Ultima ora

22:20Brasile: Temer a un passo dall’abisso

(ANSA) - BRASILIA, 19 MAG - Il Brasile non trova pace. Nella giornata in cui Michel Temer finisce nel mirino della procura generale, la crisi politica e istituzionale del colosso sudamericano si aggrava e già si parla dei nomi del possibile successore del presidente. Il Brasile pensa al dopo-Temer anche se non è chiaro il meccanismo tramite il quale il presidente potrebbe gettare la spugna o essere obbligato a farlo nonostante il suo perentorio "non mi dimetto" e la smentita delle accuse. Gli scenari sono diversi (impeachment, dimissioni, destituzione, elezioni dirette oppure indirette in parlamento) e se ne continuerà a parlare per giorni. Le novità di oggi sono le accuse del procuratore generale del paese, Rodrigo Janot, secondo il quale Temer ha cercato di fare ostruzionismo alla giustizia nell'inchiesta anti-corruzione 'Lava Jato'. Non solo, le accuse riguardano anche la corruzione passiva e l'associazione illecita. Intanto le manifestazioni anti-Temer continuano e altre ne sono previste nel fine settimana.

21:53Polizia: Gabrielli alla sua scuola di Montignoso

(ANSA)- MONTIGNOSO (MASSA CARRARA), 19 MAG - Una foto di quando era piccolo, con tanto di grembiulino nero: è stata regalata al capo della polizia Franco Gabrielli, oggi all'Istituto Comprensivo Statale di Montignoso(Massa), lo stesso nel quale Gabrielli è stato scolaro e dove è tornato oggi per la presentazione dell'iniziativa di legalità "Il mio diario". "Le regole - ha detto Gabrielli ai ragazzi - sono l'unica condizione per fare in modo che i più deboli della società non soccombano. Solo i prepotenti rifuggono le regole". "Il nostro è un paese spesso allergico alle regole - ha proseguito Gabrielli - che si interpretano per gli amici e si applicano per i nemici". "Non abbiate paura della vostra timidezza - ha detto- io ero timidissimo, scoppiai a piangere il giorno dell'esame di quinta elementare nonostante fossi preparatissimo: questo dimostra che anche i poliziotti piangono e che non è vero che i timidi non possono fare cose buone nella vita". (ANSA).

21:42Vela: torna ‘L’uomo e il mare’ su RaiSport

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Andare in barca a vela a suon di note musicali d'autore si può. Sarà il rapporto del mare con la musica il tema della prossima puntata di martedì 23 maggio della Rubrica di Raisport 'L'Uomo e il Mare', come di consueto curata e condotta da Giulio Guazzini con il montaggio di Roberto Toti. L'elemento acqua e mare in particolare come motivo di ispirazione artistica e a questo proposito gli inviati di 'L'Uomo e il Mare' sono stati a Napoli a conoscere il musicista Roberto Soldatini maestro di orchestra di Santa Cecilia e concertista virtuoso del violoncello. Soldatini vive da 6 anni in barca e raggiunge le località dove si esibisce in concerto con la sua barca a vela che è anche la sua casa! Per Rai sport si è anche esibito in diretta con il suo violoncello a prua! L'intervista andrà in onda alle 18.45 su Raisport +HD martedì 23 maggio.

21:19Trump a Riad porta armi per 110 miliardi

(ANSA) - NEW YORK, 19 MAG - Aerei, navi e bombe di precisione. Ma anche un sofisticato sistema radar anti-missile. Il tutto per un totale di circa 110 miliardi di dollari. Il pacchetto è quello che Donald Trump si appresta a vendere all'Arabia Saudita, prima tappa del tour che in otto giorni lo porterà anche in Israele, Vaticano, e poi al vertice Nato di Bruxelles il 25 maggio e al G7 di Taormina il 26 e 27 maggio. Al fianco del presidente americano, oltre a tutti i suoi più stretti collaboratori, anche la first lady Melania e la figlia Ivanka. Con Riad non dovrebbero esserci problemi. La 'lista della spesa' dei sauditi è stata consegnata nelle mani del genero del presidente americano, Jared Kushner, in occasione della visita a Washington di una delegazione saudita lo scorso primo maggio. E Kushner avrebbe alzato il telefono per contrattare il prezzo direttamente con la numero uno di Lockheed Martin, Marillyn Hewson. Una trattativa durata qualche ora e che ha portato alla chiusura dell'affare.

21:02Corruzione: Vicari, mi dimetto da sottosegretario

(ANSA) - PALERMO, 19 MAG - "Poichè la mia permanenza nell'incarico di sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture comporterebbe di affrontare quotidianamente una materia per la quale sono oggi sottoposta ad indagine, al fine di garantire a me e al mondo che è maggiormente interessato al trasporto marittimo e a tutto il Governo che ho avuto l'onore di rappresentare, una maggiore serenità, ritengo opportuno rassegnare le mie dimissioni". Lo dice il sottosegretario alle Infrastrutture Simona Vicari dopo l'inchiesta che la coinvolge. "Sono assolutamente tranquilla e certa della liceità della mia azione essendomi, della vicenda, interessata nel pieno adempimento delle deleghe che mi erano state conferite e nella pienezza del ruolo di Parlamentare che rivesto e questo per venire incontro alle esigenze dell'intero comparto marittimo", aggiunge.

21:01Calcio: Mazzola, Ausilio?Se non c’è gruppo è anche colpa sua

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - "Non condivido le parole di Ausilio sulla squadra. L'ha costruita lui e se non c'è gruppo significa che chi ha costruito questo gruppo non è all'altezza e non ha formato una squadra da Inter": lo dice l'ex campione nerazzurro Sandro Mazzola, a Sportmediaset, riguardo le dichiarazioni del direttore sportivo dell'Inter che, durante un corso all'Università degli Studi di Milano, ha parlato di mancanza di solidarietà, di uno spogliatoio diviso in "gruppetti" in cui tutti pensano a sé stessi. "Conosco bene Ausilio - continua Mazzola - l'ho portato io all'Inter perché mi sembrava un giovane molto valido. Però forse non ci sono i presupposti per fare un progetto di un certo tipo. Io non avrei fatto queste dichiarazioni, la cosa più importante è parlare in faccia ai giocatori e all'allenatore per capire i veri problemi. Così non si risolve niente. Nonostante tutto però l'Inter però deve ripartire da lui perché conosce l'ambiente e il mondo del calcio".

20:45Guasto elettrico a stazione Termini, treni bloccati

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Traffico ferroviario paralizzato alla stazione Termini di Roma da circa mezz'ora per un problema elettrico ad un apparato che regola la circolazione, secondo quanto si apprende da Ferrovie dello Stato. I treni non entrano e non escono dalla stazione dopo che sono scattati i sistemi di sicurezza. Centinaia i passeggeri in attesa. I tecnici sono intervenuti all'interno di una cabina di servizio per cercare di risolvere il problema.