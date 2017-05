Ultima ora

19:22Inchiesta Trapani: dirigente Piazza,da politica alcun aiuto

(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - "Anche dalla politica non ho avuto alcun sostegno: anzi in quest'ambito la situazione è stata ancora più dura. Non mi faccia dire altro. C'è un'indagine in corso e in questi casi si deve parlare poco. Ho avuto il grandissimo appoggio dei direttori con i quali ho avuta una sintonia di metodo e di percorso assoluta. E se ho intrapreso certe scelte è stato grazie alla loro perfetta condivisione". Lo dice Dorotea Piazza, dirigente della Regione Sicilia del Settore Trasporti che ha presentato alla magistratura l'esposto da cui ė partita l'inchiesta che ha portato agli arresti dell'armatore della Liberty Lines Ettore Morace, del deputato dell'Ars e candidato a sindaco di Trapani Girolamo Fazio e del consulente dell'assessorato regionale Trasporti Giuseppe Montalto. ''Abbiamo avviato la revisione della regolamentazione dei bandi, ma in questo lavoro ho trovato solo dei muri di gomma", aggiunge.

19:22Iran: Siria, Assad tra i primi a congratularsi con Rohani

(ANSAmed) - BEIRUT, 20 MAG - Il presidente siriano Bashar al Assad è stato tra i primi capi di Stato a congratularsi oggi con Hassan Rohani per la sua rielezione a presidente dell'Iran. In un messaggio pubblicato dall'agenzia governativa Sana, Assad ha sottolineato "la fiducia che il popolo iraniano ha dato (a Rohani) per continuare a rafforzare la posizione dell'Iran nella regione e nel mondo". Il presidente siriano ha aggiunto che il suo Paese, principale alleato di Teheran nella regione, continuerà a collaborare con la Repubblica islamica "in ciò che rafforza la sicurezza e la stabilità dei due Paesi, della regione e del mondo". (ANSAmed).

19:22Comunali: D’Alì, mantengo candidatura a sindaco

(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - ''In questa mia assoluta libertà di giudizio e di movimento ribadisco di voler mantenere la mia candidatura a sindaco, che in questi giorni ho percepito con emozione essere fortemente condivisa da tantissimi di voi, anche non addetti ai lavori, che mi hanno fatto pervenire la propria incondizionata solidarietà e l'apprezzamento per il programma ambizioso, forte, concreto e rivoluzionario che ho ufficialmente depositato in Comune, e del quale ho già avuto modo di discutere e illustrare i punti salienti in diversi momenti di incontro e di comunicazione''. Lo scrive in una lettera aperta ai trapanesi il sen. Antonino D'Alì (FI), candidato a sindaco di Trapani, che nei giorni scorsi ha ricevuto da parte della Dda di Palermo la notifica di una misura di prevenzione per obbligo di soggiorno nel comune di residenza da discutere nel prossimo mese di luglio, perché ritenuto 'socialmente pericoloso".

19:17Tajani, economia Italia va meglio ma meno che in altri Paesi

(ANSA) - BARI, 20 MAG - "Dobbiamo essere chiari e dire che è vero, la situazione economica va meglio, come ha detto il presidente della Bce, ma è anche vero che in Italia va un po' meno meglio che in altri Paesi". Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo, AntonioßTajani, parlando oggi con i giornalisti nel palazzo della Città metropolitana di Bari in occasione del forum europeo 'Nuovi Modelli di Alta Formazione in Industrial engineering and management: verso la fondazione di una Graduate School europea fra Università e Industria'. "Dobbiamo guardare anche a stabilizzare la crescita e lo dobbiamo fare - ha aggiunto Tajani - riducendo il debito pubblico in Italia come in altri Paesi. È tuttavia inutile ridurre il debito pubblico se non c'è - secondo Tajani - una forte azione a sostegno dell'economia reale. Se noi lavoriamo nella direzione dell'industria, di piccole e medie imprese, commercio, agricoltura, artigianato e libere professioni, possiamo dare una prospettiva ai nostri giovani".

19:06Giro: corsa a casa Coppi. Faustino, “Mio padre orgoglioso”

(ANSA) - CASTELLANIA (ALESSANDRIA). "Fausto unico, Marco grande, Michele super, forza Vincenzo". Nei sentimenti della folla di appassionati che ha salutato la partenza della tappa del Giro d'Italia Castellania-Oropa, dal paese natale del 'Campionissimo', si sono mischiati il ricordo di Fausto Coppi, Marco Pantani e Michele Scarponi, e l'incoraggiamento a Vincenzo Nibali. Dall'alba nel paesino sulle colline tortonesi, tifosi appassionati e curiosi si sono assembrati tra il mausoleo, la statua, il museo, la casa natale del Campionissimo, che su queste stradine strette e impervie si allenava, oggi ripercorse dai 185 in gara. "Giornata bellissima, segnata da un'emozione particolare -commenta Faustino Coppi, figlio dell'Airone. In tantissimi mi hanno fermato, ognuno con un ricordo. Una giornata speciale in questo piccolo paese di 90 abitanti che si è trasformato nella città più grande del mondo, nel nome di mio padre".

18:11Siria: finita evacuazione sobborgo ribelle di Homs

(ANSAmed) - BEIRUT, 20 MAG - Con la partenza degli ultimi 300 miliziani insorti e decine di loro familiari si è conclusa oggi l'evacuazione di Al Waer, l'ultimo sobborgo della città siriana di Homs che rimaneva nelle mani dell'opposizione armata. Lo rendono noto media governativi e attivisti. La partenza è avvenuta nell'ambito di un accordo locale, simile ad altri che hanno portato a simili evacuazioni in altre aree siriane per anni controllate dagli insorti e sottoposte ad assedio da parte delle forze lealiste. Gli sfollati da questo sobborgo di Homs sono diretti a Jarablus, località al confine con la Turchia controllata da forze ribelli alleate di Ankara. Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), inizialmente da Al Waer, sotto assedio dal 2013, dovevano partire in tutto 12.000 persone. Ma quelli che hanno lasciato il sobborgo sono in realtà oltre 20.000, perché molti hanno deciso di andarsene temendo di doversi arruolare nelle file dell'esercito governativo.

18:05Marcia Migranti, Grasso ‘qui per difendere la Costituzione’

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - "Sono qui per difendere la Costituzione". Il presidente del Senato Pietro Grasso lo ha detto alla manifestazione antirazzista di Milano ricordando che la Carta prevede l'accoglienza di chi non ha diritti garantiti nel suo Paese d'origine. "E' il momento che l'Europa diventi più equa e solidale", ha aggiunto.