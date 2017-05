Ultima ora

17:53Ilva: entro 24/5 firma transazione per rientro 1.3 mld

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Entro il 24 maggio Adriano Riva, imputato a Milano con i nipoti Fabio e Nicola per bancarotta, truffa e trasferimento fittizio di valori, firmerà la transazione per il rientro dalla Svizzera di circa 1,3 miliardi di euro in Italia per essere messi a disposizione della bonifica ambientale dello stabilimento di Taranto. E' emerso oggi durante l'udienza davanti al gup Chiara Valori che deciderà proprio il 24 maggio sulla richiesta di patteggiamento di Adriano Riva a 2 anni e mezzo che si aggiunge agli 1,3 miliardi per chiudere il contenzioso con i giudici.

17:41Migranti: Minniti,disposta ispezione su Cara Isola C.Rizzuto

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Ho disposto un'ispezione presso la prefettura di Crotone" sulla vicenda del Cara di Isola Capo Rizzuto, oggetto di un'inchiesta che ha fatto emergere le mani della 'ndrangheta sulla gestione della struttura: "i lavori saranno conclusi entro 30 giorni e mi relazioneranno sull'esito". Lo ha detto al question time il ministro dell'Interno, Marco Minniti, che ha anche informato dell'avvio - pochi giorni fa - di un piano di ispezioni che prevede 2.130 controlli alle strutture di accoglienza del Paese. Le infiltrazioni della criminalità in questo settore, ha sottolineato, "sono una ferita per la civiltà del nostro Paese".

17:27Moto: Hayden investito da auto, è grave

(ANSA) - MISANO ADRIATICO (RIMINI), 17 MAG - Grave incidente per il pilota statunitense della superbike, Nicky Hayden, investito da un'auto mentre era in bici a Misano Adriatico. Hayden, iridato della Motogp nel 2006, era insieme a un gruppo di ciclisti. Secondo i rilievi della Polizia municipale di Riccione, il pilota sarebbe stato investito da una Renault, scaraventato sul cofano dell'auto, sfondando il parabrezza: ora in prognosi riservata all'ospedale 'Infermi' di Rimini. Hayden ha corso per anni in MotoGp, vincendo il titolo iridato nel 2006 in sella a una Honda. Nella categoria regina dello moto Hayden ha primeggiato in tre gare salendo 28 volte sul podio e strappando cinque pole position. Dopo tredici anni in Motogp, nel 2016 Hayden è passato al mondiale Superbike con il team Honda World Superbike.

17:24Torre piloti: condannato comandante Jolly Nero, 10 anni

(ANSA) - GENOVA, 17 MAY - Il giudice del Tribunale di Genova Silvia Carpanini ha condannato il comandante della Jolly Nero Roberto Paoloni a 10 anni e 4 mesi per la strage della Torre Piloti avvenuta il 7 maggio 2013 nel porto di Genova. Morirono 9 persone. Il giudice ha condannato anche il pilota del porto di Genova Antonio Anfossi a 4 anni e due mesi, il primo ufficiale Lorenzo Repetto a 8 anni e 6 mesi e il direttore di macchina Franco Giammoro a 7 anni di reclusione. Il giudice ha invece assolto Giampaolo Olmetti, delegato della società Messina per l' armamento del cargo Jolly Nero. La stessa società è stata ritenuta responsabile del solo illecito amministrativo ed è stata applicata una sanzione di 1 mln e 50 mila euro.

17:21Cei: dal 22 al via l’assemblea dei vescovi italiani

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Al via da lunedì 22 maggio, alle 16.30, la 70a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori si svolgeranno in Vaticano nell'Aula del Sinodo. Dopo il saluto del cardinale Presidente, il Papa terrà l'introduzione aprendo il dialogo, riservato, con i vescovi. Il presidente uscente, il card. Angelo Bagnasco, terrà la sua relazione martedì 23, giorno in cui "i vescovi procederanno all'elezione della terna relativa alla nomina del Presidente della Cei". Sarà il Papa a nominare il presidente sulla base della terna scelta dagli stessi vescovi. I partecipanti all'assemblea Cei si confronteranno poi sul tema principale di questa Assemblea: 'Giovani, per un incontro di fede'. Tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, il cammino di preparazione verso la prossima Settimana Sociale (Cagliari, 26-29 ottobre 2017), le norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici in Italia e una serie di adempimenti di carattere giuridico-amministrativo. Mercoledì 24 la messa a San Pietro.

17:06Ragazzo ferito, ‘sono stato colpito da martellata’

(ANSA) - VERONA, 17 MAG - Uno studente veronese di 16 anni, figlio di genitori stranieri, è stato ricoverato con una frattura alla testa all'ospedale di Verona. La prognosi è di 30 giorni. Il giovane si e' presentato sanguinante al pronto soccorso stamane e ha detto al personale sanitario di essere stato colpito da qualcuno con un martello mentre era a bordo di un autobus di linea fermo al capolinea, proprio vicino al nosocomio di Borgo Roma. Il ragazzo ha detto di essere riuscito a bloccare l'aggressore, anch'egli molto giovane, e di avergli tolto di mano il martello prima che riuscisse a scendere e a fuggire. Subito è stata avvertita la polizia. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte della squadra mobile della Questura di Verona, che sta raccogliendo tutti gli elementi utili per definire il quadro. Il conducente del mezzo era fuori al momento del fatto. (ANSA).

16:53Usa: Ryan, continuo ad avere fiducia in Trump

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - Lo speaker della Camera, Paul Ryan, continua ad avere fiducia nel presidente Donald Trump nonostante gli scandali che si sono abbattuto sulla Casa Bianca. ''Si''' risponde Ryan a chi gli chiedeva se avesse ancora fiducia in Trump. "C'è bisogni di fatti, prima di affrettarci a conclusioni" sul presidente, "non possiamo avere a che fare solo con speculazioni", ha detto Ryan, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulla richiesta di Trump a James Comey di mettere fine alle indagini dell'Fbi. "Dobbiamo mantenere la calma", ha aggiunto.