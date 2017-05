Ultima ora

16:15Etruria: Finocchiaro, Boschi ha chiarito su vicenda

(ANSA) - ROMA, 17 MAG -"Su eventuali determinazioni del governo si conferma quanto dichiarato ieri dal presidente Gentiloni e cioè che la sottosegretaria Boschi ha ampiamente chiarito e non ci sono implicazioni per il governo". Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro nel corso del question time alla Camera, rispondendo a una interrogazione di Mdp sul caso Banca Etruria che coinvolge Maria Elena Boschi.

16:12L. elettorale: Fiano nuovo relatore del provvedimento

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Emanuele Fiano, capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali, è il nuovo relatore della legge elettorale. Lo ha nominato il presidente Andrea Mazziotti durante l'ufficio di presidenza. Il nuovo relatore esporrà ora la nuova proposta avanzata dal capogruppo Pd Ettore Rosato.

16:02Calcio: Nainggolan, i tifosi juventini insultano? E io segno

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Radja Nainggolan elogia la Juventus, ma ne stuzzica i tifosi. "Loro ce l'hanno a morte con me, mi cantano 'uomo di m...' e questo 'uomo di m...' gli ha segnato: questo è il messaggio - spiega alla radio ufficiale della Roma - Rimpianti per la stagione? Siamo a 4 punti dalla Juve, siamo usciti in Europa League per episodi che potevano essere diversi e in Coppa Italia soprattutto per colpa nostra. Un po' di rammarico c'è, perché la squadra è forte, abbiamo sbagliato qualche partita di troppo". "A fine percorso, ora che siamo a 4 punti, possiamo dire però che siamo dietro alla squadra che gioca la finale di Champions - ricorda il Ninja giallorosso - Certo, nelle ultime giornate loro hanno perso un po' di punti anche perché stavano, diciamo così, comodi. Sicuramente in questo momento sono più concentrati su altre cose: hanno le finali di Coppa Italia e Champions. Però Roma-Juve è sempre una partita importante e brutte figure non vuole mai farle nessuno. Noi alla fine abbiamo dimostrato di meritare la vittoria".

15:52Calcio: Moratti, chi tra Simeone, Spalletti e Conte? Sarri

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "A me piacerebbe Sarri". Massimo Moratti, nel giorno del suo 72esimo compleanno, intercettato dalle Iene, dice la sua sul futuro della panchina dell'Inter. Né Conte, né Simeone e neppure Spalletti, dunque, che sono fra i nomi circolati in queste settimane: l'ex presidente preferisce l'allenatore del Napoli, il cui rapporto con De Laurentiis non pare solidissimo. Si parla, poi, di triplete: la Juventus è in corsa per tutte e tre le competizioni e potrebbe togliere all'Inter il primato del 2010. "Lo vince un altro, non lo perdiamo noi - precisa Moratti nella puntata che sarà trasmessa stasera - Nella vita può capitare anche agli altri di avere gli stessi successi. Aspettiamo e vediamo. Gufare la Juve il 3 giugno? No e forse neanche la vedrò, perché sarò via". Con ironica perfidia, infine, le Iene regalano a Moratti per il suo compleanno la maglia della Juventus. L'ex presidente nerazzurro accetta con eleganza e poi, incalzato, pronuncia con un sorriso anche un "forza Juve", pur se non del tutto spontaneo.

15:30Calcio: piccoli azionisti Milan, troppi costi e dipendenti

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - I costi e il numero di dipendenti e tesserati del Milan sono troppo alti rispetto agli impegni sostenuti e ai risultati raggiunti dalla squadra negli ultimi anni: è quanto sostiene l'Associazione piccoli azionisti del Milan, che ha svolto un'analisi comparativa fra il più recente bilancio della Juventus e quello 2016 del club rossonero, che verrà approvato nell'assemblea di domani, con 74,9 milioni di euro di perdita. "La Juve rappresenta il benchmark per il mercato calcistico italiano e questa ricerca serve per fare una riflessione. Presentarla in assemblea è il nostro modo per dimostrare collaborazione alla nuova società in un momento in cui bisogna cambiare passo e programmare", spiega l'avvocato Giuseppe La Scala, vicepresidente dell'Associazione piccoli azionisti, sempre molto critico con il precedente management. Nell'assemblea, oltre all'aumento di capitale, gli azionisti attendono anche di ricevere i curriculum del nuovo presidente rossonero Li Yonghong e dell'executive director David Han Li.

15:21Tennis: Open Bnl, Nadal agli ottavi in 22 minuti

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Rafael Nadal accede, quasi senza giocare, agli ottavi degli Internazionali Bnl d'Italia, in corso a Roma. Lo spagnolo ha beneficiato del ritiro del connazionale Nicolas Almagro dopo appena 22 minuti di gioco, quando era già in vantaggio per 3-0 nel corso del primo set. Almagro ha accusato un problema al ginocchio sinistro, poi fasciato prima di lasciare il campo Centrale del Foro Italico tra gli applausi del pubblico e del suo avversario. Nadal attende adesso il vincente del match fra l'americano Jack Sock e il ceco Jiri Vesely.

15:13L. elettorale: Fratoianni (SI), maggioritario è truffa

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - "E' inaccettabile andare a votare con una legge diversa tra Camera e Senato, combatteremo perchè si arrivi a un solido impianto proporzionale": così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Luca Fratoianni, ha parlato del progetto di legge elettorale a margine di un incontro a sostegno del candidato sindaco a Genova Paolo Putti, ex M5S. "Il Partito democratico si comporta come un bambino che pretende che si faccia come vuole lui o porta via il pallone - continua Fratoianni -. Noi vogliamo che si vada in Parlamento con i voti che si hanno e che non ci siano più i capilista". "Penso ci siano i margini per lavorare insieme in questa direzione - ha concluso Fratoianni -. Ci opporremo a ogni ipotesi di nuova distorsione maggioritaria che in Italia ha comportato un aumento del trasformismo e dei partiti. Di fatto il maggioritario produce una truffa e manda al governo chi è in minoranza".