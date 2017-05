Ultima ora

14:02Lavoro: Lupi (Ap), né melina, né ricatti su voucher

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Niente balletti, ricatti o melina sui voucher. L'impegno che il governo si è assunto è chiaro e inequivocabile: il lavoro occasionale, cioè il lavoro per milioni di giovani e di disoccupati deve avere uno strumento per non ricaccciare nel nero chi in questi anni l'ha finalmente fatto venendo retribuito regolarmente. Mini job, lavoro a chiamata, buoni famiglia: il nostro contributo di idee è altrettanto chiaro e inequivocabile come l'impegno del governo. Guidare un paese implica responsabilità e rispetto degli impegni presi, soprattutto su un tema decisivo come il lavoro". Lo dichiara Maurizio Lupi, presidente dei deputati di Alternativa popolare.

13:41Assange: ‘Impossibile arrestarlo’

(ANSA) - STOCCOLMA, 19 MAG - La procura svedese ha deciso di archiviare le indagini sulle accuse di stupro nei confronti di Julian Assange perche' non c'è la possibilità di arrestarlo "per l'immediato futuro". Il processo, aggiunge la procura, potrebbe essere riaperto qualora il fondatore di Wikileaks tornasse in Svezia prima che il reato cada in prescrizione, cioè entro il 2020. Il procuratore svedese Marianne Ny ha spiegato che con la decisione di archiviare il caso Assange "non viene dato nessun giudizio di colpevolezza ne' di innocenza". La scelta è dipesa dalla convinzione che il "trasferimento" del fondatore di Wikileaks "non è possibile nell'immediato futuro", ha chiarito Ny. La procura ha anche revocato il mandato d'arresto europeo nei confronti di Assange.

13:36Terremoto: delegazione regioni europee visita zone colpite

(ANSA) - BRUXELLES, 19 MAG - Mettersi in ascolto dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma, farsi portavoce delle loro esigenze a Bruxelles e cercare di migliorare l'uso dei fondi europei per la ricostruzione. Questa la missione che avranno i nove membri della delegazione del Comitato europeo delle Regioni (CdR) che dal 24 al 26 maggio visiteranno Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Ad accogliere il presidente Markku Markkula e l'intera conferenza dei presidenti del CdR, compreso il presidente del Consiglio regionale della Lombardia nonché presidente della commissione Coter del CdR Raffaele Cattaneo, saranno i governatori delle regioni colpite dal sisma: Catiuscia Marini (Umbria), Luca Zingaretti (Lazio), Luciano D'Alfonso (Abruzzo) e Luca Ceriscioli (Marche). La delegazione incontrerà anche i sindaci di diversi comuni terremotati, il presidente della Provincia di Rieti e membro del CdR Giuseppe Rinaldi, e il commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani, per capire in che modo il Fondo europeo di solidarietà e i fondi strutturali stiano contribuendo a far ripartire i territori colpiti dal sisma, e come il loro funzionamento potrebbe essere migliorato. Ultima tappa della missione sarà Amatrice, dove ad accompagnare i politici europei per una visita al centro del paese ci sarà anche il sindaco Sergio Pirozzi.

13:33Attentato Brindisi: cinque anni dopo il ricordo di Melissa

(ANSA) - BARI, 19 MAG - Nel quinto anniversario della morte di Melissa Bassi, la studentessa sedicenne che rimase uccisa il 19 maggio 2012 nell'attentato di Brindisi, davanti alla scuola Morvillo Falcone, sono diverse le iniziative che sono state organizzate in ricordo della ragazza e dell'episodio che ha turbato la città. Stamattina a scuola vi è stata una commemorazione. "Da quel 19 maggio 2012, Brindisi non è stata più la stessa: la risposta che la città diede poche ore dopo la strage, ritrovandosi compatta in piazza Vittoria, fu il primo passo - ha detto la sindaca Angela Carluccio - di un'assunzione di consapevolezza". Successivamente un minuto di raccoglimento ha aperto la "Giornata della Legalità", nel Nuovo Teatro Verdi. I genitori di Melissa, Massimo e Rita erano presenti. Questa sera a Mesagne, città di origine della studentessa, una fiaccolata. Per la strage di 5 anni fa sta scontando l'ergastolo Giovanni Vantaggiato, imprenditore di Copertino. Nell'attentato rimasero ferite anche altre 9 persone tra studenti e passanti.

13:28Arresti Fluorsid: dirigenti azienda non rispondono a gip

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAG - Si sono avvalsi tutti e tre della facoltà di non rispondere i dirigenti della Fluorsid Michele Lavagna, Sandro Cossu e Alessio Farci, accusati di associazione a delinquere e sospetto disastro ambientale. Bocche chiuse davanti al gip del Tribunale di Cagliari, Cristina Ornano, dei tre arrestati per l'inchiesta della procura sulla Fluorsid di Macchiareddu, stabilimento nella zona industriale di Cagliari che fa capo al patron del Cagliari Calcio Tommaso Giulini. Dopo il sequestro della cava di Monastir, deciso ieri a seguito degli interrogatori-fiume di Simone Nonnis e Marcello Pitzalis, della società Ineco per lo smaltimento di scarti della produzione, il pm Marco Cocco avrebbe dato un nuovo impulso all'indagine del Corpo Forestale. Non viene, comunque, escluso che nelle prossime ore possa anche arrivare un ordine di mitigazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due operai della ditta appaltatrice, esterni all'azienda, che si sono fatti interrogare dal pm ricostruendo vari eventi. Complessivamente sono sette le persone arrestate dal Nucleo operativo del Corpo Forestale, su ordine del gip Ornano. In cella sono finiti il direttore dello stabilimento Fluorsid di Macchiareddu Michele Lavagna; il direttore della sicurezza Sandro Cossu; l'ingegnere Alessio Farci. Ai domiciliari, invece, Armando Bollani, titolare della ditta Ineco che effettuava lo stoccaggio dei rifiuti per conto della Fluorsid, mentre sono in carcere due suoi dipendenti, Simone Nonnis e Marcello Pitzalis. Ai domiciliari anche un altro dipendente, Giancarlo Lecis, della società del presidente del Cagliari Tommaso Giulini (non coinvolto). (ANSA).

13:25Macron taglia numero collaboratori ministri

(ANSA) - PARIGI, 19 MAG - Limitare il numero di collaboratori nei gabinetti ministeriali: questo uno dei primi provvedimenti del presidente francese, Emmanuel Macron, adottato per decreto e pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. Da oggi i ministri di Parigi potranno avere un massimo di dieci collaboratori contro quindici per i loro predecessori (otto contro dieci per i ministri senza portafoglio, un massimo di cinque collaboratori per i segretari di Stato). Il decreto è stato firmato dal capo dello Stato e dal premier Edouard Philippe. Altra novità: i componenti dei gabinetti ministeriali dovranno essere nominati imperativamente per decreto.

13:23Hayden: la prognosi resta riservata

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - L'ospedale Bufalini di Cesena ha confermato con un bollettino medico sulle condizioni cliniche di Hayden la gravità della situazione del pilota. "Permangono estremamente gravi le condizioni cliniche di Nicky Hayden, ricoverato da mercoledì nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena - si legge nel bollettino diffuso dall'azienda Usl della Romagna - Il giovane pilota ha riportato un grave politrauma con conseguente gravissimo danno cerebrale. La prognosi resta riservata".