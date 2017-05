Ultima ora

19:48Calcio: Torino, trauma mandibola, Zappacosta salta Genoa

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Ha riportato un trauma contusivo alla mandibola Davide Zappacosta e non sarà quindi a disposizione di Mihajlovic per la trasferta di Genova. Il giocatore del Torino si è fatto male ieri in allenamento. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto oggi "hanno evidenziato un importante trauma contusivo con interessamento del muscolo massetere destro", si legge sul sito ufficiale della società. Il giocatore deve quindi restare a riposo, coadiuvato da una terapia farmacologica specifica.

19:45G7: 7mila per sicurezza vertice, potenziate misure

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Oltre 7mila unità delle forze di polizia, più 3mila militari per la sicurezza del vertice G7 di Taormina in programma il 26 e 27 maggio prossimi. Il punto sulla riunione è stato fatto oggi al Viminale, dove il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha presieduto il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. E' stato disposto il "mirato potenziamento e l'intensificazione delle attività necessarie ad innalzare gli standard di sicurezza nelle località interessate a diverso titolo dal Summit e comunque in tutto il Paese".

19:45Investe uomo in bici, lo fa salire su furgone e lo picchia

(ANSA) - PRATO, 19 MAG - Investe un giovane pachistano in bicicletta, lo fa salire sul suo furgone e poi lo picchia abbandonandolo in strada. L'episodio in via dei Fossi a Prato. Al principio della vicenda un incidente tra un furgone ed una bicicletta condotta da un giovane, che nell'urto ha riportato una frattura al bacino. Agli agenti della polizia municipale il giovane investito ha raccontato che in un primo momento il conducente dell'autocarro si era fermato mostrandosi disponibile a soccorrerlo e proponendosi persino di condurlo in ospedale, facendolo così salire a bordo del proprio veicolo ma dopo qualche chilometro l'uomo si sarebbe fermato prendendolo a pugni e schiaffi. L'uomo, a bordo del veicolo, è poi scappato. Grazie alle telecamere di sicurezza è stato individuato prima il veicolo di una società di trasporti e poi l'autista che è stato denunciato a piede libero per i reati di omissione di soccorso e di lesioni personali stradali, oltreché per percosse e danneggiamento. Per lui anche ritiro e sospensione della patente.

19:43Calcio: Vinicius è del Real, 45 mln per averlo nel 2019

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Vinicius Junior è del Real Madrid": ad annunciare il futuro trasferimento del 16enne nuovo 'crac' del calcio brasiliano, è l'ex presidente del Flamengo Kleber Leite che ha parlato a Fox Brasile, aggiungendo che il trasferimento in Spagna "non avverrà l'anno prossimo ma a gennaio 2019 o, più probabilmente, nell'estate successiva. Per battere la concorrenza di altri top club europei il Real pagherà la clausola rescissoria di 45 milioni. Il giovanissimo talento brasiliano (è nato nel luglio del 2000), che ha stregato tutti nel Brasile Under 17 che a marzo ha vinto il 'Sudamericano' in Cile (e dove è stato eletto Mvp del torneo), è stato aggregato alla prima squadra del Flamengo da appena una settimane e ha esordito al Maracanà domenica scorsa giocando l'ultimo scampolo di partita tra Flamengo e Atletico Mineiro.

19:43Marra, legale Raggi: se chiamata a testimoniare lo farà

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Se e quando fosse richiesta detta testimonianza non potrà evidentemente esimersi". Così l'avvocato di Virginia Raggi, Alessandro Mancori, sulla richiesta della difesa di Raffaele Marra affinché la sindaca di Roma testimoni nel processo all'ex capo del Personale del Campidoglio per corruzione con l'imprenditore Sergio Scarpellini. Il legale sottolinea che "non vi sono elementi di connessione" con l'inchiesta sulle nomine che vede indagati Marra e Raggi, . quindi non può rifiutarsi se chiamata. I giudici decideranno il 25 maggio, giorno della prima udienza, se ammettere come testimone il sindaco. "Il nostro obiettivo - spiega Francesco Scacchi, difensore di Marra - è duplice: dalla Raggi potrebbero arrivare conferme sul fatto che da un lato Marra non si è mai interessato alle pratiche in cui era coinvolto Scarpellini e dall'altro che la scelta di nominarlo fosse da lei voluta perché stimava Marra come profondo conoscitore della macchina amministrativa".

19:39L.elettorale: Cav, legge condivisa, da Pd no forzature

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Le sfide elettorali decisive sono alle porte. Al più tardi al principio del 2018 finalmente gli italiani potranno di nuovo scegliere da chi vogliono essere governati. Io spero che lo si possa fare il più presto possibile con una legge elettorale condivisa. Spero che il PD comprenda che questa è l'unica strada percorribile, che forzature capaci di alterare la volontà dei cittadini non hanno una maggioranza parlamentare ed allontanano, invece di avvicinarlo, il ritorno alle urne". Lo scrive in un messaggio Silvio Berlusconi.

19:37Minore ferito alla testa da martellata,aggressore è coetaneo

(ANSA) - VERONA, 19 MAG - E' stato individuato dalla squadra mobile della Questura di Verona il responsabile dell'aggressione a un minore, colpito con una martellata alla testa, avvenuta alcuni giorni fa nel capoluogo scaligero all'interno di un autobus fermo al capolinea. L'aggressore, che ha ammesso le proprie responsabilità ma sostenendo di non aver avuto l'intenzione colpire alla testa, è un minorenne, figlio di stranieri, come la vittima, ed entrambi frequentano lo stesso istituto scolastico. Una volta rintracciato dagli agenti, il giovane si è mostrato subito collaborativo raccontando di fatto di aver agito in risposta a presunti comportamenti offensivi che l'altro ragazzo avrebbe tenuto nei suoi confronti negli ultimi mesi. Una spiegazione che dovrà trovare o meno conferma dalle indagini in corso e coordinate dalla Procura della Repubblica del Tribunale dei Minorenni di Venezia.