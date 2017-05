Ultima ora

17:44Serie A: Juventus 33/o scudetto, è il sesto consecutivo

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - La Juventus si è laureata campione d'Italia per la 33ma volta, la sesta di fila. I bianconeri hanno battuto allo Stadium il Crotone 3-0, portando a 4 punti il vantaggio sulla Roma, 2/a, a una giornata dal termine. tutto facile per i bioanconeri scesi allo Stadium con la formazione migliore e già avanti dopo 12 minuti, grazie a Mandzukic che batte Cordaz con un tap in da centro area. Il raddoppio arriva con una punizione capolavoro di Dybala (al 10mo centro in campionato) che di fatto chiude la partita. Il sigillo finale è di Alex Sandro all'83' che sancisce il trionfo bianconero, 6/o titolo consecutivo, nuovo record per la serie A (Torino e Inter si sono fermati a 5). Per il Crotone la magra consolazione della sconfitta interna dell'Empoli che rimanda all'ultima giornata il verdetto sulla terza squadra che accompagnerà Pescara e palermo in Serie B.

17:44Calcio: Mondiali U.20, Uruguay rigore con Var contro Italia

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - L'Uruguay ha battuto l'Italia per 1-0 in una partita del gruppo D dei Mondiali under 20 giocata a Suwon, in Corea del Sud. La rete decisiva per il successo dei campioni del Sudamerica in questa categoria è stata segnata dal numero 10 Amaral su punizione, ma a fare notizia è stata la concessione da parte dell'arbitro di un rigore alla Celeste tramite il sistema Var, ovvero il 'Video Assistant Referee'. E' stato infatti l'assistente alla moviola ad avvisare l'arbitro Walter Lopez che l'intervento di Scalera su Ardaiz nell'area azzurra era da sanzionare con il penalty. Lopez è così andato a consultare il video e successivamente ha concesso la massima punizione. Sulla quale Zaccagno si è superato neutralizzando il tiro dal dischetto di De La Cruz. Sempre per il gruppo D, il Giappone ha battuto 2-1 il Sudafrica, prossimo avversario dell'Italia mercoledì prossimo sempre a Suwon.

17:42Atletica: Coppa Europa marcia, Palmisano vince 20 km. donne

(ANSA) - PODEBRADY (REP. CECA), 21 MAG - Una straordinaria Antonella Palmisano, la marciatrice con il fiore nei capelli, si mette la corona in Coppa Europa. Oggi a Podebrady la 25enne pugliese ha dominato la 20 km. femminile con una gara tutta di testa, da autentica protagonista, portata a termine in 1h27:57. Seconda la portoghese Ana Cabecinha in 1h29:44 davanti alla 22enne spagnola Laura Garcia-Caro, terza con 1h29:57. Settima l'altra azzurra Valentina Trapletti con il record personale di 1h30:58. Quinta ai Mondiali 2015, quarta all'Olimpiade di Rio 2016, per l'atleta delle Fiamme Gialle allenata da Patrizio Parcesepe è arrivato il momento di sentire l'inno dal gradino più alto del podio. Come le era accaduto nel 2010 da junior in Coppa del Mondo in Messico, e come l'indimenticabile Anna Rita Sidoti, unica italiana prima della Palmisano ad aggiudicarsi il trofeo continentale nel 1996 sulla 10 km. a La Coruna. Tutto ciò proprio il 21 maggio, giorno in cui ricade il secondo anniversario della prematura scomparsa della siciliana.

17:41Trump attacca l’Iran, sostiene il terrorismo e Assad

(ANSA) - NEW YORK, 21 MAG - Donald Trump, rivolgendosi ai leader del mondo musulmano a Riad, attacca l'Iran: "Sostiene il terrorismo e ha aiutato Assad a compiere atti deprecabili in Siria", ma "arriverà il giorno che il popolo iraniano avrà il governo giusto e che merita".

17:21Tentano di contestare il ministro Minniti, tre denunce

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - Tre giovani, due donne e un uomo legati agli ambienti dei collettivi universitari, sono stati denunciati dalla Digos di Torino per il tentativo di contestazione, al Salone del Libro, nei confronti del ministro dell'Interno, Marco Minniti. I tre, nessuno dei quali torinese, erano sconosciuti alla Questura, dove sono stati accompagnati per essere identificati. Erano in possesso di uno striscione contro l'ultimo decreto sicurezza voluto dal governo Gentiloni e, secondo quanto appreso, le politiche sull'immigrazione del Partito Democratico. L'intervento della Digos, che li ha subito allontanati, ha impedito loro di srotolarlo. L'accusa nei loro confronti è di manifestazione non preavvisata.(ANSA).

17:13Trump a arabi, creiamo una grande coalizione anti-terrore

(ANSA) NEW YORK, 21 MAG - "Il nostro obiettivo comune deve essere quello di creare una grande coalizione per distruggere il terrorismo": lo ha detto Donald Trump rivolgendosi ai leader del mondo arabo a Riad. "La maggioranza musulmana deve prendere la leadership nella lotta alla radicalizzazione", ha aggiunto."Vi ringrazio per questa ospitalità fantastica. Il mio è un massaggio di amore per aprire una nuova era nei nostri rapporti", ha aggiunto Trump.

16:22Svizzera: vincono i sì all’uscita graduale dal nucleare

(ANSA) - GINEVRA, 21 MAG - Gli Svizzeri hanno oggi approvato con un referendum il graduale abbandono dell'energia nucleare e una politica di promozione delle energie rinnovabili con il 58,2% di voti favorevoli. Lo riferisce l'agenzia di stampa svizzera Ats. Il popolo svizzero era chiamato a pronunciarsi sulla revisione della legge sull'energia, un primo pacchetto di misure voluto dal governo e volto a ridurre il consumo di energia, aumentare l'efficienza energetica, promuovere le energie rinnovabili. Prevede inoltre il divieto di costruire nuove centrali nucleari.