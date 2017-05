Ultima ora

17:24Calcio: Agnelli, giudizio immediato in stadi

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Sulla sicurezza nelle curve secondo me si possono apportare miglioramenti, ma tutte le società devono essere d'accordo e la sola Serie A non basta. Va portato in consiglio Figc con tutte le Leghe, compresa la Lega Dilettanti in prospettiva delle squadre che possono salire nei campionati professionistici". Lo dice il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in audizione alla Commissione parlamentare Antimafia sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo del calcio. "Vogliamo un giudizio abbreviato subito, allo stadio, stile inglese. Siamo pronti come Juve a fornire anche zone adibite all'interno dell'impianto ha aggiunto Agnelli rivelando come la sua figlia grande si sia spaventata in merito ad alcuni titoli di giornali secondo i quali egli avrebbe avuto rapporti con "certi personaggi". "Da parte nostra - ha poi precisato Agnelli - non abbiamo mai avuto la sensazione di subire attacco in alcuna attività della Juve nè sui biglietti nè su altre, tipo merchandising".

17:14Delitto Noventa: Pm chiede 2 ergastoli e 16 anni

(ANSA) - PADOVA, 18 MAG - Due ergastoli per i fratelli Sorgato, Freddy e Debora e 16 anni e 8 mesi alla loro amica Manuela Cacco. Sono le richieste avanzate dal pm Giorgio Falcone al termine del terzo giorno di requisitoria nel processo in corso a Padova con rito abbreviato per l'omicidio di Isabella Noventa, la segretaria 55enne padovana uccisa nel gennaio 2016 di cui non è mai stato trovato il cadavere. Prossime date in agenda sono martedì 23 maggio per le parti civili e martedì 30 maggio e 6 giugno per la difesa.

17:08Ucciso per avances a donna pregiudicato, condanne a 20 anni

(ANSA) - BARI, 18 MAG - Il gup del Tribunale di Bari Marco Galesi ha condannato alla pena di 20 anni di reclusione ciascuno i due presunti responsabili dell'omicidio del 38enne Giuseppe Petrone, ucciso il 25 gennaio 2012 al quartiere San Paolo di Bari. I pregiudicati Gaetano Capodiferro, 34 anni, e Nicola Valentini, 33 anni, ritenuti rispettivamente il mandante e l'esecutore materiale del delitto, sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio volontario con l'aggravante del metodo mafioso. La sentenza è stata emessa in un processo con rito abbreviato. Il movente dell'agguato sarebbe legato ad insistenti apprezzamenti fatti dalla vittima alla compagna di Capodiferro, all'epoca detenuto. Petrone sarebbe stato prima aggredito a mo' di avvertimento, e alcune settimane dopo ucciso con tre colpi di pistola alle spalle. Le indagini della polizia di Bari, coordinate dal pm Antimafia Giuseppe Gatti, portarono nel luglio 2016 all'arresto dei due imputati, affiliati al clan Telegrafo-Montani e ancora detenuti per quella vicenda.

17:03Rifiuti, ispezioni in impianti Tmb di Roma

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - E' in corso l'ispezione degli impianti Tmb (Trattamento meccanico-biologico) di Roma disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, presieduta dall'onorevole Alessandro Bratti. Lo rende noto lo stesso Bratti in un comunicato precisando che l'operazione è curata dagli ufficiali di collegamento della commissione. "Già nel maggio del 2015 - ricorda la nota - la commissione aveva disposto un'analoga iniziativa per i quattro TMB romani. I carabinieri del Noe in quell'occasione avevano controllato sia gli impianti di Ama che del gruppo Colari, non riscontrando nessuna particolare criticità. I risultati dell'ispezione in corso verranno comunicati non appena disponibili".

16:48Calcio: Neto, orgogliosi di questa Coppa

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - "Orgogliosi di questa Coppa": lo dice Norberto Neto, portiere 'di coppa' della Juventus, intervistato il giorno dopo il trionfo di Roma con la Lazio da Jtv. "Vincere un'altra volta questa Coppa era il primo dei nostri obiettivi - ha spiegato il portiere brasiliano -: dobbiamo goderci questo momento ma mancano appena due giorni al nostro prossimo obiettivo da raggiungere, il campionato, su cui vogliamo immediatamente concentrarci. La nostra forza è il gruppo, scendiamo sempre in campo per dare il massimo e vincere" "In questa stagione siamo riusciti a dimostrare che siamo una squadra forte - ha spiegato Neto che siamo cresciuti in modo importante, e che la forza sta nel gruppo". Le parate di ieri su Immobile e Felipe Anderson "sono state difficili, importanti per la partita e per come la Lazio ci stava pressando. La cosa più importante però era riuscire a vincere e proseguire a testa alta: siamo consapevoli dei nostri della possibilità di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati".

16:40Calcio: Francia, Deschamps esclude ancora Benzema

(ANSA) - PARIGI, 18 MAG - La Nazionale francese resta un tabù per Karim Benzema. Didier Deschamps ha ufficializzato oggi i nomi dei convocati per il triplice impegno dei Bleus a giugno e ancora una volta l'attaccante del Real Madrid non c'é. Benzema ieri ha rilasciato un' intervista a L'Equipe dove ha dichiarato tra l'altro che il ct non è stato coerente e affermando anche che "se la mia esclusione dipendesse da ragioni extra sportive, allora con lui ho chiuso", riferendosi al sexy scandalo. Deschamps è stato categorico e ha spiegato oggi la sua scelta in conferenza stampa: "La Nazionale è stata costruita prima dell'Europeo e si è consolidata per tutta la competizione dove la Francia è riuscita ad andare in finale", ha spiegato. "Ho un gruppo nel quale ci sono un equilibrio, un'armonia, una dinamica. Ho dato fiducia a dei giocatori che hanno risposto sul campo e ho inserito dei giovani dal forte potenziale. Io sono l'unico che decide e prendo decisioni nell'ambito sportivo. Ho sempre agito in questo modo e non cambio nulla".

16:36Nasce Nazionale terremotati,allenatore sarà Pirozzi

(ANSA) - RIETI, 18 MAG - L'esordio è fissato per venerdì 30 giugno, alle 17 allo Stadio Tre Fontane di Roma, quando, per la prima volta, scenderà in campo la Nazionale dei terremotati, la squadra formata dai rappresentanti dei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma. Ad allenarla sarà il sindaco di Amatrice (Rieti), Sergio Pirozzi, allenatore di professione. La Nazionale dei terremotati affronterà in un triangolare la Nazionale Attori e la Nazionale Web Stars. (ANSA).