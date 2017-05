Ultima ora

21:52Calcio: Simeone, rimango all’Atletico, il futuro siamo noi

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Diego Pablo Simeone allenerà l'Atletico Madrid anche nella prossima stagione, rispettando il contratto che lo lega al club biancorosso. A dirlo è stato lo stesso tecnico al termine della partita vinta per 3-1 contro l'Athletic Bilbao, l'ultima giocata dall'Atletico nello stadio Vicente Calderon. Al termine dell'incontro, in un clima di grande emozione, Simeone ha più volte applaudito verso gli spalti, poi al rientro negli spogliatoi ha detto "rimango qui". "Ringrazio tutti coloro che sono passati per questo campo di gioco - ha detto ancora Simeone -: calciatori, allenatori e dirigenti, tutti quelli che hanno costruito questa società. Per voi la parola sentimento ha un significato profondo: altre squadre possono avere più soldi e qualche coppa in più di noi, però non potranno mai eguagliare il sentimento che tutti voi provate per l'Atletico". "I giornalisti mi chiedono continuamente se rimango - ha aggiunto -. Sì, rimango, e sapete perché? Resto perché questo club ha un futuro e questo futuro siamo tutti noi".

20:45Scudetto Juve: Barzagli, Champions per coronare 6 anni super

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Il mio sesto scudetto? E' stato un cammino bellissimo pieno di gioie, di grande lavoro ma siamo qui a festeggiare un titolo dopo anni di grande mentalità. La società è stata bravissima, ha lanciato tutti noi e siamo contenti. Ora prepareremo la finale al meglio, le motivazioni non mancheranno e spingeremo al massimo. Champions traguardo finale? Non lo so, spero che vada bene la Champions innanzitutto. Questa coppa è un traguardo che inseguiamo da molti anni, sarebbe la bellissima conclusione di questi sei anni". Andrea Barzagli si gode così il momento magico con il sesto scudetto di fila. "Al di là di come andrà la finale - dice -, anche nella prossima stagione ripartiremo per vincere. La cosa fondamentale di questi anni, al di là di noi che siamo qui da tanti anni, è che c'è una grande apporto dai nuovi. Ogni anno la mentalità si rinnova: quando non ci sarà più quella sarà giusto lasciare per qualcun altro che ha più fame. E' bello vincere ma ci piace ancora di più continuare a vincere".

20:39Mdp: Speranza a Pisapia, renzismo va superato non addolcito

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "In un paese normale ci sarebbe il centrosinistra, ma la realtà è che il centrosinistra si è rotto non su questione personali, ma per scelte politiche sbagliate. Capisco il tentativo di riunire nelle parole di Giuliano Pisapia, ma serve chiarezza limpida: serve un'alternativa, qui non si tratta di addolcire il renzismo, ma di superarlo". Così Roberto Speranza, parlando dal palco di Mdp, replica all'ex sindaco di Milano che chiede ancora di lasciare aperte le porte per un centrosinistra unito con il Pd.

20:37Ungheria: migliaia contro governo Orban

(ANSA) - BUDAPEST, 21 MAG - Migliaia di ungheresi sono scesi in piazza oggi a Budapest contro le politiche del governo di Viktor Orban, ritenute limitative della libertà di insegnamento universitario e intimidatorie nei confronti delle ong che ricevono finanziamenti dall'estero. I circa 5.000 dimostranti hanno scandito slogan a favore dell'Unione europea, in linea con altri raduni di protesta organizzati nelle scorse settimane contro una controversa legge che costringerà l'università Ceu (Central European University), fondata dal miliardario filantropo americano George Soros a Budapest, a chiudere i battenti.

20:27Tiro a segno: Cdm, in gara con lutto braccio per Tokyo 2020

(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 21 MAG - Singolare forma di protesta da parte dei tiratori impegnati nella 'tappa' di Coppa del mondo a Monaco di Baviera, che si concluderà mercoledì prossimo. Ieri0 nella gara di pistola libera 50 metri, vinta dal fuoriclasse (3 ori olimpici, a Pechino, Londra e Rio) coreano Kim Jongoh (230.5), davanti al portoghese Joao Costa (228.3) e al serbo Dimitije Crgic (209.0), gli atleti hanno gareggiato e sono poi saliti sul podio con il lutto al braccio. Ciò in segno di protesta perché questa specialità è stata cancellata, per il momento, dal programma olimpico a partire da Tokyo 2020. La pistola libera 50 m. è la specialità in cui gareggiava Pierre De Coubertin, e fa parte dei Giochi fin da Atene 1896, saltando finora solo le edizioni di St.Louis 1904, Parigi 1924, Amsterdam 1928 e Los Angeles 1932. Ma ora il congresso della Issf, ente mondiale del tiro, per recepire la raccomandazione Cio di portare ai Giochi lo stesso numero di specialità maschili e femminili,ha proposto di toglierla dal programma olimpico.

20:26D’Alema, riunirsi con chi c’è e fare le liste

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Leggo di un accordo per andare a votare ad ottobre, quindi bisogna riunirsi con chi c'è e fare le liste perchè senza le liste non si prendono i voti". Al termine dell'iniziativa di Mdp, Massimo D'Alema fa capire quali sono le prossime tappe del Movimento alla luce dell'apertura di Silvio Berlusconi al Pd e rispetto alla ricostruzione del centrosinistra.

20:24Vela: Audi Sailing League, vince barca Canottieri Aniene

(ANSA) - PORTO CERVO, 21 MAG - Con 11 primi, un secondo e un terzo posto nei 13 match in cui ha preso parte, il Circolo Canottieri Aniene con Lorenzo Bressani al timone (Luca Tubaro, Umberto Molineris, Matteo Mason) ha vinto la Audi Italian Sailing League, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda. Dopo lo stop imposto ieri dal maestrale che ha soffiato superando i 40 nodi, oggi il vento in calo ha permesso di svolgere 18 prove, portando il totale a 26 come da programma richiesto dalla formula della Lega Italiana Vela. Il Canottieri Aniene ha mostrato le qualità dell'equipaggio, sia con il vento molto forte di venerdì, sia oggi in condizioni di vento medio e instabile per direzione: 16 i punti totali in classifica. Al 2/o posto il Circolo Velico Ravennate (Michele Mazzotti, Andrea Bazzini, Cesare Trioschi, Francesco Ivaldi). L'obiettivo di qualificarsi per la finale nazionale di Crotone è stato centrato, oltre che da Aniene e Ravennate, anche da Centro Velico 3V, Marina Militare, Yacht Club Porto Rotondo e Club Portocivitanova.