01:41Yemen: intercettato missile a 200 km da Riad

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - La difesa saudita ha intercettato un missile lanciato dalle forze ribelli Houthi dello Yemen verso la regione di Al-Kharj, a 200 km dalla capitale Riad. Lo riferiscono fonti della coalizione a guida saudita, citate dalla tv Al Arabiya. L'incidente avviene mentre a Riad è atteso l'arrivo, in mattinata, del presidente Usa Donald Trump, al suo primo viaggio all'estero.

01:39Scenario impeachment allo studio legali Casa Bianca

(ANSA) - NEW YORK, 20 MAG - I legali della Casa Bianca avrebbero iniziato a studiare le procedure di impeachment per essere pronti nel caso in cui Donald Trump dovesse essere messo in stato di accusa. Lo rivela la Cnn, citando fonti dell'amministrazione che comunque sottolineano come al momento questo scenario resti un'ipotesi remota. Nel corso dell'ultima settimana - riporta in particolare la Cnn - gli avvocati della Casa Bianca avrebbero consultato alcuni esperti in impeachment per raccogliere più informazioni possibili.

01:30Maltempo: forte nubifragio sulla capitale

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Un forte nubifragio si è abbattuto intorno a mezzanotte su Roma, causando allagamenti e caos nelle strade, con semafori e illuminazione pubblica in tilt in varie zone della città. Tuoni, fulmini e una pioggia battente hanno sferzato la capitale per un paio d'ore, causando non pochi disagi. Moltissime le chiamate giunte ai centralini dei Vigili del Fuoco, della polizia e del Comune per allagamenti, black out, tracimazione di fognature. Difficilissimo trovare un taxi, con alcune vetture rimaste bloccate nelle zone allagate. Al momento non si ha notizia di danni, ma il maltempo ha coronato una giornata già particolarmente critica per la capitale, con il guasto alla centralina della stazione Termini e la chiusura di un tratto della Roma-Fiumicino per il distacco di intonaci da un ponte. (ANSA).

23:40Usa: ex deputato democratico sarà incarcerato

(ANSA) - WASHINGTON, 19 MAG - L'ex deputato democratico Usa Anthony Weiner, marito di Huma Abedin, ex braccio destro di Hillary Clinton, andrà in carcere, verosimilmente per un minimo di 21 e un massimo di 27 mesi, dopo essersi dichiarato colpevole in un tribunale federale a New York di invio di materiale a carattere sessuale ad una 15enne. Weiner ha anche rinunciato a ricorrere in appello. In aula in lacrime, Weiner si è scusato davanti al giudice che ha disposto il suo inserimento nel registro delle persone colpevoli di reati a sfondo sessuale. "Ho una malattia, ma non ho scusanti", ha detto l'ex deputato.

23:27Calcio: Icardi convocato dalla nazionale argentina

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Mauro Icardi convocato dalla nazionale argentina per le partite contro Brasile e Singapore del 9 e 13 giugno. Lo annuncia la AFA su Twitter, pubblicando i giocatori chiamati da Jorge Sampaoli, nuovo ct albiceleste. Per Icardi è un sogno che si realizza dopo anni di attesa. L'attaccante dell'Inter, infatti, finora ha giocato una sola partita con la Nazionale. Era l'ottobre del 2013, scese in campo per 7 minuti poi non arrivano altre chiamate. Secondo alcuni, l'esclusione di Icardi era legata a motivi extracalcistici e si parlò anche di ostracismo da parte dei giocatori argentini.

22:52Wp, alto funzionario Casa Bianca coinvolto in indagini

(ANSA) - NEW YORK, 19 MAG - Un alto funzionario della Casa Bianca molto vicino al presidente Donald Trump sarebbe coinvolto nelle indagini in corso sul Russiagate. Lo rivela il Washington Post, sottolineando come il caso stia oramai raggiungendo i più alti livelli del governo. Il Washington Post parla di un consigliere di alto livello alla Casa Bianca quale persona interessata dall'inchiesta sul Russiagate, citando fonti anonime informate. Una rivelazione, scrive ancora il giornale, che giunge mentre l'inchiesta sembra entrare in una fase particolarmente intensa, un'intensita' che ci si aspetta aumenti ulteriormente nelle prossime settimane. Fonti sottolineano tuttavia che l'accelerazione non implica che una imminente virata su accuse penali o di altro tipo. La diffusione di queste rivelazioni da parte del Washington Post avviene pochi minuti dopo la partenza di Donald Trump per il suo primo viaggio all'estero' che lo vedra' lontano da Washington per nove giorni.

22:32Termini in tilt: Rfi, circolazione in graduale ripresa

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - La circolazione ferroviaria nel nodo di Roma sta gradualmente riprendendo dopo il guasto tecnico. E' quanto rende noto Rfi. Alle 20 circa - spiega una nota - è stata riattivata la centralina di alimentazione elettrica dei sistemi di controllo e gestione del traffico ferroviario del Posto centrale di Roma Termini. Gli operatori hanno verificato la piena funzionalità dei sistemi informatici e hanno ripreso il controllo del traffico ferroviario. I treni, che erano stati fermati in linea e nelle stazioni per garantire la sicurezza, hanno ripreso ad andare anche se il traffico, sia regionale che a lunga percorrenza, registra ancora forti ritardi. I tecnici di Rfi, concluse le operazioni di riparazione del guasto, sono al lavoro per stabilire le cause del problema che si è verificato.