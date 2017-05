Ultima ora

17:10Accoltellò a morte amico durante lite, condannato a 16 anni

(ANSA) - VERCELLI, 19 MAG - Il giudice Fabrizio Filice ha condannato a 16 anni di carcere Alessandro Rizzi, il giovane di 24 anni colpevole della morte dell'amico Daniel Napolitano, ucciso nel luglio dell'anno scorso al rione Concordia di Vercelli con una pugnalata all'addome, al termine di una lite. La sentenza, con la formula del rito abbreviato, è stata letta oggi in tribunale a Vercelli. Il pubblico ministero Francesco Alvino aveva chiesto una pena di 15 anni per Rizzi. Il ragazzo, dopo ore di interrogatorio, il giorno successivo all'accoltellamento aveva confessato. Dopo aver colpito il suo amico con la coltellata mortale, aveva tentato di ripulire la scena del crimine. Attualmente il giovane, difeso dagli avvocati Alessandro e Roberto Scheda, si trova in carcere a Biella. (ANSA).

17:07Calcio: Del Piero, fossi Spalletti, Totti in campo col Genoa

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Alex Del Piero e la gestione di Francesco Totti. L'ex numero 10 della Juventus, ora commentatore tv, ne ha parlato al programma 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1. Il 28 maggio verrà a vedere Roma-Genoa all'Olimpico, per quella che sarà probabilmente l'ultima partita di Francesco Totti? "Sì, sono in ballo per tornare in Italia, ma forse dovendo lavorare è probabile che la segua da Milano. Sono venuto a Roma per la partita con la Juventus e ho salutato Francesco". Chi è stato più forte tra lei e Totti? "Io divido i calciatori in fasce. Lui è nella prima fascia -ha detto Del Piero- tra i campioni che ti regalano emozioni". Le è spiaciuto il modo in cui Totti è stato 'trattato' da Spalletti? "Mi spiace che questa storia abbia avuto vari momenti tristi, però così è andata. La verità la sanno Totti, Spalletti e club, solo loro possono rispondere". Del Piero farebbe giocare Totti nell'ultima di campionato tra Roma e Genoa, anche se fosse decisiva per la Roma? "Certo, ovviamente sì".

17:04Terremoto: Errani, scuola e lavoro impediranno spopolamento

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 19 MAG - ''La scelta di puntare sulle scuole e il fatto che stia nascendo una nuova impresa (della Tod's dei Della valle ndr) nel territorio di Arquata del Tronto è fondamentale, perché quello che faremo per la scuola, per la formazione, per il lavoro ci consentirà di impedire lo spopolamento che, per la verità, è iniziato prima del terremoto''. Così il commissario per la ricostruzione Vasco Errani, intervenuto oggi ad Arquata per la posa della prima pietra della nuova scuola donata dalla Fondazione La Stampa-Specchio dei Tempi, presente John Elkann. ''Non possiamo consentire lo spopolamento: il Centro Italia, senza le persone produrrebbe il fatto che l'Italia non è più l'Italia'' ha aggiunto Errani. ''Stiamo costruendo altre 21 scuole nuove in altri comuni perché la scuola è il futuro della comunità''. Al sindaco di Arquata Aleandro Petrucci, che chiede allo Stato di ricostruire la Rocca cittadina, Errani ha risposto: ''ricostruiremo tutto, compresa la Rocca''.

17:00Maltempo: temporali sul Piemonte, allagamenti in Valle Susa

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Violenti piogge si sono abbattute sulla Valle di Susa. I vigili del fuoco sono intervenuti per prosciugare diverse cantine, invase dall'acqua, a Sant'Antonino di Susa, Condove, Borgone di Susa, Bussoleno e, in queste ore, sono impegnati a Vaie. Nessuno è rimasto ferito e nessuna casa, al momento, è stata evacuata. Su tutto il Piemonte, nelle ultime 24 ore, si sono verificate precipitazioni a carattere di rovescio che sono state persistenti, forti e localmente molto forti. I valori più significativi al momento sono stati osservati a Forno Alpi Graie (TO) con 104 mm, Borgone (TO) 95 mm, Pizzanco (VB) 95 mm, Carcoforo (VC) 70 mm, Camparient (BI) 50 mm. La stazione di Lanzo T.se ha registrato 74 mm con un massimo di 69 mm in un'ora. L'allerta gialla emessa dall'Arpa per rovesci e temporali andrà ad esaurirsi in serata. Da domani, sempre secondo le previsioni dell'Arpa, il tempo sarà soleggiato su tutto il Piemonte.(ANSA).

16:53Lavoratori pignorano 275 mila euro al Comune di Imperia

(ANSA) - IMPERIA, 19 MAG - Somme erariali, per un ammontare di circa 275 mila euro, sono state pignorate stamani dalla Tesoreria del Comune di Imperia in una filiale di banca Carige, per pagare tfr e tredicesime a 35 dei 53 lavoratori ex Tradeco, l'azienda incaricata del servizio di igiene urbana nei Comuni del comprensorio imperiese. Nei mesi scorsi il giudice Antonella Ruocco aveva emesso un'ordinanza con la quale dava un ultimatum alla Tesoreria per procedere al saldo. "Martedì prossimo, l'ufficiale giudiziario acquisirà dalla banca i 35 assegni, tutti nominali, intestati a ciascuno dei lavoratori - avverte l'avvocato Maria Josè Sciortino, che segue la pratica dei lavoratori assieme al padre Salvatore -. Gli assegni saranno, dunque, depositati nella Cancelleria del tribunale, in attesa che il giudice fissi un'udienza per l'assegnazione delle somme ai lavoratori. Per gli altri diciotto lavoratori è in corso analogo procedimento di recupero". Sul pignoramento c'è già un ricorso pendente da parte del Comune.

16:48Terremoto: Calcio integrato per i bambini terremotati

(ANSA) - RIETI, 19 MAG - I bambini delle scuole calcio di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto e della Calcio integrato dell'AS Roma trascorreranno, domani a partire dalle 10:30, presso il Centro Sportivo Pio XI di Roma, una giornata all'insegna dello sport e dell'integrazione. L'evento solidale, dal titolo 'I cuori non tremano - Calcio Insieme incontra Amatrice, Arquata e Accumoli', è promosso dal Gruppo Htr, che con Htr Bonifiche si occupa della rimozione delle macerie nelle zone colpite dal sisma, la Roma Cares e l'Accademia di Calcio integrato. Il Calcio integrato ha lo scopo di promuovere l'attività motoria e l'insegnamento del calcio tra i bambini fino a 12 anni. Oltre alla dirigenza dell'AS Roma, sarà ospite dell'evento anche il calciatore Federico Balzaretti.

16:46Calcio: Napoli, Sarri “scudetto? Chi sogna lavora meglio”

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - "Il sogno scudetto è nostro e lo abbiamo anche perché quando le persone hanno un sogno lavorano meglio". Lo ha detto il tecnico del Napoli Maurizio Sarri commentando il progetto di dare l'assalto al titolo nella prossima stagione. Sarri, commentando le parole di Carlo Ancelotti che ha ricordato il peso dei fatturati nella possibilità di vincere, ha detto: "É normale, come nella vita chi ha più soldi può comprare la macchina più lussuosa. Ma non è matematico perché ogni tanto una storia sfugge a questa logica e sono storie che si ricordano, perché sono rare, come quella del Leicester. Ma è chiaro che chi fattura un miliardo può comprare un giocatore di 100 milioni e chi fattura duecento milioni può comprarne uno da trenta. Spesso quello da cento milioni ti fa vincere, ma non è sempre così".