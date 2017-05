Ultima ora

09:35Basket: Nba,Boston rovescia pronostico e batte Cavs, ora 2-1

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Gran colpo dei Boston Celtics che nella notte sono andati a vincere in casa dei Cleveland Cavaliers e hanno riaperto la finale di Conference in Nba, portandosi sul 2-1 dopo gara 3. I pronostici davano pollice verso alla formazione di Boston, ma sul campo si è vista una squadra aggressiva, decisa a vendere cara la pelle prima di cedere del tutto le armi ai rivali per la finalissima di Nba. Così è finita 111-108, con una rimonta dei Celtics spettacolare, visto che i Cavs erano riusciti a portarsi avanti di 21 punti. Considerando pure l'assenza in campo di Isaiah Thomas, il risultato era quasi considerato acquisito per i Cavs. Invece i Celtics hanno stretto i denti e macinato punti su punti e alla fine hanno avuto il sopravvento, con ben sei giocatori andati a segno in doppia cifra e Marcus Smart che ne realizza 27. Prossima sfida, gara 4 nella notte fra giovedì e venerdì. (ANSA).

09:19Ragazzo ucciso a Pisticci: fermato un amico 17enne

(ANSA) - MATERA, 22 MAG - Un ragazzo di 17 anni è in stato di fermo con l'accusa di aver ucciso un suo amico coetaneo, Matteo Barbalinardo, il cui cadavere è stato trovato ieri in un cantiere a Marconia di Pisticci (Matera), a poca distanza dalla sua abitazione. Sul cadavere del ragazzo vi erano numerose ferite di arma da taglio. Nella notte il 17enne è stato a lungo ascoltato nel Commissariato di Pisticci della Polizia. Particolari del fermo saranno resi noti stamani, alle ore 11, in un conferenza stampa nella Questura di Matera.

08:56Veterinario ucciso:collaboratore in stato fermo per omicidio

(ANSA) - OSIMO (ANCONA), 22 MAG - E' in stato di fermo per omicidio il collaboratore del veterinario Olindo Pinciaroli, trovato morto ieri mattina nelle campagne di Osimo, con varie coltellate sul corpo. Il pm Marco Pucilli ha interrogato il giovane ascolano, 23 anni, per tutta la notte, disponendo poi il provvedimento di fermo, eseguito stamani dai carabinieri. L'indagato è stato portato nel carcere di Montacuto; aveva sostenuto la tesi di un'aggressione per rapina da parte di 4 sconosciuti.

06:14Corea Nord: Kim approva produzione massa missile KN-15

PECHINO - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha approvato la produzione su vasta scala del nuovo missile a medio-lungo raggio denominato Pukguksong-2 (KN-15), all'indomani della conferma del test rivendicato come ''grande successo'': lo riporta l'agenzia Kcna, secondo cui Kim ha espresso ''grande soddisfazione per un'arma strategica''.

06:11Nepal: tre alpinisti morti su Everest, uno disperso

KATHMANDU - Tre alpinisti morti e uno disperso in un tragico fine settimana sull'Everest, la vetta piu' alta del mondo, secondo quanto annunciato dalle autorita' locali e dagli organizzatori delle spedizioni. All'americano Roland Yearwood, 50 anni, morto, e all'indiano Ravi Kumar, disperso, dei quali si aveva avuto notizia ieri, si aggiungono altre due vittime: lo slovacco Vladimir Strba, 50 anni, e l'australiano Francesco Enrico Marchetti, 54 anni. La morte di Strba e' stata comunicata da un funzionario del ministero del Turismo del Nepal. Il suo corpo e' stato portato al campo base 4 nel South Col, tra l'Everest e il Lhotse. Marchetti, originario del Queensland, e' morto invece nel versante cinese dell'Everest, secondo il quotidiano Himalayan Times.

00:18Facebook: Guardian rivela regole segrete su sesso e violenza

(ANSA) - LONDRA, 21 MAG - Il Guardian rivela per la prima volta le regole e le linee guida segrete di Facebook. Dopo una lunga inchiesta il quotidiano britannico è entrato in possesso di un centinaio di manuali con le regole da rispettare e su come moderare argomenti come violenza, razzismo, terrorismo, odio e pornografia. Una fonte del quotidiano sostiene che "Facebook non è in grado di controllare i suoi contenuti, è cresciuto troppo in fretta, raggiungendo dimensioni enormi". Difficile per esempio reagire in casi come il cosiddetto 'revenge porn' (cioè le persone lasciate che si vendicano postando immagini intime e personali per danneggiare l'ex partner): in molte situazioni occorre decidere se l'immagine è appropriata in meno di 10 secondi, vista la mole di lavoro per i moderatori.

23:32Basket: 80-64 a Olympiacos, Fenerbahce vince Eurolega

(ANSA) - ISTANBUL, 21 MAG - Il Fenerbahce ha vinto per la prima volta nella sua storia l'Eurolega di basket battendo l'Olympiacos Pireo per 80-64 nella finale giocata oggi a Istanbul davanti a 15.671 spettatori. Migliori marcatori per i neo-campioni d'Europa Bogdanovic e Kalinic con 17 punti, mentre Gigi Datome ne ha segnati 11 in 21'54'' di gioco. L'azzurro ha anche pianto quando gli è stato consegnato il trofeo destinato ad ognuno dei vincitori. Incredibile il record del tecnico del Fenerbahce Zelimir Obradovic, che ha vinto l'Eurolega per la nona volta in carriera.