Ultima ora

00:18Facebook: Guardian rivela regole segrete su sesso e violenza

(ANSA) - LONDRA, 21 MAG - Il Guardian rivela per la prima volta le regole e le linee guida segrete di Facebook. Dopo una lunga inchiesta il quotidiano britannico è entrato in possesso di un centinaio di manuali con le regole da rispettare e su come moderare argomenti come violenza, razzismo, terrorismo, odio e pornografia. Una fonte del quotidiano sostiene che "Facebook non è in grado di controllare i suoi contenuti, è cresciuto troppo in fretta, raggiungendo dimensioni enormi". Difficile per esempio reagire in casi come il cosiddetto 'revenge porn' (cioè le persone lasciate che si vendicano postando immagini intime e personali per danneggiare l'ex partner): in molte situazioni occorre decidere se l'immagine è appropriata in meno di 10 secondi, vista la mole di lavoro per i moderatori.

23:32Basket: 80-64 a Olympiacos, Fenerbahce vince Eurolega

(ANSA) - ISTANBUL, 21 MAG - Il Fenerbahce ha vinto per la prima volta nella sua storia l'Eurolega di basket battendo l'Olympiacos Pireo per 80-64 nella finale giocata oggi a Istanbul davanti a 15.671 spettatori. Migliori marcatori per i neo-campioni d'Europa Bogdanovic e Kalinic con 17 punti, mentre Gigi Datome ne ha segnati 11 in 21'54'' di gioco. L'azzurro ha anche pianto quando gli è stato consegnato il trofeo destinato ad ognuno dei vincitori. Incredibile il record del tecnico del Fenerbahce Zelimir Obradovic, che ha vinto l'Eurolega per la nona volta in carriera.

23:03Siria, regime riprende controllo Homs, ex bastione rib

(ANSA) - BEIRUT, 21 MAG - Era diventata la città simbolo della rivolta del 2011 contro Bashar el Assad, era diventata la "capitale della rivoluzione". Da oggi Homs, la terza città della Siria, dopo oltre quattro anni di feroce assedio, è tornata interamente in mano di Damasco ed è stata "liberata da ogni opposizione armata", nelle parole del regime, che ha diffuso in serata la notizia, dopo l'evacuazione controllata dell'ultimo quartiere, Al-Waer. Sulla base dell'accordo fra le parti, sono stati portati a Idlib i ribelli armati e i loro familiari - usciti dalla città col volto coperto e autorizzati a tenere armi leggere per l'autodifesa, e anche gli oppositori politici, e sono entrate le forze fedeli al presidente. I ribelli anti-Assad, perduta l'ex "città martire" Aleppo e Homs - ormai allo stremo dopo la grande offensiva governativa del 2014 -, nonché quasi tutta Damasco, restano arroccati in gran parte della provincia attorno ad Aleppo lungo il confine turco e a Idlib e dintorni.

22:55Spagna: primarie rieleggono Sanchez leader socialisti

(ANSA) - MADRID, 21 MAG - L'ex segretario Pedro Sanchez è stato rieletto leader dei socialisti alle primarie tenute oggi dal Psoe, con il 49% circa, davanti alla rivale Susana Diaz, governatrice dell'Andalusia, al 40%. Al terzo posto Patxi Lopez al 10%. La Diaz ha riconosciuto la sconfitta e ha chiamato Sanchez per congratularsi con lui. Spetterà a Sanchez il difficilissimo compito di tentare di ricomporre l'unità d'un partito spaccato da mesi ed evitare una rottura fra le due anime interne, e definire una strategia di rilancio dopo i disastrosi risultati elettorali alle politiche degli ultimi anni. Alle legislative del giugno scorso il Psoe - che in alternanza con il Pp ha governato il paese dalla fine della dittatura franchista - sotto la guida di Sanchez ha toccato il fondo con il 22,6%, praticamente alla pari con Podemos. Negli anni 1980 il partito, guidato da Felipe Gonzalez, aveva ottenuto il 48%. Sanchez era stato costretto alle dimissioni il primo ottobre da una rivolta dei baroni del partito.

22:25Calcio: 2-0 al Malaga, Real Madrid è campione di Spagna

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Il Real Madrid è campione di Spagna per la 33/a volta nella sua storia. La squadra di Zinedine Zidane, rivale della Juventus nella finale di Champions del 3 giugno a Cardiff, ha avuto la certezza del titolo vincendo oggi per 2-0 sul campo del Malaga, con reti di Cristiano Ronaldo e Benzema, in una partita della 38/a e ultima giornata. Questo successo ha permesso ai 'blancos' di mantenere i tre punti di vantaggio che avevano sul Barcellona, che ha battuto l'Eibar per 4-2. Il Real aveva vinto per l'ultima volta la Liga nel 2012, quando era allenato da Josè Mourinho.

21:52Calcio: Simeone, rimango all’Atletico, il futuro siamo noi

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Diego Pablo Simeone allenerà l'Atletico Madrid anche nella prossima stagione, rispettando il contratto che lo lega al club biancorosso. A dirlo è stato lo stesso tecnico al termine della partita vinta per 3-1 contro l'Athletic Bilbao, l'ultima giocata dall'Atletico nello stadio Vicente Calderon. Al termine dell'incontro, in un clima di grande emozione, Simeone ha più volte applaudito verso gli spalti, poi al rientro negli spogliatoi ha detto "rimango qui". "Ringrazio tutti coloro che sono passati per questo campo di gioco - ha detto ancora Simeone -: calciatori, allenatori e dirigenti, tutti quelli che hanno costruito questa società. Per voi la parola sentimento ha un significato profondo: altre squadre possono avere più soldi e qualche coppa in più di noi, però non potranno mai eguagliare il sentimento che tutti voi provate per l'Atletico". "I giornalisti mi chiedono continuamente se rimango - ha aggiunto -. Sì, rimango, e sapete perché? Resto perché questo club ha un futuro e questo futuro siamo tutti noi".

20:45Scudetto Juve: Barzagli, Champions per coronare 6 anni super

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Il mio sesto scudetto? E' stato un cammino bellissimo pieno di gioie, di grande lavoro ma siamo qui a festeggiare un titolo dopo anni di grande mentalità. La società è stata bravissima, ha lanciato tutti noi e siamo contenti. Ora prepareremo la finale al meglio, le motivazioni non mancheranno e spingeremo al massimo. Champions traguardo finale? Non lo so, spero che vada bene la Champions innanzitutto. Questa coppa è un traguardo che inseguiamo da molti anni, sarebbe la bellissima conclusione di questi sei anni". Andrea Barzagli si gode così il momento magico con il sesto scudetto di fila. "Al di là di come andrà la finale - dice -, anche nella prossima stagione ripartiremo per vincere. La cosa fondamentale di questi anni, al di là di noi che siamo qui da tanti anni, è che c'è una grande apporto dai nuovi. Ogni anno la mentalità si rinnova: quando non ci sarà più quella sarà giusto lasciare per qualcun altro che ha più fame. E' bello vincere ma ci piace ancora di più continuare a vincere".