Ultima ora

10:21Droga: Operazione Cc in Sicilia e Basilicata, 16 ordinanze

(ANSA) - GELA (CALTANISSETTA), 19 MAG - I carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta e del reparto territoriale di Gela stanno eseguendo 16 ordinanze di custodia cautelare per un traffico di stupefacenti sull'asse Sicilia-Basilicata, che avrebbe punti di smistamento nelle province di Caltanissetta, Palermo, Catania, Ragusa, Potenza e Matera. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal gip del tribunale di Gela, su richiesta della procura. Nell'operazione, denominata "Tomato", che ha già portato al sequestro di eroina e cocaina, sono impegnati oltre 80 carabinieri.

10:19Afghanistan: agente uccide 5 colleghi e si unisce all’Isis

(ANSA) - KABUL, 19 MAG - Cinque agenti di polizia sono stati uccisi ieri sera nel sonno nel distretto di Ghani Khelo della provincia orientale di Nangarhar (Afghanistan orientale) da un collega che ha aperto il fuoco contro di loro. Il capo del distretto, Abdul Wahab, ha indicato che l'incidente è avvenuto in un check-point dell'area di Marko Bazar, e che l'agente che ha sparato è poi fuggito prelevando le armi in dotazione delle vittime. Un anziano residente che non ha voluto essere identificato ha sostenuto che il poliziotto protagonista del molteplice omicidio era originario del distretto di Achin ed aveva contatti con militanti antigovernativi dell'Isis attivi nella zona che ha poi raggiunto. Si tratta del secondo episodio di questo genere avvenuto negli ultimi giorni in Nangarhar dove un altro agente nel distretto di Khogyano ha ucciso due suoi colleghi e si è poi unito ai talebani.

10:14Iran: presidenziali, Khamenei e Rohani hanno votato

(ANSA) – TEHERAN, 19 MAG – E' stata la Guida suprema, ayatollah Sayyed Ali Khamenei, tra i primi a votare alle presidenziali di oggi in Iran. Dopo aver deposto la scheda nell'urna, ha rivolto un appello agli iraniani affinché partecipino in massa al voto. Circa un'ora dopo si è recato al proprio seggio anche il presidente, Hassan Rohani, che punta a essere riconfermato per il secondo mandato e al quale si oppone il conservatore Ebrahim Raisi. Molti considerano queste elezioni come una sorta di referendum sull'operato di Rohani in questi quattro anni, soprattutto per quanto riguarda l'accordo sul nucleare che ha portato alla fine delle sanzioni. Alle urne sono chiamati 56,4 milioni di iraniani, di cui 1,3 milioni di giovani che vanno al voto per la prima volta. Secondo i sondaggi resi noti due giorni dal ministero dell'Interno, in base alle dichiarazioni di voto l'affluenza dovrebbe superare il 72%.

10:13New York: polizia, autista ha detto di aver ‘sentito voci’

(ANSA) - NEW YORK, 19 MAG - Ha 'sentito delle voci' e pensava di morire. Richard Rojas, l'uomo che ieri ha travolto con la sua auto oltre 20 persone a Times Square a New York, uccidendo una ragazza di 18 anni, avrebbe detto questo alla polizia durante il suo interrogatorio, secondo due funzionari. Quando poi l'auto, scagliata a tutta velocità sulla piazza, è finita contro i dissuasori del traffico e si è ribaltata, l'uomo è sceso dalla macchina correndo, urlando e saltando, prima di essere bloccato dalle forze dell'ordine.

10:12Giro: 13ma tappa, da Reggio Emilia a Tortona, 167 km

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 19 MAG - Dall'Emilia Romagna al Piemonte, passando per la Lombardia. La 13/a tappa del 100/o Giro d'Italia, in programma oggi, sul tracciato che collega Reggio Emilia e Tortona (Alessandria), su una distanza di 167 chilometri, è un viaggio sulla strade di tutta la pianura Padana. La frazione, per il suo percorso assolutamente piatto, rappresenta un'occasione da non perdere per i velocisti rimasti in gara (e non sono pochi). La carovana della corsa rosa, dopo avere attraversato tutta la Valle Padana, nel finale, dopo Casteggio, seguirà un tratto del tradizionale percorso toccato dalla classica Milano-Sanremo. In maglia rosa sempre l'olandese Tom Dumoulin, seguito a 2'23" dal colombiano Nairo Quintana e dall'altro olandese Bauke Mollema a 2'23". Vincenzo Nibali è quinto a 2'47".

10:10Terrorismo: Tunisia, 1591 fascicoli contro i foreign fighter

(ANSAmed) - TUNISI, 19 MAG - Sono 1.591 in tutto i procedimenti penali aperti in Tunisia nei confronti dei foreign fighter tunisini impegnati nei territori di combattimento del jihad. Lo ha affermato il ministro della Giustizia tunisino, Ghazi Jeribi, durante un'audizione alla Commissione parlamentare Difesa e Sicurezza del parlamento, precisando che finora sono 77 le persone arrestate, delle quali 31 condannate. Tutti gli altri sono ancora ricercati dalle autorità. "Molti tunisini rientrati dalle zone di conflitto sono stati arrestati e portati davanti ai giudici. Quando una persona è sospettata, operiamo nel rispetto della Costituzione che garantisce il beneficio del dubbio a tutti i cittadini", ha dichiarato Jeribi. "Oggi abbiamo 1.591 processi per terrorismo in corso, 77 persone arrestate e 31 condannate. Gli altri non potranno sfuggirci", ha detto Jeribi.

09:52Blitz cc:tra arrestati candidato sindaco Trapani

(ANSA) - PALERMO, 19 MAG - Tra gli arrestati dai carabinieri, in un'operazione anticorruzione coordinata dalla Procura di Palermo, c'è anche il deputato regionale Girolamo Fazio, ex esponente di Forza Italia, ora al Gruppo misto all'Ars. Fazio è candidato a sindaco di Trapani alle prossime amministrative. Ieri un altro candidato, il senatore di Fi Antonio D'Alì, processato per concorso in associazione mafiosa, aveva annunciato la sospensione della campagna dopo aver saputo che la Dda aveva chiesto per lui il soggiorno obbligato. Fazio è stato sindaco di Trapani fino al 2012. Ex alleato del senatore Antonio D'Alì, ora suo concorrente. L'inchiesta ruoterebbe attorno a tangenti su fondi per il trasporto marittimo: é stato arrestato anche Ettore Morace, figlio del patron del Trapani calcio Vittorio, entrambi proprietari della compagnia di traghetti Liberty lines. La moglie del patron della compagnia, Vittorio Morace, è nella lista degli assessori designati da Fazio.