cautelare del Gip, Cristina Ornano, nell'ambito dell'inchiesta del pm Marco Cocco sul presunto inquinamento nell'area dell'industria di Macchiareddu, nell'area industriale di Cagliari. In carcere sono finiti Michele Lavanga, direttore dello stabilimento Fluorsid, Sandro Cossu, responsabile della sicurezza ambiente della società, Alessio Farci, ingegnere a capo della produzione dell'azienda, Marcello Pitzalis e Simone Nonnis, rispettivamente dipendente ed ex dipendente della Società Ineco che lavora presso lo stabilimento di Macchiareddu. Ai domiciliari il titolare della Ineco Armando Benvenuto Bollani e Giancarlo Lecis, funzionario tecnico della Fluorsid. Il Gip Ornano con il proprio cancelliere ha raggiunto il carcere di Uta di primo mattino. Tra i difensori degli arrestati, accusati di associazione a delinquere, disastro ambientale e inquinamento, anche gli avvocati Massimo Delogu, Alberto Ippolito, Carlo Amat, Carlo Massacci e Guido Manca Bitti. Non è ancora trapelato nulla sull'esito degli interrogatori, ma sembra che alcuni difensori abbiano chiesto un differimento per i propri assistiti. Non è ancora chiaro se il Gip lo concederà né se qualcuno abbia deciso di rispondere alle domande del giudice o si sia avvalso della facoltà di non rispondere. (ANSA).

12:21Iran: Khamenei, elezioni sono esempio per tutto Mo

(ANSA) - TEHERAN, 17 MAG - "Nonostante l'insicurezza che regna nei Paesi della regione, l'Iran si sta preparando a tenere elezioni con calma e sicurezza", costituendo "un esempio" per tutta l'area mediorientale. Lo ha detto la Guida suprema dell'Iran, ayatollah Sayyed Ali Khamenei, in un incontro pubblico alla vigilia delle elezioni presidenziali in Iran. "Alcune nazioni regionali, i cui governi sono sotto il protettorato del regime americano, disprezzano le elezioni - ha aggiunto Khamenei, con chiaro riferimento all'Arabia Saudita - ed è un sogno per loro poter votare e scegliere chi li governa".

12:19Haaretz, telefonata Trump-Netanyahu su prossima visita

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 MAG - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il premier israeliano Benyamin Netanyahu hanno conversato ieri al telefono, ma in merito non sono stati poi pubblicati comunicati ufficiali. Lo rivela oggi Haaretz, sulla base di informazioni ricevute da un alto funzionario israeliano. A posteriori l'ufficio di Netanyahu ha confermato la telefonata, durata 20 minuti. Secondo Haaretz, la conversazione e' stata centrata sulla prossima missione mediorientale del Presidente.