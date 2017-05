Ultima ora

22:37Moto: Hayden, condizioni restano critiche

(ANSA) - CESENA, 17 MAG - Le condizioni di Nicky Hayden restano critiche, il pilota è troppo debole per essere sottoposto a intervento chirurgico. Il problema maggiore è rappresentato dall'ematoma cranico. Dal reparto di terapia intensiva è stato portato in rianimazione. Alle 21,30 l'ospedale Bufalini di Cesena ha emesso un bollettino medico sulle condizioni del pilota di Superbike ricoverato da metà pomeriggio. Un altro bollettino è atteso per domani mattina alle 8.

21:12Cyberattacco: Microsoft Italia, qui meno tutti i Paesi

(ANSA) - TRIESTE, 17 MAG - "In Italia l'impatto del cyberattacco è stato molto inferiore a tutti gli altri Paesi": lo dice Carlo Purassanta, ad di Microsfot Italia, interpellato dall'ANSA a Trieste, a margine di Tilt (Teorema Incubation Lab). "Per adesso ci sono due o tre casi in giro, ma veramente minimi rispetto a quello che c'è negli altri Paesi, e stiamo aiutando i clienti a lavorarci", ha aggiunto Purassanta riferendo che, "appena c'è stato sentore di un problema", Microsoft Italia ha contattato un migliaio di clienti, un centinaio dei quali di grandi dimensioni. "A marzo, quindi due mesi fa - ha aggiunto Purassanta - abbiamo rilasciato un patch che avrebbe permesso a un'azienda di premunirsi rispetto a quello che è successo".

21:04Calcio: Coppa Italia, nessuna sorpresa nelle formazioni

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Nessuna sorpresa negli undici titolari di Juventus e Lazio in vista della finale di Coppa Italia che si disputerà allo stadio Olimpico. Massimiliano Allegri conferma la difesa a quattro, con Barzagli e Alex Sandro esterni, Bonucci e Chiellini centrali. Nel 4-2-3-1, in mediana figurano Marchisio e Rincon, mentre il terzetto alle spalle dell'unica punta Higuain, sarà formato da Dani Alves, Dybala e Mandzukic. Dall'altra parte, Simone Inzaghi riesce a recuperare Marco Parolo, che nel 3-5-2 comporrà così il terzetto di centrali in mezzo al campo con Biglia in regia e Milinkovic-Savic, sugli esterni agiranno Basta e Lulic. In difesa Bastos la spunta per affiancare de Vrij e Wallace a protezione di Strakosha tra i pali. Nessuna sorpresa neanche in attacco, con il tandem Immobile-Keita e Felipe Anderson che finisce ancora in panchina.

20:46L. elettorale: Fiano deposita nuovo testo base

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Il nuovo relatore Della legge elettorale, Emanuele Giano, ha depositato il testo base in commissione Affari costituzionali alla Camera.

20:40Moto: Lorenzo e Marquez, forza Hayden

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAG - "Ti mando tutta la forza del mondo, Nicky! I miei pensieri sono con te". Cosi sul suo account Twitter, scrivendo la prima frase in spagnolo e la seconda in inglese, il pilota iberico della Honda di MotoGp, l'iridato Marc Marquez, ha inviato un pensiero a Nicky Hayden, il campione della Superbike, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Il tweet di Marquez è accompagnato da un emoticon con due mani giunte e una foto che lo ritrae insieme a Hayden. E anche Jorge Lorenzo ha voluto inviare un pensiero ad Hayden: "Tieni duro @nickyhayden. Continua a combattere! #GoNicky" è scritto in inglese sull'account Twitter dello spagnolo della Ducati, che ha postato una foto del pilota statunitense.

20:23Calcio: memorial Galli, un premio per Ancelotti

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAG - Carlo Ancelotti, Karl-Heinz Rummenigge e Federico Chiesa: saranno loro i premiati alla XVI edizione del Memorial Galli, organizzato dall'ex portiere Giovanni Galli per ricordare il figliò Niccolò scomparso a 17 anni nel 2001 in un incidente stradale a Bologna. La presentazione della manifestazione, che prevede anche lo svolgimento di un torneo giovanile dal 26 al 28 maggio, è in programma lunedì prossimo a Firenze.

20:21Napolitano, abnorme ricorso a decreto su l.elettorale

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Evocare l'eventuale soluzione di un decreto, anche come arma estrema per uscirne tra qualche settimana, credo sia alquanto abnorme. Non è questo che ha suggerito la Corte Costituzionale". Lo ha detto l'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, commentando con i cronisti a Palazzo Giustiniani il confronto tra i partiti sulla riforma elettorale.