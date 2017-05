Ultima ora

17:17Trump vende a Riad armi per 110 miliardi di dollari

(ANSA) - NEW YORK, 20 MAG - Il presidente americano Donald Trump e il re dell'Arabia Saudita Salman hanno firmato un accordo in base al quale Riad comprerà armi e sistemi di difesa dagli Usa per 110 miliardi di dollari. L'obiettivo però è ancor più ambizioso, ed è quello di arrivare alla cifra record di 350 miliardi di dollari in dieci anni. La firma è avvenuta nel corso di una imponente cerimonia nel palazzo reale di Riad.

17:12Università: Bari si candida a sede ‘Graduate School’ europea

(ANSA) - BARI, 20 MAG - Una 'Graduate School' europea, una scuola di alta formazione in ingegneria dedicata all'industria, potrebbe sorgere nell'area della Città metropolitana di Bari a partire dal 2018, grazie al'accordo di sei Paesi tra cui l'Italia. E' quanto emerso a Bari nel forum europeo 'Nuovi Modelli di Alta Formazione in Industrial engineering and management', alla presenza, tra gli altri, del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. "Sta cambiando il mercato del lavoro e se non abbiamo dirigenti e lavoratori all'altezza della nuova industria rischiamo - ha spiegato Tajani - di dover andare a cercare professionalità in altra parte del mondo. Questa è insomma un'occasione che non possiamo perdere ed ecco perché l'iniziativa di oggi ritengo che vada nella giusta direzione".

17:10Coppia di anziani morta, ipotesi omicidio-suicidio

(ANSA) - CATANIA, 20 MAG - I corpi di un'anziana coppia sono stati trovati dalla polizia di Stato nella loro abitazione di Catania. Secondo i primi accertamenti, si ipotizza che sia stato un caso di omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe sparato alla moglie con un'arma legalmente detenuta, e poi l'avrebbe rivolta contro se stesso, suicidandosi. Sul posto la squadra mobile della Questura, con il medico legale e il magistrato di turno in Procura. (ANSA).

16:47Papa: dramma disoccupati, più giustizia

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 20 MAG - "Come non potremmo essere preoccupati per il grave problema della disoccupazione dei giovani e degli adulti che non dispongono dei mezzi per 'promuovere' sé stessi? Questo è arrivato a un livello molto grave, molto grave. E' un problema che ha assunto proporzioni veramente drammatiche sia nei Paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo e che chiede di essere affrontato per un senso di giustizia tra le generazioni e di responsabilità per il futuro". Lo ha detto il Papa nell'udienza ai partecipanti al convegno internazionale della Fondazione Centesimus Annus-Pro Pontifice. Francesco ha espresso il suo "apprezzamento" per gli "sforzi nel cercare modi alternativi di comprensione dell'economia, dello sviluppo e del commercio". "Vi siete impegnati - ha riconosciuto - a sviluppare modelli di crescita economica centrati sulla dignità, sulla libertà e la creatività, che sono caratteristiche peculiari della persona umana".

16:39Marcia migranti: migliaia in piazza a Milano

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Migliaia di persone hanno partecipato a Milano al corteo 'Insieme senza muri', la manifestazione organizzata a sostegno dei migranti. L'appuntamento ha sollevato polemiche politiche soprattutto dopo l'aggressione di giovedì sera alla Stazione Centrale, dove un 20enne ha accoltellato un poliziotto della Polfer e due militari durante un controllo dei documenti. Durante il corteo di oggi militanti dei centri sociali hanno contestato il Pd. Attimi di tensione si sono registrati all' altezza di piazza della Repubblica, dove un gruppo di militanti di diversi centri sociali hanno chiesto, urlando, l'allontanamento dell' assessore alla Sicurezza, Carmela Rozza, dal corteo. I contestatori hanno definito lo spezzone del Partito Democratico "la peggior destra". Sono volati insulti e qualche spintone, ma senza che le forze dell'ordine fossero costrette a intervenire e poi è tornata la calma.

16:36Calcio: Juric, Genoa giochi senza pensieri e con cattiveria

(ANSA) - GENOVA, 20 MAG - "Domani non dovremo fare nessun calcolo. Abbiamo già sbagliato due partite pensando troppo. Bisogna giocare senza pensieri in testa. L'unico deve essere quello di vincere. E per farlo serve cattiveria". Così Ivan Juric alla vigilia della sfida al Torino che potrebbe dare la salvezza matematica al Genoa. "Abbiamo preparato questa sfida al meglio e sono convinto che faremo una grande partita. Mi aspetto un Torino al massimo, che verrà a fare la sua partita e che cercherà di vincere. Noi dovremo essere concentrati e con la giusta cattiveria. Il nostro unico pensiero dovrà essere quello di vincere i contrasti, di creare superiorità numeriche, di attaccare ricordandosi che siamo sempre 11 contro 11". Con Burdisso nuovamente al centro della difesa in porta giocherà Lamanna nonostante il grave errore di Palermo, costato la sconfitta. "E' un ragazzo forte e ha tutto il nostro sostegno", ma soprattutto toccherà ancora a Simeone in attacco. "Scenderà in campo ad ogni costo anche se si è allenato solo ieri".

16:34Lavrov, con Trump non ho parlato di Comey

(ANSA) - MOSCA, 20 MAG - Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov smentisce la notizia secondo cui avrebbe discusso del siluramento di James Comey da capo dell'Fbi nel suo recente incontro con il presidente americano Donald Trump. "Non abbiamo neanche discusso questa questione", ha detto Lavrov durante la sua visita a Nicosia rispondendo a una domanda dei giornalisti. Lo riporta l'agenzia Interfax.