Ultima ora

21:54Militare e agente Polfer feriti in Centrale a Milano

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Un militare dell'Esercito e un agente della Polfer sono stati feriti da coltellate sferrate da un nordafricano nella stazione Centrale di Milano durante un normale controllo. L'aggressore è stato fermato, era già stato arrestato in passato per droga. Le condizioni dell'agente e del militare non sono preoccupanti, sono stati entrambi accompagnati all'ospedale: il poliziotto in codice verde al Fatebenefratelli con una ferita al braccio, il militare è stato colpito al collo ed è in giallo. Assieme a un altro militare (rimasto illeso) formavano una pattuglia mista che stava effettuando un controllo. Il ferimento è avvenuto alle 20 al piano ammezzato della stazione, di fronte al bar Segafredo. Gli agenti gli avevano chiesto i documenti e lui ha subito estratto il coltello.

21:33Irlanda: indiano e gay candidato premier

(ANSA) - LONDRA, 18 MAG - Un medico 'prestato' alla politica, con sangue indiano nelle vene e apertamente gay. Ha ben poco di tradizionale il profilo di uno dei candidati in corsa per la guida del prossimo governo dell'Irlanda, Paese ormai in larga parte secolarizzato che troppo spesso il luogo comune della vulgata mediatica continua a etichettare come "cattolicissimo". Si chiama Leo Varadkar, ha 38 anni (uno meno di Emmanuel Macron), ed è sceso in lizza per subentrare all'attuale premier, il 66enne Enda Kenny, dimessosi dopo 15 anni da leader del Fine Gael, forza di maggioranza sull'isola. Sarà il partito stesso a scegliere il successore, destinato a ereditare anche il timone dell'esecutivo entro l'inizio di giugno. E Varadkar è stato il primo a presentarsi ai nastri di partenza assieme al 44enne Simon Coveney. I due sono accomunati dall'appartenenza a una leva generazionale emergente e dal fatto d'essere entrambi reduci del governo Kenny: titolare degli Affari Sociali l'uno, dell'Edilizia l'altro.

21:07Comunali:a Faeto non si voterà,non ci sono candidati sindaci

(ANSA) - FAETO (FOGGIA), 18 MAG - L'11 giugno prossimo a Faeto, piccolo comune del Subappennino dauno che conta 638 abitanti, non si voterà per eleggere il sindaco e i consiglieri comunali. In Municipio, infatti, non sono pervenute candidature alla carica di primo cittadino né tanto meno a quella di consigliere comunale. Il prefetto di Foggia, Maria Tirone, ha così revocato parzialmente, per il solo Comune di Faeto, il decreto con cui aveva indetto le elezioni comunali e che riguarda complessivamente 15 centri del Foggiano. Il prefetto ha quindi nominato commissario prefettizio del Comune di Faeto il vice prefetto aggiunto Carmela Palumbo, che dovrà occuparsi della gestione provvisoria dell'ente locale sino a quando sindaco e consiglio comunale non saranno rinnovati, presumibilmente nel 2018. Il sindaco uscente era l'avvocato Antonio Melillo, che nel maggio del 2012 era stato eletto guidando una lista civica.

20:58‘Macron vuole scegliersi i giornalisti’

(ANSA) - PARIGI, 18 MAG - Emmanuel Macron prende i comandi della Francia e i sondaggi indicano che anche alle politiche la sua maggioranza travolgerà gli avversari. Ma scoppia anche la prima grana: "Macron vuole selezionare i giornalisti che partono in missione con lui", è l'accusa. L'Eliseo ha fatto sapere che d'ora in poi a scegliere i giornalisti che accompagneranno Macron nei viaggi all'estero (o in patria) sarà la presidenza, e non più le redazioni. In pratica, se il presidente parte per una missione internazionale, la stampa accreditata sarà quella diplomatica. Se l'appuntamento è in Francia, magari per un incontro sul tema dell'Istruzione, verranno invece scelti giornalisti specializzati in materia. Ma una quindicina di redazioni - fra le altre Le Monde, Afp, Bfm-Tv, Liberation, Le Figaro, Europe 1 - hanno scritto una "lettera aperta al presidente" per esprimere le forti preoccupazioni per "l'organizzazione della comunicazione presidenziale che si sta prefigurando".

20:46Inaugurato traghetto Corea Nord-Russia

(ANSA) - MOSCA, 18 MAG - Un traghetto passeggeri e merci ha cominciato a collegare la Corea del Nord - sanzionata dalle Nazioni Unite - alla Russia seguendo la rotta Rajin-Vladivostok. La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, ha assicurato che questo servizio non viola le sanzioni che l'Onu ha imposto al regime di Pyongyang, ma l'inaugurazione della tratta ha sollevato parecchie polemiche. Il traghetto nordcoreano 'Mangyongbong' è arrivato stamattina a Vladivostok e salperà una volta alla settimana verso il porto nell'estremo oriente russo. A gestire il battello è la società russa InvestStroiTrest. Il traghetto ha a bordo un ristorante, alcuni bar e una sala karaoke e dovrebbe essere usato anche da gruppi di turisti cinesi diretti in Russia e in Corea del Nord. Il 'Mangyongbong' è stato varato nel 1971 e ristrutturato e modernizzato lo scorso anno. Può trasportare fino a 200 passeggeri e circa 1.000-1.500 tonnellate di merci.

20:02Siria: jet Usa hanno colpito forze pro-regime

(ANSA) - BEIRUT, 18 MAG - Un bombardamento aereo statunitense ha colpito forze filo-Assad in Siria: lo riferisce un responsabile Usa. Non è chiaro se il raid abbia centrato anche forze militari regolari siriane. Secondo altre fonti, l'obiettivo colpito sarebbe un convoglio.

20:01Consip: Renzi, finito show mediatico, andare fino in fondo

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Adesso che si è consumato questo magnifico show mediatico, diversivo per vendere qualche copia in più di un libro, confermo la mia posizione degli ultimi quattro mesi. Non permetteremo che su questa indagine cali il sipario o il silenzio. Andremo fino in fondo. Vogliamo la verità. Il dibattito sulle intercettazioni è il dito, noi non perdiamo di vista la luna: chi ha violato la legge deve pagare". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Matteo Renzi.