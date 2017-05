Ultima ora

12:03Migranti: sbarcati 250 africani nel porto di Bari

(ANSA) - BARI, 21 MAG - La nave Peluso della Guardia Costiera ha condotto nel porto di Bari 250 migranti provenienti da diversi paesi dell'Africa. Si tratta di 221 uomini, 26 donne, di cui due incinte, e di tre bambini accompagnati. Domani nell'hub di Taranto è previsto l'arrivo di circa 950 migranti. A quanto si apprende, quello di Bari è il primo di una serie di sbarchi programmati che proseguiranno nei prossimi 10 giorni e che porteranno nel porto barese, per poi essere smistati in varie città, circa 850 migranti. Alle attività di assistenza partecipano tutte le forze dell'ordine territoriali, aiutate dai volontari di Croce Rossa, Caritas, associazione Help e dai servizi sociali del Comune di Bari. Dal direttore della Caritas diocesana, don Vito Piccinonna, arriva anche l'appello a raccogliere vestiti e scarpe, soprattutto da uomo, che potranno essere consegnati presso la sala riunioni dell'assessorato al Welfare in piazza Chiurlia, oltre a biscotti, pannolini, carta igienica, olio, pasta, scatolame e bicchieri.

11:56Corea Sud, nuovo test missile Pyongyang

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico da una località appena a nord di Pyongyang. Lo riferisce il ministero della Difesa di Seul, citato dall'agenzia sudcoreana Yonyap. Il missile, aggiunge, ha volato per 500 chilometri. Il lancio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, ora locale, precisa un comunicato dello Stato maggiore di Seul, da una località nei pressi di Pukchang, nelle vicinanze di una base aerea. Il lancio arriva una settimana dopo che Pyongyang ha testato con successo un nuovo missile a medio raggio che, secondo gli esperti, potrebbe essere in grado di raggiungere l'Alaska o le Hawaii.

11:52Trump incontra Sisi, accetta invito a visitare l’Egitto

(ANSA) - RIAD, 21 MAG - Il presidente Donald Trump ha accettato un invito a visitare l'Egitto rivoltogli dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi nel corso di un incontro a Riad. Trump ha definito "un amico" il collega egiziano e lo ha ringraziato per aver liberato il cooperante americano Aya Hijazi, che era detenuto in Egitto da tre anni. El Sisi da parte sua ha detto che Trump ha "una personalità unica" che gli consente "di fare l'impossibile". Trump ha sorriso ed ha detto di essere d'accordo. Il presidente americano è stato anche sentito fare i complimenti al collega egiziano per le sue scarpe.

11:50Voucher: Camusso,c’è problema democrazia se il tema ritorna

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - "Oggi siamo di fronte al fatto che in Parlamento con poca trasparenza si sta facendo una discussione sui voucher che era stata accantonata qualche tempo fa. C'è un problema di democrazia se si decide che i cittadini non devono votare al referendum e poi dopo 20 giorni si torna ad affrontare il tema in Parlamento". Così il leader della Cgil Susanna Camusso, dal palco della manifestazione di Mdp, attacca il dibattito su come sostituire i voucher nella manovrina alla Camera. Sugli stipendi dei manager la leader Cgil sottolinea: 'viene un moto di ribellione quando ormai è scontato che qualsiasi manager può guadagnare 500 volte di più, questo è un modo di fare la guerra tra i lavoratori'.

11:31Voucher: Camusso,c’è problema democrazia se il tema ritorna

11:05Tunisia: esercito manda rinforzi a Tataouine

(ANSA) - TUNISI, 21 MAG - Le forze armate tunisine hanno rafforzato la loro presenza nei pressi di Tataouine, a difesa della stazione di pompaggio di petrolio di Eli Amour - SP 4 della pipeline Trapsa - che alimenta la raffineria di Skhira, bloccata nel tardo pomeriggio di ieri da un gruppo di manifestanti. Lo hanno detto fonti locali all'ANSA. Da settimane i giovani di Tataouine, radunati in sit-in a El Kamour, chiedono misure concrete per l'occupazione e maggiori fondi per lo sviluppo regionale. Una parte dei manifestanti ha accettato nei giorni scorsi le misure proposte dal governo, un'altra parte ha invece deciso di proseguire nelle rivendicazioni. Il presidente della Repubblica tunisino Beji Caid Essebsi ha disposto il 10 maggio scorso che la difesa delle installazioni petrolifere al sud sia affidata all'esercito per tutelare la produzione nazionale.

11:02Bahrein:sceicco Qassim condannato a un anno con condizionale

(ANSA) - DUBAI, 21 MAG - Un tribunale del Bahrein, paese a guida sunnita, ha condannato il leader spirituale della maggioranza sciita, sceicco Isa Qassim, a un anno di reclusione con la condizionale e gli ha sequestrato tutti i beni. Nel giugno 2016 le autorità di Manama avevano annunciato la revoca della cittadinanza allo sceicco Qassim. Successivamente nei confronti del leader sciita sono state mosse varie accuse, tra le quali raccolte illegali di fondi, riciclaggio di denaro e aiuto al terrorismo. La sentenza, inizialmente prevista per il 14 marzo, era stata rinviata al 7 maggio e quindi ad oggi. Nelle settimane precedenti alla sentenza, centinaia di persone si erano riversate nelle strade di Diraz, vicino alla casa dello Sceicco, per esprimere sostegno al leader. Anche oggi i sostenitori hanno invitato i manifestanti a riunirsi nelle moschee sciite del Paese.