Ultima ora

19:27Calcio: Scuffet e Udinese insieme fino al 2022

(ANSA) - UDINE, 17 MAG - Il portiere friulano Simone Scuffet ha prolungato il contratto che lo lega all'Udinese per altre cinque stagioni. Lo ha reso noto oggi il club friulano annunciando che la nuova scadenza è fissata al 30 giugno 2022. Il giovane portiere, che in questa stagione ha fatto da secondo al greco Orestis Karnezis, ha collezionato finora quattro presenze in Serie A nel campionato 2016/2017. Proprio domenica scorsa ha difeso i pali da titolare nella sfida con il Crotone, prendendo il posto di Karnezis, che era alle prese con un problema a un dito. "Avrebbe giocato comunque Scuffet perché merita questa chance. Tutti i portieri che abbiamo sono ottimi e qualificati per giocare in serie A", aveva chiarito nella conferenza stampa della vigilia l'allenatore Gigi Delneri.

19:17Papa a Genova: operai Ilva gli donano pastorale in acciaio

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - Un pastorale in acciaio: è il regalo che gli operai dell'Ilva di Genova hanno realizzato quale dono per la visita che Papa Francesco farà allo stabilimento di Cornigliano sabato 27 maggio. "I lavoratori - spiega l'azienda - hanno realizzato, mossi da un grande sentimento di passione, un oggetto speciale e simbolico da donare a Papa Francesco. Un gesto per esprimere il loro immenso affetto e il ringraziamento per aver scelto Ilva come luogo di incontro con il mondo del lavoro". All'interno dello stabilimento è previsto il primo degli appuntamenti della giornata genovese del Papa. Il bastone è alto 170 centimetri, pesa circa 3,5 chili ed è stato realizzato in un mese di lavoro con acciaio inox proveniente da pezzi di ricambi in disuso. Si tratta di un tubo lavorato al tornio, completo di impugnatura, smontabile e trasportabile in una valigetta. La croce ha la forma del Tau, simbolo della spiritualità francescana. E' stato usato un pantografo con la tecnica del taglio al plasma estremamente precisa.

19:14Tennis: Open Bnl, avanti Nishikori e Venus Williams

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Questi gli altri risultati degli Internazionali Bnl d'Italia: uomini (secondo turno) - Nishikori (Gia/7)-Ferrer (Spa) 7-5 6-2; Del Potro (Arg)-Edmund (Gb) 7-5 6-4; Sock (Usa/13)-Vesely (Cec) 6-4 3-6 7-6 (7-1); Raonic (Can/5)Haas (Ger) 6-4 6-3; donne (secondo turno) - Bertens (Ola/15)-Bellis (Usa) 6-4 6-0;Svitolina (Ucr/8)-Cornet (Fra) 6-4 7-6 (13-11); Halep (Rom/6)-Siegemund (Ger) 6-4 6-4; Barthel(Ger/q)-Wang (Cin/q) 6-3 6-4; K.Pliskova (Cec/2)-Davis (Usa) 6-1 6-1; Pavlyuchenkova (Rus/12)-Sevastova (Let) 7-6 (7-4) 6-2; Gavrilova (Aus/q)-Garcia (Fra) 7-5 3-6 6-3; Goerges (Ger)-Jankovic (Ser) 2-6 7-6 (7-2) 6-1; Venus Williams (Usa/9)-Tsurenko (Ucr) 6-4 6-3; Bacsinszky (Svi)-Strycova (Cec/14) 6-4 6-2.

19:01Calcio: Puyol, CR7 tra grandi storia ma Messi è meglio

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Cristiano Ronaldo è uno dei più grandi giocatori di sempre, ma Messi è meglio": a vederla così è l'ex alzugrana Carles Puyol intervenuto a un evento Fifa U-17 in India. Per Puyol "l'accesa competitività tra i due in questi anni li ha aiutati a migliorarsi entrambi, senza mai rilassarsi. Ma per me Messi è il migliore, ho giocato con lui e mi ha dato molta felicità. Leo in tutti questi anni si è costantemente migliorato, ed è stato così negli ultimi dieci anni - ha aggiunto l'ex capitano del Barcellona - Si migliora di stagione in stagione e questo per la sua grande passione per il calcio. Spero che vinca qualcosa anche con l'Argentina, se ci riuscirà anche al di fuori del Barcellona allora avrà vinto tutto e con tutti".

19:00Irlanda: premier Kenny lascia la guida del suo partito

(ANSA) - LONDRA, 17 MAG - Il primo ministro irlandese, Enda Kenny, ha annunciato oggi le dimissioni, entro mezzanotte, dalla guida del suo partito, il Fine Gael. La decisione, non inattesa, pone le premesse per un cambio della guardia anche al vertice del governo di Dublino, non appena il partito di maggioranza si sara' dato una nuova guida: cosa che secondo Kenny dovrebbe avvenire entro il 2 giugno, come riporta l'agenzia Pa. Il premier uscente e' stato al timone del Finn Gael per 15 anni, passando due volte dalla leadership dell'opposizione a quella del governo. Di recente aveva fatto sapere di ritenere che fosse ormai vicino il tempo di passare la mano.

18:58Trump, nessuno trattato peggio di me nella storia

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - "Nessun politico nella storia è stato trattato peggio e più ingiustamente di me": lo ha detto Donald Trump parlando ai giovani cadetti della Guarda Costiera Usa a New London, in Connecticut, puntando ancora una volta il dito contro i media. "Non smetterò mai di combattere per voi - ha detto - non sono stato eletto per servire i media di Washington".

18:58Calcio: Lega B, assemblea il 25 maggio

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - E' convocata per giovedì 25 maggio alle 13 l'assemblea elettiva della Lega B, la terza dopo le due andate a vuoto per mancanza del numero legale il 25 marzo e il 9 maggio. Poche ore dopo l'annuncio del ritiro della candidatura di Salvatore Gualtieri, fino a oggi capolista del fronte contrapposto a quello di Claudio Lotito, il vicepresidente della Lega B, Andrea Corradino, ha convocato la nuova assemblea, anche - secondo quanto filtra - nel solco della lettera inviata alla Lega B nei giorni scorsi dal presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, che si auspicava l'elezione del nuovo presidente della categoria entro il prossimo consiglio Federale, in programma il 26 maggio.