15:19Calcio: Allegri “da Coppa grande forza, domani scudetto”

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "La vittoria della Coppa Italia ci ha dato una forza importante, credo che domani vinceremo lo scudetto. Per noi è la partita più importante del campionato e ci dovrà essere anche l'aiuto dei tifosi". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia della partita con il Crotone. "Cerchiamo di chiudere domani con lo scudetto, così per due giorni ci riposiamo e non ci vediamo...", ha aggiunto il tecnico sorridente.

15:16Corruzione: Crocetta, data elezioni a Trapani non si sposta

(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - "Non c'è alcuna possibilità amministrativa che la Regione possa spostare le elezioni a Trapani in conseguenza di fatti giudiziari. Una mia interferenza con altri organi dello Stato sarebbe impossibile, sarebbe impossibile perfino chiedere al ministro dell'Interno un rinvio perché interferirei anche con il lavoro dei prefetti. Sarebbe possibile rinviare la data delle elezioni solo per infiltrazioni mafiose che riguardassero i candidati. Non è mia competenza accertare questo sulla vicenda di Antonio D'Ali, non sono valutazioni che può fare la politica, spetta ad altri organi". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta, in conferenza stampa. A Trapani uno dei cinque candidati, Girolamo Fazio, è stato arrestato ieri e su Antonino D'Alì pende la richiesta di soggiorno obbligato avanzata dalla procura.

15:16Calcio: Tavecchio, “Totti? deve decidere lui suo destino”

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAG - "Ho fatto piu' volte a Totti i miei complimenti, ho anche aggiunto qualche consiglio: Totti deve decidere lui del suo destino". Così il presidente della Figc Carlo Tavecchio a margine del Kickoff della federazione in corso a Firenze. "Totti - ha aggiunto Tavecchio - è un uomo pubblico ormai: so che per Roma-Genoa ci sarà il pienone. Noi lo ringraziamo, come tutti i grandi del calcio italiano la Federcalcio avrà gli strumenti futuri per riconoscere i suoi meriti".

15:14Calcio: Tavecchio, Ventura ct per ‘un buon tempo’

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAG - Il ct della Nazionale italiana "per un buon tempo resterà Ventura". Lo assicura il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, a margine del kick off della Figc in corso a Firenze. "Sarri - dice Tavecchio rispondendo a chi gli suggerisce il suo nome come possibile ct - è appena arrivato, è giovane dal punto di vista della responsabilità. Noi abbiamo scelto Ventura che non è piu' giovane ma è un allenatore importante, ed utilizza i giovani. Noi cerchiamo adesso di tenere Ventura e non abbiamo bisogno di fare ipotesi alternative perché siamo contenti di quello che fa lui, della posizione in cui si trova la Nazionale, pensiamo alla partita che ci attende in Spagna". "Non abbiamo paura del Lienchestien: abbiamo l'obiettivo Spagna, e questo obiettivo è quello che deve concentrare i nostri dirigenti nel valutare i giocatori al massimo della forma e soprattutto dargli la possibilità anche nelle ultime giornate di prepararsi al meglio", ha poi detto riferendosi ancora alla Nazionale.

15:06Bomba fa esplodere auto sindacalista Uil nel Foggiano, danni

(ANSA) - ASCOLI SATRIANO (FOGGIA), 20 MAG - Un attentato dinamitardo è stato compiuto, la notte scorsa, verso le 2, ai danni di un sindacalista della Uil, Potito Cornacchio, ad Ascoli Satriano. L'ordigno è stato collocato sotto l'auto del sindacalista e fatto esplodere, provocando danni all'auto della vittima e ad un'altra auto parcheggiata nelle vicinanze. Sull'episodio indagano i carabinieri del comando provinciale di Foggia che hanno ascoltato il sindacalista il quale, ha riferito di non aver mai ricevuto minacce.

14:54Rubato cane superstar di concorsi canini, processo a Bari

(ANSA)- BARI, 20 MAG - E' finita nell'aula del Tribunale di Bari la vicenda relativa alla proprietà di un cane dobermann, vera e propria star di concorsi canini, tanto che nel giro di pochi mesi l'esemplare, acquistatp a circa duemila euro, dopo aver vinto una serie di titoli mondiali ha raggiunto il valore di 50.000 euro. 'Prince Piero di Perlanera' è il nome dell'animale che oggi ha 4 anni e si trova in Lettonia, mentre il suo proprietario vive ad Altamura (Bari) e ne ha denunciato il furto. Prince Piero sarebbe stato rubato nel settembre 2014 dalla stessa allevatrice che lo aveva venduto al 26enne un anno prima. La donna, Ieva Apsite, 37enne di Riga (Lettonia), è ora a processo dinanzi al Tribunale di Bari. Il proprietario del cane si è costituito parte civile. Il pm di Bari, Giuseppe Dentamaro ha anche disposto il sequestro dell'animale, mai eseguito dalla Polizia lettone. Il proprietario non ha più notizie del cane da quando, nel settembre 2014, è sparito poche ore prima l'inizio di una mostra alla quale doveva partecipare.

14:44Iran: Khamenei, ha vinto il popolo iraniano

(ANSA) - TEHERAN, 20 MAG - "Il vincitore delle elezioni è il popolo iraniano che, con l'Istituzione islamica, è riuscito a conquistare la fiducia di questa grande nazione, nonostante le trame e gli sforzi dei nemici". Così la Guida suprema dell'Iran, ayatollah Sayyed Ali Khamenei, ha ringraziato i cittadini con un messaggio nel quale sottolinea la partecipazione "massiccia ed epica" alle elezioni presidenziali che hanno portato alla conferma del presidente, Hassan Rohani.