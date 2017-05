Ultima ora

21:48Tennis: Open Bnl, Djokovic liquida Thiem e vola in finale

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Ci ha messo meno di un'ora Novak Djokovic a superare il giovane austriaco Dominic Thiem nella seconda semifinale degli Internazionali Open Bnl d'Italia. Al Centrale del Foro Italico, il serbo ha vinto in due set con il punteggio di 6-1 6-0. Domani in finale affronterà il ventenne Zverev per il titolo del torneo romano.

21:25Calcio: Costacurta “Italia U21 forte, può vincere Europei”

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAG - "L'Italia se la gioca e come. Non voglio mettere troppa pressione a Gigi di Biagio che è mio amico però ha sicuramente una squadra che può far bene perché come abbiamo saputo negli ultimi tempi la Germania si presenterà un po' 'ridimensionata' per alcune convocazioni con la Confederation Cup quindi credo che la Nazionale italiana sopratutto per la qualità dei giocatori che ha possa far bene e tornare a vincere quell'Europeo che in passato ci ha dato tante soddisfazioni". E' l'augurio che Billy Costacurta fa agli azzurrini che saranno impegnato nel torneo continentale, parlando a margine della terza edizione di KickOff 2017, evento promosso dalla Figc".

21:17Calcio: Spalletti “questa Roma non ha nulla da recriminare”

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Si può dire che questa squadra a volte sbanda, ma fuori strada non finisce mai. Probabilmente avremmo potuto fare meglio, nell'arco della stagione, ma significa quasi vincerle tutte e non è facile: la Roma ha fatto il suo dovere, specialmente in campionato, e non ha da recriminarsi nulla". Luciano Spalletti si gode così il successo sul Chievo, che tiene la Roma al secondo posto, a un solo punto dalla Juve, che gioca però domani la sua gara-scudetto. "Solo chi è contro la Roma pensa che arrivare secondi sia fallimentare - aggiunge il tecnico a Premium Sport -: volete che vi faccia l'elenco delle squadre che, in Europa, non arrivano nemmeno seconde? Il mio futuro? Non è vero che alcune mie dichiarazioni possano far pensare a una permanenza a Roma e altre a un addio: bisogna solo collocarle nei tempi in cui sono state pronunciate". Elogi a Dzeko ("una persona straordinaria") e per El Shaarawy ("Ha fatto un campionato eccezionale, rispondendo alla grande ogni volta che è stato chiamato in causa").

20:45Pallanuoto: Pro Recco campione d’Italia

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - E' ancora la Pro Recco, per il 12/o anno consecutivo, a vincere lo scudetto della pallanuoto. Nella finalissima, giocata oggi al Palazzo del nuoto di Torino, ha battuto (13-6) l'AN Brescia, per il sesto anno di fila. I lombardi sono riusciti a tenere testa ai plurititolati per tre quarti della gara, arrendendosi solo nell'ultima frazione (5-0 per i liguri). Nella finale per il terzo posto della 'Final six' la Canottieri Napoli ha battuto 8-7 la Bpm Sport Management. Nei playout per la salvezza, la Torino '81 ha conservato il posto in A1 battendo 9-6 nell'ultima partita la Vis Nova Roma.

20:33Calcio: 5-3 al Chievo, la Roma a meno uno dalla Juve

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - La Roma soffre, ma poi batte il Chievo 5-3 e, in attesa che la Juve scenda in campo domani col Crotone, si porta a meno uno dai bianconeri che, vincendo domani, conquisterebbero aritmeticamante il sesto scudetto di fila. Una gara, l'anticipo della 37/a giornata di campionato, in cui non sono mancate le emozioni, oltre ai gol con le doppiette romaniste di El Shaarawy e Salah, e la rete di Dzeko che si porta a quota 28 in testa alla classifica marcatori. Primo tempo con i padroni di casa in vantaggio due volte e poi ripresi dalla squadra di Spalletti: Chievo avanti con Castro, pari di El Shaarawy, ma gli uomini di Maran raddoppiano con Inglese. Il primo tempo si chiude 2-2 con il pari firmato Salah. Nella ripresa la Roma si riporta in vantaggio prima con El Shaarawy (2-3) e poi dilaga con Salah e Dzeko, mentre il Chievo segna ancora con Inglese (in sospetto fuorigioco). Passerella anche per Francesco Totti, entrato al posto del bosniaco.

20:18Yemen: epidemia di colera sta dilagando

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Ennesimo grido d'allarme dell'organizzazione umanitaria Medici senza Frontiere sulla situazione nello Yemen. Con l'aumento dei casi di colera e diarrea acquosa acuta, avverte Msf, l'epidemia rischia di andare fuori controllo, ed è necessaria una risposta urgente e adeguata. Secondo l'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità), il numero di casi sospetti è più che raddoppiato negli ultimi cinque giorni, da 11.000 il 14 maggio a più di 23.500 il 19 maggio. La malattia è ora diffusa in 18 dei 22 governatorati del Paese. Le équipe di Msf hanno curato 3.092 pazienti in 4 centri e 9 unità sanitarie per il colera. Ma "la rapida diffusione dell'epidemia è estremamente allarmante - afferma Ghassan Abou Chaar, capo missione di Msf in Yemen - Il sistema sanitario yemenita era già al collasso. Per riportare sotto controllo l'epidemia non basta curare chi raggiunge gli ospedali. Bisogna anche affrontare l'origine della malattia, migliorando l'acqua e l'igiene e lavorando nelle comunità per evitare nuovi casi".

19:50Iran: Tillerson a Rohani, ‘basta aiutare i terroristi’

(ANSA) - RIAD, 20 MAG - Il segretario di stato americano Rex Tillerson ha invitato il presidente iraniano Hassan Rohani a smettere di sostenere e finanziare i gruppi terroristi ora che è stato rieletto. Parlando in Arabia Saudita dove si trova con il presidente Donald Trump, Tillerson ha affermato che adesso Rohani ha l'opportunità di porre fine al ruolo iraniano a supporto - ha insistito - "delle forze destabilizzatrici che agiscono nella regione". (ANSA).