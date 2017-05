Ultima ora

23:59Gb: domani stop a campagna elettorale per ricordare Jo Cox

(ANSA) - LONDRA, 20 MAG - La premier britannica Theresa May e il leader del Labour Jeremy Corbyn fermeranno la campagna elettorale domani per commemorare il primo anniversario dell'uccisione di Jo Cox. In realtà la parlamentare laburista 41enne fu uccisa brutalmente da uno squilibrato il 16 giugno dell'anno scorso, a una settimana dal referendum sulla Brexit, ma visto che le elezioni si terranno l'8 giugno i candidati si sono accordati sulla data di domani per ricordare la Cox. May e Corbyn dedicheranno la giornata a visitare progetti "che lavorano per unire le comunità" e così rendere omaggio alla convinzione della parlamentare che "ciò che ci unisce è più di ciò che ci divide". Il marito di Jo si è detto felice dell' iniziativa e spera che possa lanciare un segnale positivo. "Spero che la decisione condivisa dei politici di interrompere la campagna elettorale possa mandare un messaggio potente contro l'odio e e l'estremismo", ha dichiarato Brendan Cox ai media britannici.

23:53Almeno 18 agenti Cia uccisi o imprigionati in Cina

(ANSA) - NEW YORK, 20 MAG - La Cina tra il 2010 e il 2012 ha ucciso o imprigionato almeno 18 informatori della Cia. Lo rivelano alcuni ex funzionari dell'amministrazione Usa al New York Times, che descrive una vasta operazione compiuta da Pechino che in due anni ha smantellato gran parte delle attività di spionaggio compiute dagli Usa in Cina, intaccando la capacita' di raccolta di informazioni anche per gli anni a venire.

23:51Napoli: Sarri “Abbiamo fatto un campionato strepitoso”

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Abbiamo fatto un campionato strepitoso, di cui siamo orgogliosi. Non abbiamo fatto alcun tipo di errore: con 83 punti altri anni si vincevano i campionati, ma quest'anno ci sono squadre che hanno fatto medie punti mostruose". Così il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, dopo la vittoria contro la Fiorentina. "L'abbraccio finale dei tifosi testimonia quanto si siano divertiti durante la stagione - aggiunge il tecnico a Premium - Siamo sempre in miglioramento e il sogno che abbiamo dobbiamo continuare a coltivarlo, ma il sogno è nostro: non deve essere la critica a imporcelo. Abbiamo fatto più punti dell'anno scorso, in una stagione pur difficile per via dell'infortunio di Milik e per via dell'impegno in Champions. Il prossimo anno - prosegue - abbiamo tutta l'intenzione di migliorare una stagione già straordinaria e se ci riusciremo sarà tanta roba. La sostituzione di Mertens? Non mi avevano aggiornato sui gol di Dzeko, ma al di là di questo non posso anteporre gli obiettivi personali a quelli della squadra".

23:50Brasile. Temer a Corte Suprema, ‘sospendete inchiesta’

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Il presidente del Brasile, Michel Temer, da ieri ufficialmente indagato per corruzione e ostruzione alla giustizia nell'ambito dell'inchiesta Lava Jato, la Mani pulite brasiliana, si è rivolto al Paese in serata e, in un discorso alla tv ha chiesto alla Corte Suprema, che aveva accolto le richieste della procura generale, di sospendere l'inchiesta, affermando che la registrazione che lo incastrerebbe sarebbe "contraffatta". Temer, intende chiedere alla Corte Suprema di fermare le bocce fino a che i capi di accusa rivolti dalla procura nei suoi confronti - corruzione passiva, ostruzione alla giustizia e associazione illecita - non saranno stati verificati. "Il Paese non deraglierà e io continuerò a guidarlo dal governo", ha detto Temer, ostentando sicurezza.

23:26Napoli, vittoria e nuovo primato punti in Serie A

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - Con il successo di questa sera contro la Fiorentina, il Napoli ha stabilito il suo nuovo primato di punti realizzati in un campionato di serie A a venti squadre. Con i tre di stasera, infatti, il Napoli è arrivato a 83 punti, uno in più del record precedente, che era stato stabilito lo scorso anno dalla quadra di Sarri. I quattro gol contro la Fiorentina ingrossano anche lo score della squadra azzurra che sorpassa nuovamente la Roma e torna ad essere il miglior attacco del campionato con 90 gol, arrivando a quota 111 gol stagionali.

23:25Serie A: 4-1 alla Fiorentina, Napoli torna a -1 da Roma

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Il Napoli batte la Fiorentina 4-1 nel 2/o anticipo della 37ma giornata e si riporta a -1 dal 2/o posto occupato dalla Roma, che da diritto all'accesso diretto alla Champions, e a -2 dalla capolista Juventus, in campo domani. Teoricamente, sono ancora in corsa per lo scudetto anche gli azzurri che non si sono fatti condizionare dalla vittoria della Roma nel pomeriggio. I partenopei partono forte e dopo 8' sono già avanti con Koulibaly. Al 36' il raddoppio arriva con Insigne che approfitta di uno svarione viola per involarsi e battere il portiere Tatarusanu. Nella ripresa show di Mertens (57' e 64') che grazie alla doppietta si riporta sotto a Dzeko nella classifica cannonieri (28 gol contro 27). Tra le due reti, c'è spazio per il gol di Ilicic che accorcia le distanze ma non il sogno europeo, che domani svanirà se il Milan batterà il Bologna. Finisce con gli azzurri a prendersi i meritatissimi applausi per una stagione, comunque vada, straordinaria, anche per il nuoco record di punti in Serie A (83).

21:48Tennis: Open Bnl, Djokovic liquida Thiem e vola in finale

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Ci ha messo meno di un'ora Novak Djokovic a superare il giovane austriaco Dominic Thiem nella seconda semifinale degli Internazionali Open Bnl d'Italia. Al Centrale del Foro Italico, il serbo ha vinto in due set con il punteggio di 6-1 6-0. Domani in finale affronterà il ventenne Zverev per il titolo del torneo romano.