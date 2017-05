Ultima ora

15:01Calcio: Juve, via a vendita biglietti finale Champions

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - La Juventus ha reso noto, tramite il sito ufficiale, i prezzi e le modalità di acquisto dei biglietti per la finale di Champions League in programma a Cardiff contro il Real Madrid. La prima fase della vendita, che va dal 19 al 22 maggio, sarà riservata agli abbonati, a cui seguirà la vendita esclusiva per i membri J1897 dal 23 al 24 maggio e per i Premium Member dal 24 al 25 maggio. Alle ore 10 del 26 maggio prenderà il via l'eventuale fase di vendita libera in caso di disponibilità residua. Il prezzo dei tagliandi varia dai 330 euro della '2 cat' ai 55 euro della '4 cat' con visibilità limitata: sarà possibile abbinare l'acquisto del tagliando a vari pacchetti, con trasferimento in charter o in bus. Presente anche il Pacchetto Hotel Londra con due notti e trasferimento a Cardiff in autobus. I tifosi interessati all'acquisto possono consultare il sito internet www.2017cardiff.it, unico canale ufficiale destinato alla vendita.

14:57M5S: Grillo, sindaci esclusi da candidatura premier

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Ci tengo a ribadire che nel M5S vige una regola chiara e semplice: ogni portavoce eletto porta a termine il suo mandato e durante il suo svolgimento non può candidarsi a svolgere altre cariche". Lo scrive, in un post scriptum ad un suo post sul blog, Beppe Grillo. "Le votazioni per il candidato premier e per i candidati in Parlamento escluderanno, come da regolamento, tutti i portavoce M5S che stanno svolgendo un altro mandato. Chi ha iniziato a fare il sindaco nel 2016 continuerà a farlo fino al 2021", aggiunge.

14:55Calcio: Bindi a Agnelli, complimenti per vittoria C.Italia

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Complimenti ad Agnelli per la conquista della Coppa Italia e gli auguri per la prossima finale di Champions League". La presidente della Commissione d'inchiesta parlamentare Antimafia, Rosi Bindi, esprime così le sue congratulazioni al presidente della Juventus per il trofeo nazionale vinto ieri dai bianconeri contro la Lazio e gli auguri per la finale di Cardiff da giocare contro il Real Madrid. Aprendo l'audizione del numero uno bianconero sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo del calcio emerse dall'inchiesta 'Alto Piemonte' della Procura della Repubblica di Torino, Bindi ha quindi aggiunto rivolgendosi ai membri della Commissione: "Con questo credo di esprimere il sentimento di tutti, altrimenti mi assumo io la responsabilità", ha aggiunto Bindi.

14:52L.elettorale: Rosato, Bersani mosso da rancore per Renzi

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "La nostra proposta di legge ripercorre quello che abbiamo sempre detto ma la valutazione di Bersani è condizionata da una sorta di rancore verso Matteo Renzi e nulla ha a che fare con il merito". Lo dice Ettore Rosato, capogruppo Pd alla Camera, interpellato sulla stroncatura da parte di Pier Luigi Bersani della proposta di legge elettorale del Pd. "Per Bersani mi sembra ci sia un problema irrisolvibile, in un rapporto da ricostruire nel centrosinistra", sottolinea Rosato.

14:51Calcio: Tavecchio, sempre disposti a aiutare terremotati

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Una partita di calcio può alleviare le sofferenze dei terremotati. Noi ci siamo sempre, anche questa volta come in passato in occasione dello tsunami, dell'Aquila e dell'alluvione in Liguria". Con queste parole il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, ha presentato l'iniziativa della Figc 'Il calcio aiuta', realizzata con il patrocinio del ministero per lo Sport e con la collaborazione del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione. Il programma è finalizzato a sostenere l'attività delle società sportive di base operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016. "Oggi - ha aggiunto Tavecchio - abbiamo preso atto che il calcio è un elemento di coesione e inclusione. Come in passato interverremo con lo stesso spirito e la stessa determinazione per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto. Si tratta di un problema gravissimo, ci sono 77 società su 51 comuni coinvolti. Abbiamo bisogno di raccogliere moltissimi fondi".

14:45Nasce al Senato Gruppo “Federazione della libertà”

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Nasce al Senato un nuovo gruppo parlamentare di centrodestra che si chiamerà "Federazione della Libertà". Il nuovo gruppo, che sarà "di opposizione al governo e alla maggioranza", è stato promosso dai parlamentari di "Idea" di Gaetano Quagliariello. Ha aderito all'iniziativa anche il partito Liberale Italiano rappresentato da Cinzia Bonfrisco. Partecipano anche Francesco Aracri, Michelino Davico, Serenella Fuksia. "Abbandonano la maggioranza per passare all'opposizione anche Giovanni Bilardi e Ulisse Di Giacomo".

14:42Calcio: Tavecchio, Coppa Italia inno a questo gioco

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Siamo felici di quello che la Coppa Italia è diventata. Ieri c'é stato un grande spettacolo, è stato un inno al calcio". Il presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio a margine della presentazione dell'iniziativa 'Il calcio aiuta, insieme per le popolazioni terremotate', si è detto soddisfatto per l'ulteriore crescita di un evento come la Coppa Italia al livello dei più importanti eventi calcistici europei. "Mi auguro - ha aggiunto Tavecchio - che questa Juve vinca la Champions League, sono sicuro che con la determinazione dimostrata e la duttilità dei suoi giocatori metterà in difficoltà il Real Madrid".