Ultima ora

12:10Milan: Han Li ha iniziato a trattare nel 2014 con Fininvest

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - "Dal 2014", ancor prima della trattativa fra Silvio Berlusconi e Bee Taechaubol, David Han Li "ha condotto la negoziazione" con Fininvest per l'acquisto del Milan e "ha assistito Li Yonghong nella buona riuscita dell'operazione". E' quanto si evince dai curriculum dell'executive director del club, reso noto assieme a quelli degli altri membri del cda, nel corso dell'assemblea dei soci. David Han Li, 34 anni, "dal 2002 al 2005 ha studiato a Stoccolma, laurea in Financial and Economic Management. Dal 2006 si occupa di fusioni, acquisizioni e investimenti sul mercato finanziario cinese". Il più giovane membro del cda è Xu Renshuo, 25 anni, "rappresentante legale e direttore esecutivo della Guangzhou RenBaiJie Industrial Group Co., che si occupa di investimenti nel settore immobiliare, sportivo, tecnologie".

12:02Vienna, fermare i migranti a sud Libia

(ANSA) - BERLINO, 18 MAG - Vienna approva la richiesta avanzata da Roma e Berlino, per un impegno dell'Ue al sud della Libia, che consenta di stoppare i migranti prima dell'arrivo nel Paese afflitto dalla guerra civile. Lo dice il ministro dell'Interno Wolfgang Sobotka a die Welt. "La richiesta da parte della Germania e dell'Italia di un impegno Ue alla frontiera sud della Libia va sostenuta su tutta la linea", afferma. Nei giorni scorsi i ministri dell'Interno Thomas De Maiziere e Marco Minniti avevano scritto una lettera alla Commissione Ue a riguardo.

11:54Francia: sondaggio, En Marche! con 32% stravince politiche

(ANSA) - PARIGI, 18 MAG - L'alleanza 'En Marche!' con i centristi MoDem otterrebbe il 32% dei voti alle elezioni politiche di giugno, staccando nettamente la destra Republicains alleata ai centristi UDI e il Front National, entrambi al 19%. Lo rivela un sondaggio Harris Interactive per France Televisions. Dalla sera del ballottaggio delle presidenziali, i candidati della maggioranza presidenziale hanno progredito di 6 punti mentre quelli dei Republicains e del Front National hanno in entrambi i casi arretrato di 3 punti ciascuno. Jean-Luc Melanchon e la sinistra radicale prenderebbe il 15% e i socialisti il 6%.

11:53Calcio: auto, finanza e sport, ecco curriculum n.1 Milan Li

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Li Yonghong "dal 1994 ha ricoperto svariate pozioni dirigenziali in diverse società di vari settori, tra cui veicoli ad energia rinnovabile, servizi finanziari e sport, sui quali attualmente concentra i propri investimenti". Così viene presentato il nuovo presidente del Milan, nel curriculum reso noto per la prima volta durante l'assemblea dei soci da poco iniziata. L'investitore cinese è nato nella provincia di Guangdong nel 1969 ed è "socio di maggioranza della Guizhou Fuquan Group, proprietaria della più grande miniera di fosforo cinese", che "si occupa principalmente di estrazione, lavorazione e vendita di prodotti di fosforo".

11:52Voto Gb: May lancia il programma elettorale

(ANSA) - LONDRA, 17 MAG - Un manifesto elettorale dai toni piuttosto duri è quello che Theresa May lancia oggi in vista del voto dell'8 giugno. Viene di fatto confermata la hard Brexit voluta dalla premier conservatrice con la fine della libera circolazione e la promessa di tagliare gli ingressi nel Regno Unito al di sotto dei 100 mila l'anno, obiettivo però mai rispettato nei sette anni precedenti di governi Tory. L'altro argomento dominante è quello sociale, già al centro dei programmi di laburisti e libdem, con l'eliminazione di diversi benefit rivolti ai pensionati per finanziare qualche promesso intervento di assistenza pubblica. May pretende di voler continuare a mettere ordine nel sistema del welfare "creato" dai laburisti di fatto però facendo calare la scure e riorganizzando le regole per gli anziani. Non mancano le polemiche sulla stampa del Regno: il Guardian e il Times sottolineano che le misure proposte possono in effetti finire per "colpire migliaia" di pensionati della middle class.

11:52Insulti razzisti:Borghezio condannato, deve risarcire Kyenge

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - E' stato condannato per diffamazione aggravata dalla finalità di odio razziale ad una multa di mille euro l'europarlamentare della Lega Mario Borghezio imputato per aver insultato l'ex ministro all'Integrazione Cecile Kyenge nel corso di una telefonata a 'La Zanzara', andata in onda su Radio24 il 29 aprile 2013. I giudici della quarta sezione penale di Milano lo hanno ha anche condannato a risarcire Kyenge, parte civile, con 50 mila euro. Il Tribunale ha concesso a Borghezio le attenuanti generiche e riqualificato il reato da propaganda di idee fondate sull'odio razziale in diffamazione aggravata dalla finalità di odio razziale. Il leghista ha parlato di "rispetto dovuto" per la condanna aggiungendo però che è previsto un risarcimento "di eccezionale importo" che lo "costringerebbe" a vendersi la casa.

11:48Migranti: Unicef, aumento record bambini soli in fuga

(ANSA) - BRUXELLES, 18 MAG - Il numero di bambini migranti non accompagnati nel 2015-2016 ha raggiunto livelli record: 300.000 minori registrati in 80 Paesi, oltre 4 volte in più rispetto ai 66.000 documentati tra il 2010 e il 2011. Più della metà, 170.000, ha chiesto protezione in Europa. E' l'allarme lanciato dall'Unicef che nel rapporto pubblicato oggi denuncia gli abusi, sfruttamento, schiavitù e prostituzione, che molti subiscono. Il 92% di chi è arrivato via mare in Italia era solo o separato dai genitori mentre il 75% tra i 14 e i 17 anni ha riferito di essere stato detenuto o costretto a lavorare. L'emergenza migratoria in atto, avverte il rapporto, lascia i bambini migranti sempre più esposti agli abusi. Schiavitù e prostituzione sono in cima agli orrori che devono sopportare. Su scala globale, i minori vittime di tratta rappresentano circa il 28% dei migranti bambini non accompagnati arrivati in Europa e, secondo Europol, oltre il 20% dei contrabbandieri ha collegamenti con le reti di traffico di esseri umani.