19:46Basket: ct Italdonne, onoreremo la maglia

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - "Alla vigilia dell'Europeo non mi sento di promettere alcun risultato. Quello che posso garantire però è il lavoro e il sudore per onorare al meglio questa Maglia. Che per noi rimane la più bella del mondo". Così il ct della Nazionale di basket femminile Andrea Capobianco, a Milano per presentare l'Italian Basketball Summit e la nuova maglia azzurra. "Lavorare con queste ragazze è straordinario - ha spiegato Capobianco - perché provano ogni giorno a superarsi. Mi piace allenarle perché hanno scelto di diventare più brave, perché hanno un'eccellente attitudine al lavoro. È una squadra eterogenea, ho chiesto alle più esperte di indirizzare le giovani e a queste ultime tanto entusiasmo". Le Azzurre esordiranno il 16 giugno all'Europeo, che si svolgerà in Repubblica Ceca, contro la Bielorussia, affronteranno il giorno dopo la Turchia mentre il 19 sfideranno la Slovacchia. Ai quarti passa solo la prima, seconde e terze si incrociano negli ottavi, la quarta è eliminata.

19:37Terrorismo: lente su possibile affiliato sardo all’Isis

(ANSA) - CAGLIARI, 18 MAG - La divisione Anticrimine ha perquisito oggi in pieno centro a Cagliari, l'abitazione di un giovane sardo, nemmeno trentenne, che si sarebbe radicalizzato avvicinandosi alle teorie dell'Isis. Gli investigatori hanno effettuato il blitz all'alba, intorno alle 6, su ordine della Direzione distrettuale antiterrorismo della Procura del capoluogo sardo. L'indagine è top-secret e non trapela nulla: si sa solo che l'ipotesi di reato è quello di una presunta affiliazione alle associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale. Non è ancora chiaro se gli uomini dell'antiterrorismo, coordinati dal pm Danilo Tronci, abbiano trovato qualcosa a casa del giovane che si sarebbe avvicinato all'Islam tramite il web.

19:34Tennis: Open Bnl, Venus Williams ai quarti

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Risultati del terzo turno del singolare femminile degli Internazionali Bnl d'Italia: Kontaveit (Est)-Lucic-Baroni (Cro) 6-1 6-1; Halep(Rom)-Pavlyucenkova (Rus) 6-1 4-6 6-0; Bertens (Ola)-Makarova (Rus) 7-6 (7-3) 6-1; Gavrilova (Aus)-Kuznetsova(Rus) 2-6 7-5 6-4; Venus Williams (Usa)-Konta (Gb) 6-1 3-6 6-1; Muguruza(Spa)-Goerges(Ger) 7-5 6-4.

19:21Calcio: Marchisio, ora due finali da non sbagliare

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - "Due finali da giocare con il massimo della concentrazione: non possiamo sbagliare". Il giorno dopo la vittoria in Coppa Italia, lo juventino Claudio Marchisio sposta l'attenzione sul finale di campionato, in attesa poi della finale di Champions League. "In queste ore ci siamo goduti la vittoria - spiega il centrocampista ai microfoni di Sky Sport -. Dopo la partita con la Roma abbiamo parlato, come sempre durante la stagione rispondiamo con grandi reazioni alle brutte sconfitte". Con l'avvicinarsi della fine della stagione le possibilità di rimediare agli errori diminuiscono sensibilmente: "Prima c'era del tempo per reagire alle sconfitte, adesso non abbiamo più del tempo e abbiamo risposto alla grande conquistando la Coppa Italia".

19:15Orfini a Napolitano,miei riferimenti a periodo diverso

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Mi dispiace che Napolitano consideri delle valutazioni politiche come malevole. E lo ringrazio per avermi inviato privatamente documenti che ho letto con attenzione. Pur tuttavia sono relativi a un periodo successivo a quello a cui facevo riferimento io. Non ho alcuna difficoltà nel riconoscere un'evoluzione positiva nel pensiero del Presidente e un'impeccabile fermezza sul tema, soprattutto durante la sua presidenza. Ma nel periodo a cui mi riferivo le cose andarono diversamente". Lo afferma in una nota il presidente Dem, Matteo Orfini.

19:12New York: polizia, non sarebbe terrorismo

(ANSA) - NEW YORK, 18 MAG - La polizia di New York ha reso noto che l'incidente avvenuto oggi a Times Square, dopo che un'auto è finita contro la folla sul marciapiede, è probabilmente dovuto a "guida sotto effetto di droghe", ma non sarebbe terrorismo. Lo riferisce la Cbs. Intanto secondo la polizia il bilancio dell'incidente è di un morto e una ventina di feriti. Le forze dell'ordine stanno interrogando la persona arrestata, di cui non si conosce ancora l'identità, che ha investito la folla di turisti sul marciapiede.

19:08Giro: Gaviria si gode il tris

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 18 MAG - Quattro sprint, tre vittorie. Fernando Gaviria è l'uomo-jet più affidabile e vincente del 100/o Giro d'Italia. Il colombiano, a 22 anni, ha già messo tutti in fila "Anche oggi siamo riusciti a disputare uno sprint eccezionale. Il lavoro della squadra è stato perfetto, Max Richeze ha permesso di collocarmi nella miglior posizione possibile: meritavamo la vittoria - le parole del vincitore di tre tappe -. L'ho conquistata grazie all'impegno e alla dedizione della 'mia' squadra. La maglia ciclamino voglio portarla fino a Milano, cercherò punti in ogni tappa, sono molto motivato. Ero venuto al Giro per accumulare esperienza e vittorie, ho vinto 3 tappe. Domani ci sarà un'altra volata, vedremo come va e quanto sarò stanco". Italiani ancora a bocca asciutta, dato allarmante che però per il ct azzurro Davide Cassani non è da considerare preoccupante in senso assoluto. "Speriamo di vincere presto - dice - ma non dimentichiamo che ci sono tre corridori italiani fra i primi 13: Nibali, Pozzovivo e Formolo".