13:03Calcio: Montella, assicuriamoci un posto in Europa

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Domani contro il Bologna, Vincenzo Montella vorrebbe che il suo Milan regalasse il primo successo al nuovo presidente Li Yonghong, assicurandosi anche un posto in Europa League. "Sono proiettato su questa partita da lunedì - ha chiarito l'allenatore alla vigilia della penultima gara di campionato - La vivo come una finale, perché può chiudere un percorso iniziato a luglio. In una finale non è necessario giocare meglio dell'avversario ma vincere, in qualunque modo. Con la nuova proprietà non abbiamo mai vinto, io sono a 99 successi in carriera e un altro ci potrebbe dare la possibilità di tornare in Europa". Con il sesto posto, il Milan comincerebbe l'Europa League dai preliminari, ma per Montella "non è un problema: comunque è Europa e non ho difficoltà a programmare questa competizione. La vogliamo fortemente, abbiamo l'1% di vantaggio sugli avversari. Tutto passa da noi, non dobbiamo sperare nei risultati altrui e questo è un grosso vantaggio psicologico".

12:56Hayden: le condizioni restano gravissime

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Le condizioni cliniche di Nicky Hayden sono sempre gravissime. Il quadro clinico generale resta invariato. È ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata". Questo il bollettino medico emesso in mattinata dall'ospedale Bufalini di Cesena sulle condizioni di Nicky Hayden, il pilota americano di motociclismo coinvolto mercoledì scorso in un incidente nel Riminese, mentre si stava allenando in bicicletta.

12:53Moto: Francia, Redding miglior tempo terze libere, Rossi 4/o

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Condizioni meteo nuovamente miste, tra pioggia e sole, e ancora un nome a sorpresa in vetta ai tempi delle prove libere del Gran Premio di Francia di motociclismo, classe MotoGp: sul circuito di Le Mans è stato Scott Redding, infatti, a prevalere nella terza sessione con il tempo di 1'35"674. Il pilota del team Octo Pramac Racing, su Ducati, ha preceduto di 361 millesimi l'altro britannico Cal Crutchlow, della Honda, e di 448 l'australiano Jack Miller (Eg 0,0 Marc Vds, Honda), che aveva già fatto bene ieri. Quarto tempo (1'36"185) per la Yamaha di Valentino Rossi, davanti alla Honda del campione del mondo Marc Marquez, a 680 millesimi da Redding. Maverick Vinales, compagno di squadra dell'attuale leader del Mondiale, è ottavo a 942 millesimi. Fuori dalla top 10, e quindi esclusi in modo inatteso dal passaggio diretto in Q2, parecchi piloti: oltre ad Andrea Dovizioso (Ducati, 12/o) e ad Andrea Iannone (Suzuki, 17/o), spiccano Dani Pedrosa (Honda, 22/o) e Jorge Lorenzo (Ducati, 23/o).

12:47Calcio: Montella, Papu Gomez? Molto bravo ma parla troppo…

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 20 MAG - "Papu Gomez è molto bravo ma parla un po' troppo...": Vincenzo Montella commenta con una battuta le parole dell'attaccante dell'Atalanta, che nei giorni scorsi ha detto di essere fra i giocatori desiderati dall' allenatore del Milan, soddisfatto dalle prime mosse di mercato della nuova proprietà cinese. "La società sta operando in maniera eccellente, mi hanno fatto molto piacere le parole di Fassone in occasione dell'assemblea, c'è progettualità, e nei tifosi che incontro per strada vedo un entusiasmo che dobbiamo alimentare con la vittoria di domani entrando in Europa" ha spiegato alla vigilia della sfida con il Bologna Montella, che secondo le previsioni del suo amministratore delegato avrà gran parte dei rinforzi a disposizione per il raduno di luglio: "Me lo auguro, da allenatore sarebbe l'ideale. Fassone è stato molto chiaro, sarebbe un gran bel vantaggio per me e la squadra perché sarebbe più facile intervenire poi nel corso del mercato".

12:45Chirurgo arrestato: prosegue attività reparto Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - Prosegue regolarmente l'attività della clinica chirurgica pediatrica dell'ospedale di Perugia dopo che il direttore, Antonino Appignani è stato arrestato, ai domiciliari, dai carabinieri per concussione. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Emilio Duca sta seguendo da vicino l'evolversi della situazione per assicurare che l'assistenza si svolga regolarmente. A coordinare il lavoro è ora il dottor Mirko Bertozzi, vice di Appignani. Lunedì intanto l'Università di Perugia valuterà la posizione del chirurgo per eventuali provvedimenti. Appignani è infatti docente dell'Ateneo e operava in ospedale in virtù di una convenzione. Continuano intanto le indagini dei carabinieri. Appignani è stato bloccato all'ospedale di Perugia dopo avere ricevuto del denaro da un collega impegnato nella stessa struttura nell'ambito di una convenzione tra Università di Perugia e di Salerno. L'ipotesi degli investigatori è che avesse promesso un suo interessamento per il rinnovo in cambio del denaro. (ANSA).

12:31Grillo,con reddito cittadinanza individuo al centro

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Non è solo una questione di soldi è una questione di rimettere al centro l'individuo. Non è dare dei benefici o del denaro, bisogna saper ascoltare". Così il leader M5S Beppe Grillo apre la marcia per il reddito di cittadinanza. Grillo è alla testa del corteo con una fiaccola in mano. "Noi - spiega - siamo come Prometeo: rubiamo il fuoco e lo diamo agli umani".

12:23Stazione Milano: Hosni sarà interrogato domani dal gip

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Ismail Tommaso Hosni, il 20enne che due giorni fa alla stazione Centrale di Milano ha ferito a coltellate due militari e un agente durante un controllo, sarà interrogato domani mattina, a partire dalle 10.15, dal gip Manuela Scudieri che dovrà decidere, poi, sulla richiesta del pm Maura Ripamonti di convalida dell'arresto e di misura cautelare in carcere per tentato omicidio. Il giovane è anche indagato per terrorismo internazionale. Un fascicolo è stato aperto dai pm dell' antiterrorismo milanese Alberto Nobili e Alessandro Gobbis per poter compiere accertamenti su un profilo Fb attribuibile a lui e in cui comparivano, prima che venisse oscurato, video e scritte inneggianti all'Isis. Gli investigatori della Digos indagano sulle sue frequentazioni e, in particolare, su un libico che potrebbe averlo aiutato a radicalizzarsi. Ilegale di Hosni, l'avvocato Giuseppina Regina, è pronta a depositare già domani al giudice una richiesta di perizia psichiatrica per valutare le condizioni psichiche del giovane.