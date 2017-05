Ultima ora

20:01Incidenti stradali: tre morti nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAG - Tre persone sono morte e una quarta è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto verso le 17.30 a Ganzanigo di Medicina, nel Bolognese. Dalle prime informazioni, si è trattato di uno scontro fra due auto avvenuto lungo la San Vitale, nei pressi dell'incrocio con via Nuova. Sono intervenuti due elicotteri del 118, da Bologna e da Ravenna, ambulanze e vigili del fuoco, oltre ai carabinieri.

20:00Calcio: Juric sorride, mi sono tolto un peso

(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - "Mi sono tolto un peso". Ivan Juric è il volto della sofferenza e allo stesso tempo della felicità dopo aver conquistato la salvezza battendo il Torino. "Abbiamo fatto una grandissima prestazione - ha detto - dimostrando che questa squadra è senza malizia e che non è in grado di gestire le partite ma deve giocare sempre aggressiva. Abbiamo giocato una partita vera senza risparmiarci. E' stata una grandissima esperienza - ha ammesso -. Un anno difficile dal quale ho imparato molto. Probabilmente il più grande errore commesso come società a gennaio è stato di aver dato il segnale che non avevamo grandi ambizioni in questo campionato". Ma Juric pensa anche al futuro. "Vorrei ricostruire un grande Genoa ma deciderà il presidente". Prima però la Roma. "Andremo per fare bene, non possiamo permetterci di rilassarci. Andremo a fare la nostra partita senza regalare niente a nessuno e faremo una grande prestazione".

19:54Calcio: Terry lascia Chelsea dopo 22 anni, festa e lacrime

(ANSA) - LONDRA, 21 MAG - Profonda emozione oggi a Stamford Bridge, 'tempio' del Chelsea, per il saluto a un idolo che lascia il proprio club dopo un'esperienza più che ventennale. La gente del Chelsea ha quindi reso il giusto tributo al capitano John Terry, bandiera dei Blues che ha giocato l'ultima partita di Premier dopo una carriera di 22 anni con la maglia dei londinesi, che per festeggiare il titolo hanno travolto per 5-1 il Sunderland. Antonio Conte ha omaggiato il 36enne Terry schierandolo nell'undici iniziale, e i supporter lo hanno accolto con striscioni con il volto del capitano e scritta come "JT 26 Thank You For Everything". Molti erano vestiti con la maglia numero 26 del loro idolo, che con il Chelsea ha vinto 5 titoli di Premier, 5 Coppe d'Inghilterra, 3 Coppe di lega, 1 Champions League e 1 Europa League. La presenza in campo di Terry è durata fin quando Conte lo ha sostituito al 26', minuto che è il numero della maglia del capitano, che ha salutato in lacrime, uscendo con i compagni allineati nella parata d'onore.

19:35Tennis: Djokovic saluta Open Bnl, Agassi nuovo coach

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Novak Djokovic saluta Roma da sconfitto, ma già proiettato al Roland Garros dove scenderà in campo avendo il supporto di un certo André Agassi. L'ex campione statunitense ha infatti deciso di accettare l'offerta del serbo diventandone il nuovo coach. "Come l'ho convinto? L'ho persuaso, ma non vi svelerò i segreti della mia persuasione" annuncia sorridendo Nole in conferenza stampa dopo il ko con Zverev al Foro Italico. "Ho parlato con lui al telefono nelle ultime due settimane e abbiamo deciso di riunirci a Parigi. Quindi sarà lì - spiega il tennista serbo -. Siamo entrambi eccitati dal fatto di lavorare insieme e vedere dove ci porta. Non abbiamo alcun impegno a lungo termine. Cerchiamo di conoscerci un po' a Parigi, dove non resterà per l'intero torneo. Dovrà rimanere solo per un certo tempo, e dopo sapremo cosa succederà".

19:32Inchiesta Trapani: Vicari, intercettazioni siano disponibili

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Dopo la decisione che ho preso di dimettermi per non consentire strumentalizzazioni di un fatto che ho spiegato e che tornerò a spiegare nelle sedi appropriate, non consento rivisitazioni o esercizi di fantasia sull'accaduto". Lo afferma Simona Vicari, senatrice di Ap ed ex sottosegretaria ai Trasporti. "A questo fine - prosegue - chiarisco due punti: sulla richiesta di utilizzo delle intercettazioni che mi riguardano, chiederò io stessa, al presidente della Giunta per le Immunità Dario Stefano, che si rendano immediatamente disponibili, senza aspettare la formalizzazione della relativa richiesta; il riferimento ai tre Rolex, preciso che è stata una mia provocazione per rispondere ironicamente sulla linea del Rolex che i giornalisti ormai hanno eletto ad argomento "trending topic"". Intanto, è stato fissato per domattina, davanti al gip Marco Gaeta, l'interrogatorio di garanzia dell'armatore Ettore Morace, arrestato venerdì con l'accusa di corruzione.

19:27Black out funivie Oropa, protezione civile soccorre persone

(ANSA) - BIELLA, 21 MAG - Un blackout, probabilmente causato dal guasto di un trasformatore, ha bloccato le funivie di Oropa, l'impianto a fune che collega il santuario in provincia di Biella al lago del Mucrone. Un centinaio le persone, tra cui alcune famiglie con bambini piccoli, rimaste bloccate nelle cabine, che grazie all'attivazione da parte dei tecnici del motore di emergenza sono state riportate nelle rispettive stazioni di partenza. L'incidente, intorno all'ora di pranzo, ha richiesto l'intervento della protezione civile, coordinata dalla prefettura dove è stato allestito un tavolo tecnico, e del soccorso alpino. Chi era impossibilitato a scendere a valle a piedi, è stato accompagnato in fuoristrada. Per una famiglia con bimbi di pochi mesi e una persona diabetica senza insulina è stato necessario far alzare l'elicottero del 118. La funivia ha rimborsato tutte le persone. (ANSA).

19:27Scudetto Juve: Appendino, “come noi nessuno”

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - Anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino, di dichiarata fede bianconera, gioisce per l'ennesimo scudetto della Juventus: "Come noi nessuno!", ha twittato, con l'icona di sei trofei uno di fianco all'altro. La prima cittadina ha anche ritwittato l'immagine della 'Juventus legend" pubblicata dal club bianconero.