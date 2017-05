Ultima ora

01:15Venezuela:altri due morti durante cortei

(ANSA) - CARACAS, 18 MAG - Un ragazzo 15enne è morto mercoledì dopo essere stato ferito il giorno precedente da uno sparo di arma a margine di una manifestazione antigovernativa nello stato di Tachira, e un uomo di 30 è morto in serata dopo essere stato colpito da uno sparo di arma da fuoco. Ne da' notizia il quotidiano El Nacional. Le vittime della repressione delle proteste salgono così a 50.

00:29Coppa Italia: Festa Juve, Rincon con bandiera Venezuela

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Festa juventina allo stadio Olimpico dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Lazio. Ai cori dei tifosi e i fuochi d'artificio, ai colori bianconeri sono uniti sul palco della premiazione anche quelli delle bandiere dei calciatori stranieri. Quella croata di Mandzukic, bosniaca di Pjanic (oggi in tribuna) e anche quella portata da Rincon del suo Venezuela, paese in questi giorni attraversato da una grave crisi politica. Fischi invece sono partiti dal settore juventino quando la cerimonia è iniziata con la chiamata degli arbitri sul palco per la premiazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

00:09Calcio: Francia, il Monaco vince titolo dopo 17 anni

(ANSA) - PARIGI, 17 MAG - Il Monaco ha vinto il titolo francese, obiettivo che mancava dal 2000. Il sigillo, l'ottavo del club monegasco, è arrivato grazie alla vittoria per 2-0 sul Saint-Etienne. Che ha portato a sei punti il vantaggio sulla seconda, il Paris Saint-Germain, campione in carica, quando manca una sola partita al termine della Ligue-1. Il Monaco, nonostante il ko con la Juventus nella semifinale di Champions, firma così una stagione eccezionale, nella quale ha segnato 155 gol in tutte le competizioni, 104 in campionato, più del doppio di quanti ne realizzò il PSG lo scorso anno. Imbattuto nel 2017, il Monaco è andato a segno nelle ultime 31 partite di campionato, nuovo record in una sola stagione.

00:00Coppa Italia: Inzaghi, episodi non dalla nostra parte

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Abbiamo affrontato la finalista della Champions. Stasera la Juventus si è trovata davanti una squadra anche poco fortunata. Sullo 0-0 la mano (di Barzagli, ndr) che ha mandato la palla sul palo avrebbe potuto cambiare la partita". Simone Inzaghi sottolinea l'episodio che, dopo sei minuti della finale di Coppa Italia, ha negato il gol alla Lazio. "Gli episodi non sono stati dalla nostra - dice l'allenatore biancoceleste - ma onore ai miei ragazzi perché hanno giocato una grandissima stagione. Questa sera con un pizzico di fortuna in più sarebbe potuta andare in un altro modo".

23:54Coppa Italia: Allegri, ora rendiamo la stagione grande

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Complimenti ai ragazzi per la bellissima partita, abbiamo giocato un primo tempo straordinario. Contro un'ottima Lazio è stata riscattata la prestazione poco attenta di domenica". Massimiliano Allegri rende onore ai bianconeri per la vittoria della Coppa Italia. "Domenica ci attende un impegno importante per chiudere il campionato - aggiunge il tecnico bianconero -. Facciamo in modo di rendere questa ottima stagione grande. Con il Crotone servirà una partita 'cattiva' come quella di questa sera".

23:42Coppa Italia: Bonucci, abbiamo ritrovato le nostre qualità

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "E' stata una partita dura, ma l'abbiamo approcciata nella maniera giusta. Il passo falso di domenica (sconfitta con la Roma, ndr) ci ha dato la sveglia, ci è servito a ritrovare le nostre qualità". Leonardo Bonucci spiega così il successo per 2-0 nella finale di Coppa Italia, a spese della Lazio. "Loro davanti hanno tanta qualità, ma un super Neto ci ha dato una mano - ha aggiunto il difensore, autore della seconda rete -. Domenica ci aspetta un'altra partita secca da portare a casa per raggiungere il secondo obiettivo", lo scudetto.

23:39Coppa Italia: Mattarella a Fognini, in bocca al lupo

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "In bocca al lupo per domani". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha salutato il tennista Fabio Fognini, in vista degli ottavi di finale degli Internazionali di tennis contro il tedesco Zverev. Nello stesso salottino di rappresentanza, nell'intervallo della finale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio all'Olimpico, il Capo dello Stato ha voluto incontrare e salutare anche il ct della Nazionale, Giampiero Ventura e l'ex tecnico del Leicester, Claudio Ranieri.