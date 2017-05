Ultima ora

10:38Afghanistan: aspri scontri con talebani in Ghazni

(ANSA) - KABUL, 20 MAG - Aspri scontri sono in corso nella provincia di Ghazni (Afghanistan nord-orientale) dove i talebani hanno attaccato ieri sera il capoluogo, Ghazni City, ed i distretti di Waghaz e Deh Yak. Lo riferisce la tv Tolo di Kabul. Le forze di sicurezza sono intervenute per contrastare gli insorti che, sostengono fonti della polizia, hanno conquistato numerosi villaggi e check-point. In un comunicato il portavoce dell'Emirato islamico dell'Afghanistan ha assicurato che i talebani hanno catturato il distretto di Waghaz, ma l'annuncio non è stato né confermato né smentito dalle autorità locali.

10:29Corruzione: Fazio minacciò dirigente onesta, la pagherete

(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - Girolamo Fazio, deputato regionale e candidato sindaco di Trapani, arrestato ieri con l'armatore Ettore Morace e il consulente regionale Giuseppe Montalto per corruzione, minacciò la dirigente regionale pro tempore Dorotea Piazza dopo l'annullamento in autotutela, nel 2015, del bando per i servizi marittimi per le Egadi e le Eolie. Fazio, a un tavolo tecnico disse: "La pagherete cara, è questione di tempo". Il particolare emerge dagli atti dell'inchiesta che ha provocato le dimissioni del sottosegretario Simona Vicari, indagata col presidente della Regione Rosario Crocetta. La dirigente presentò nel luglio 2016 un esposto alla procura sulla vicenda. Dalle conversazioni, scrivono i magistrati, si evince che Fazio è "una vera e propria longa manus dell'armatore Morace". I pm parlano di "asservimento di Fazio agli interessi privati, e prettamente economici, di Ettore Morace". Ma nonostante ciò Fazio non sentiva riconoscenza da parte dell'armatore per la cui azienda si era "fatto un culo così".

10:18Trump a Riad, primo viaggio all’estero

(ANSA) - RIAD, 20 MAG - Il presidente degli Usa, Donald Trump, accompagnato dalla moglie Melania, è atterrato a Riad, prima tappa del suo primo viaggio all'estero da quando è stato eletto. E' il primo viaggio della coppia all'estero. Le altre tappe includono Israele, Città del Vaticano, Roma, Bruxelles e il G7 a Taormina. A Riad sia la moglie che la figlia del presidente Donald Trump hanno scelto di presentarsi senza il velo. Melania è scesa dall'Air Force One indossando una tuta nera morbida a maniche lunghe, stretta in vita da un cintura dorato, e a capo scoperto, sottolinea una nota della Casa Bianca. Ivanka Trump e il marito Jared Kushner, che accompagnano il presidente Usa in questo viaggio, sono scesi dal retro dell'aereo insieme allo staff presidenziale . Ivanka, precisa una nota della Casa Bianca, indossa un abito a maniche lunghe e anche lei senza il velo.

08:30Ex capo Fbi accetta di essere ascoltato in Senato

(ANSA) - NEW YORK, 20 MAG - L'ex direttore del'Fbi James Comey, licenziato da Donald Trump, ha accettato di essere ascoltato nel corso di un'audizione pubblica dalla commissione intelligence del Senato che sta indagando sul Russiagate. L'annuncio da parte del presidente della commissione, il senatore repubblicano Richard Burr. Ancora da fissare la data.

07:28Iran, Rohani ha vinto le elezioni

(ANSA) - TEHERAN, 20 MAG - Hassan Rohani, leader moderato e riformista, è stato eletto per la seconda volta, al primo turno, presidente dell'Iran. Il ministero dell'Interno di Teheran ha fornito i risultati definitivi, precisando che l'annuncio ufficiale avverrà alle 14 ora locale (le 11 in Italia). Rohani ha ottenuto il 56,3% dei consensi. Il suo avversario, il conservatore Ebrahim Raisi, ne ha invece raccolto il 38,99%. La vittoria del leader moderato giunge al termine di una tornata elettorale che ha registrato oltre il 70% di affluenza alle urne, facendo rinviare per due volte la chiusura dei seggi. Il risultato conferma, fra l'altro, il consenso popolare all'accordo sul nucleare firmato da Rohani, che ha portato alla fine delle sanzioni.

06:29Indonesia: traghetto in fiamme, 5 morti

(ANSA) - GIACARTA, 20 MAG - Cinque persone sono morte dopo che un traghetto ha preso fuoco nel mar di Giava. Lo fanno sapere le autorità indonesiane. Un portavoce del ministero dei Trasporti, Julius Adravida Barata, ha detto che sono state tratte in salvo 187 persone, senza precisare se vi siano passeggeri o membri dell' equipaggio ancora dispersi. I soccorritori hanno precisato che l'incidente è accaduto nella notte a circa tre chilometri dall' isola di Masalembo. In soccorso del traghetto incendiato, che trasportava anche molte automobili e camion, è intervenuta anche una nave di passaggio nella zona.

01:41Yemen: intercettato missile a 200 km da Riad

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - La difesa saudita ha intercettato un missile lanciato dalle forze ribelli Houthi dello Yemen verso la regione di Al-Kharj, a 200 km dalla capitale Riad. Lo riferiscono fonti della coalizione a guida saudita, citate dalla tv Al Arabiya. L'incidente avviene mentre a Riad è atteso l'arrivo, in mattinata, del presidente Usa Donald Trump, al suo primo viaggio all'estero.