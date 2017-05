Ultima ora

15:04Wikileaks: appello madre Assange a premier Australia

(ANSA) - LONDRA, 21 MAG - Un appello al premier dell'Australia, Malcolm Turnbull, affinché s'impegni a garantire il ritorno in libertà di Julian Assange dopo l'archiviazione delle controverse accuse di stupro avanzate a sua tempo dalla magistratura svedese contro di lui, è stato lanciato in queste ore dalla madre del fondatore di Wikileaks. "Sono molto contenta" che quelle accuse siano state ritirate, ha detto Christine Assange in un'intervista a una radio di Brisbane rilanciata oggi dai media britannici. Ora, ha aggiunto "sollecito ufficialmente Malcolm Turnbull a intervenire, e ad agire da primo ministro, per proteggere un suo connazionale". La donna ha poi detto che Julian potrebbe fare causa alla Svezia, per aver "violato i diritti umani" e fatto circolare "menzogne sui media". Mentre ha auspicato pressioni sulla Gran Bretagna perché conceda un salvacondotto al figlio per permettergli di lasciare l'ambasciata dell'Ecuador a Londra, dove vive rifugiato da 5 anni.

14:58Calcio: Monaco, “Vogliamo trattenere Jardim e i migliori”

(ANSA-AP) - MONACO, 21 MAG - Il vice presidente del Monaco Vadim Vasilyev si è detto fiducioso di trattenere sulla panchina monegasca il tecnico Leonardo Jardim, così come la maggior parte dei giocatori, che hanno vinto Ligue1 (segnando addirittura 107 gol) e sono arrivati in semifinale di Champions. Il contratto del 42enne allenatore portoghese scade nel 2019 e il club "cercherà di prolungarlo - ha detto Vasilyev - Lui non ha mai detto che vuole lasciare". Il manager russo ha aggiunto che la società cercherà anche di trattenere il 18enne Kylian Mbappe, grande sorpresa della stagione, quest'anno a segno 26 gol, e il goleador Radamel Falcao (30 reti per lui): "Cercheremo di tenerli con noi, e di allungare i contratti con la maggior parte dei giocatori", ha aggiunto Vasilyev . "Avremo una squadra competitiva anche la prossima stagione, questo è certo - ha concluso Vasilyev - Sarà difficile ripetere una stagione eccezionale come questa ma cercheremo di confermare il titolo in Ligue1".

14:48Bullismo: estorsione e minacce ai danni minore, 3 arresti

(ANSA) - ANCONA, 21 MAG - Per quasi due anni vessato da tre bulli fra i 20 e i 23 anni che lo picchiavano, lo minacciavano di morte e gli estorcevano soldi e gioielli di famiglia, avendolo preso di mira proprio perché figlio di un agiato professionista di Ancona. E' il calvario vissuto da un 17enne e dalla sua famiglia, che si è decisa a denunciare i 3 bulli solo a inizio 2017, dopo aver trasferito il ragazzino per un anno da alcuni parenti in un'altra città, e aver cambiato casa ad Ancona. Grazie alle indagini e agli elementi di prova raccolti dalla Squadra mobile dorica, diretta da Carlo Pinto, gli stalker, due fratelli e un amico, giovani di etnia rom già denunciati più volte in passato per rapina e altri reati, sono stati arrestati. Ai due fratelli gli agenti hanno sequestrato una pistola ad aria compressa senza tappo rosso, che comunque non sarebbe stata usata per minacciare il ragazzino. Il terzo giovane è stato bloccato a bordo di un treno nella stazione di Ancona, mentre rientrava da Pescara.

14:32Trump, uniti contro oppressione donne e massacri religione

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Dobbiamo "restare uniti contro l'uccisione di musulmani innocenti, l'oppressione delle donne, la persecuzione degli ebrei e il massacro dei cristiani". Sono alcuni estratti del discorso che il presidente Usa, Donald Trump, farà al mondo musulmano anticipati dalla Casa Bianca. "I leader religiosi devono lanciare un messaggio chiaro - prosegue Trump -. La barbarie non vi porterà nessuna gloria - la pietà al male non vi porterà nessuna dignità. Se scegliete la via del terrore, la vostra vita sarà vuota, la vostra vita sarà breve a la vostra anima sarà condannata".

14:17Usa coltello dopo offese su WhatsApp, 15enne denunciato

(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAG - Prima le offese reciproche via WhatsApp poi l'appuntamento in centro a Sant'Ilario d'Enza dove dalle parole due minorenni sono passati alle mani e addirittura uno dei due ha estratto un coltello da cucina colpendo al volto il rivale. È accaduto nella tarda mattinata di ieri a Sant'Ilario d'Enza, in provincia di Reggio Emilia. I carabinieri hanno denunciato alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna un 15enne abitante nel reggiano per lesioni aggravate. Se la caverà con una prognosi di 10 giorni e tre punti di sutura, per una ferita da taglio alla guancia, il coetaneo rimasto ferito che è dovuto ricorrere alle cure mediche. Secondo quanto ricostruito i 2 adolescenti, che non si conoscevano, facevano parte di un gruppo di WhatsApp. Interagendo hanno incominciato, senza alcun apparente motivo, ad offendersi reciprocamente sino a quando hanno deciso di darsi appuntamento per chiarire la diatriba. (ANSA).

14:10Champions: Lotti, finale è prestigio per Italia intera

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - "La Juventus in finale di Champions è un risultato di prestigio per tutto il calcio italiano, dobbiamo esserne tutti orgogliosi: quella sera saremo tutti bianconeri". Così il ministro dello sport Luca Lotti oggi a Firenze per il Kickoff della Figc. "Alla Juve - ha detto Lotti - va riconosciuto il merito di un grande lavoro di società, la sua capacità di valorizzare doti ed energie per raggiungere questo obiettivo e non solo. La finale è il frutto del lavoro di un club che ha saputo investire e programmare bene".

14:09Trump, ‘combattere l’estremismo islamico’

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Opporsi all'estremismo islamico e ai gruppi del terrore islamico che ad esso si ispirano". E' una delle frasi contenute nell'atteso discorso che il presidente Usa, Donald Trump, farà al mondo musulmano oggi pomeriggio a Riad, in Arabia Saudita, secondo le anticipazioni diffuse dalla casa Bianca. "Questa non è una lotta tra le diverse fedi, sette o civiltà. Questa è una lotta tra criminali barbarici che cercano di annullare la vita umana e le persone di tutte le religioni che cercano di proteggerla. Questa è una lotta tra il bene e il male", è scritto ancora nella anticipazioni.