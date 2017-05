Ultima ora

14:27Grecia: Atene, gas lacrimogeni polizia contro dimostranti

(ANSA) - ATENE, 17 MAG - La polizia greca in tenuta antisommossa ha lanciato gas lacrimogeni contro decine di giovani dimostranti che aveva attaccato gli agenti con sassi e petardi davanti al palazzo del Parlamento, meta di una marcia di circa 12.000 persone in segno di protesta contro il programma di austerity del Paese. La marcia e' stata organizzata in coincidenza di uno sciopero generale contro i tagli al bilancio attualmente discussi in Parlamento. Nel frattempo, non lontano dal Parlamento, un gruppo di poliziotti che si e' unito alla protesta ha bloccato l'entrata al palazzo che ospita il ministero delle Finanze.

14:25Putin, pronti a fornire audio incontro Lavrov-Trump

(ANSA) - MOSCA, 17 MAG - "Se l'amministrazione degli Stati Uniti darà il suo benestare, siamo disposti a presentare la registrazione della conversazione di Lavrov con Trump al Senato e al Congresso degli Usa". Lo afferma Vladimir Putin. "Naturalmente solo se l'amministrazione americana lo vorrà", aggiunge il presidente russo.

14:22Gentiloni,su sanzioni Russia Italia non romperà con Ue

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Nessuno pensi che l'Italia romperà in solitaria con i suoi alleati" dell'Unione Europea, ma nessuno creda che decisioni sul rinnovo delle sanzioni alla Russia dopo la crisi ucraina "possano essere prese con il pilota automatico senza essere precedute da discussioni". Chiarisce così il premier Paolo Gentiloni la pozione italiana sulla questione delle sanzioni economiche a Mosca rispondendo in conferenza stampa dopo il colloquio con Vladimir Putin a Sochi.

14:19Wikileaks: Bbc, Chelsea Manning liberato in Usa

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Chelsea Manning, l'ex soldato condannato per aver passato informazioni segrete, a WikiLeaks è stato liberato oggi dopo aver scontato 7 anni di prigione. Lo annuncia l'esercito Usa, secondo quanto riferisce la Bbc.

14:17Putin, Italia partner importante per la Russia

(ANSA) - MOSCA, 17 MAG - "L'Italia per la Russia è un partner importante ed è uno dei paesi chiave nel nostro commercio con l'estero. Voglio sottolineare l'importanza dell'incontro di oggi col premier Paolo Gentiloni, abbiamo parlato di molti temi". Così Vladimir Putin in conferenza stampa al termine dell'incontro con Paolo Gentiloni a Sochi.

14:16Calcio: Inter, Ansaldi operato all’inguine

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Il difensore dell'Inter Cristian Ansaldi si è sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico e tornerà a disposizione la prossima stagione. Lo rende noto il club nerazzurro sul proprio sito. Ansaldi si è operato a Monaco di Baviera per una plastica inguinale. L'intervento è perfettamente riuscito.

14:15Venezuela: Maduro estende ancora decreto per poteri speciali

(ANSA) - CARACAS, 17 MAG - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha esteso per altri 60 giorni il decreto di "stato di eccezione ed emergenza economica" che gli permette di restringere le garanzie costituzionali "per preservare l'ordine" nel paese. Il decreto stabilisce che l'esecutivo può adottare "le misure urgenti, eccezionali e necessarie per assicurare che la popolazione disponga pienamente dei suoi diritti" e "preservare l'ordine interno, l'accesso opportuno a beni, servizi, alimenti, medicine ed altri prodotti". E' la settima volta consecutiva che Maduro estende i poteri speciali promulgati nel gennaio del 2016, senza l'autorizzazione del Parlamento, in mano all'opposizione. Secondo Jesus Ollarves, docente alla facoltà di legge dell'Università Centrale, il nuovo decreto di Maduro è solo "un inganno per sospendere le garanzie costituzionali, cercare di camuffare la repressione e giustificare gli eccessi e le violazioni dei diritti umani" durante le proteste antigovernative che si susseguono da più di un mese nel paese.