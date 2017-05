Ultima ora

13:21Incidenti montagna: escursionista muore su Alpi Apuane

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 22 MAG - Un escursionista è morto sulle Alpi Apuane, nella zona di Renara, in provincia di Massa e Carrara. L'escursionista, ricostruiscono oggi le cronache dei giornali locali, era probabilmente diretto al Masso del Vestito. Mentre era in cammino sulla zona si è abbattuto un nubifragio. L'uomo, Paolo Mangilli, 59 anni, di Milano, è probabilmente scivolato sul terreno bagnato in un punto del sentiero prospiciente uno strapiombo. L'allarme è scattato sabato sera. A lanciarlo la figlia che non aveva più notizie dell'uomo. Le ricerche, cominciate nella notte, si sono concluse sono ieri: oltre 20 gli uomini del soccorso alpino e speleologico impegnate fino a quando il corpo è stato trovato in fondo al dirupo.(ANSA).

13:14Calcio: Marotta “in tanti chiedono di venire alla Juventus”

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Fra i motivi di orgoglio della sua gestione alla Juventus, l'ad Beppe Marotta indica "la valorizzazione del brand" e l'aver "ricostruito il blasone". Parole tecniche per dire che fino a qualche anno fa c'erano giocatori che rifiutavano di andare a giocare nel club bianconero ("per esempio Di Natale dell'Udinese ci disse educatamente che non gli interessava") ora invece "c'è la fila. Oggi -ha detto Marotta a 'Radio anch'io sport'- lo scenario è diverso e tanti calciatori si fanno sentire per venire a giocare da noi. Il lavoro di questi anni ha portato non solo successi sportivi, ma anche di valorizzazione del brand".

13:08L.elettorale: Salvini,patto Berlusconi-Renzi?No a minestroni

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Se Berlusconi e Renzi propongono una legge proporzionale come in Germania, dove per altro i principali partiti di centro-destra e centro-sinistra governano insieme, dove vogliono arrivare?". Matteo Salvini risponde così a Rtl 102.5, alla domanda se il dialogo sulla legge elettorale tra i due leader possa essere l'anticamera a un nuovo patto del Nazareno. "A me - sottolinea - non piacciono i minestroni, perché i minestroni alla Monti hanno partorito la legge Fornero, un aumento di debito pubblico, un aumento di pressione fiscale: in Italia chi produce paga il 64% di tasse, fino al 27 agosto si lavora per lo Stato, siamo al terzo mondo. Detto questo, per scongiurare questa ipotesi di minestrone, noi siamo d'accordo, gli italiani votino entro settembre, e poi avremo una proposta seria, coerente, realizzabile, è da due anni che proponiamo, numeri alla mano, la tassa unica al 15% per tutti gli italiani. Da due anni ci dicono che non si può e adesso la applicheranno Trump negli Stati Uniti e la May a Londra".

13:06Veterinario ucciso: ritrovato coltello, pm convalida fermo

(ANSA) - ANCONA, 22 MAG - E' stato ritrovato a 150 metri dal luogo del delitto, sul lato destro della strada Chiaravallese, il grosso coltello da cucina con l'impugnatura di metallo con cui Valerio Andreucci, 23 anni, avrebbe ucciso ieri mattina il veterinario Olindo Pinciaroli, 54 anni. L'arma era sporca di sangue, e verrà sottoposta ad accertamenti sulle impronte. Andreucci era stato rintracciato nei pressi dai carabinieri poco dopo l'omicidio, accucciato in un fossato a 100 metri dall'ambulanza veterinaria su cui viaggiava con il dottore, ma sul lato sinistro della strada. Era in stato semiconfusionale, ha tentato di descrivere una finta rapina ad opera di 4 sconosciuti, ma nel corso del lungo interrogatorio notturno si è più volte contraddetto. Non ha tuttavia confessato. Il pm ha disposto la convalida del fermo a carico del giovane: al momento l'ipotesi di reato è omicidio volontario, senza premeditazione. L'autopsia dirà quali sono stati i colpi mortali. Ancora da mettere a fuoco invece il movente dell'assassinio.

13:05Migranti: in 952 sbarcati a Taranto da nave Diciotti

(ANSA) - TARANTO, 22 MAG - Sono sbarcati la scorsa notte al porto di Taranto, dal pattugliatore della Guardia costiera 'Ubaldo Diciotti', 952 migranti soccorsi nelle ultime ore in mare e provenienti dalla Siria e dall'Africa centrale. Fra loro anche una salma. Si tratta in maggioranza di uomini, ma a bordo c'erano anche un centinaio di donne e circa 200 minori, mentre sono diversi i nuclei familiari presenti. Due bambini sono stati portati in ospedale perché febbricitanti e poi ricondotti, dopo gli accertamenti, nell'hotspot, dove sono in corso le procedure di identificazione. Le operazioni di accoglienza sono state coordinate dalla Prefettura. Già questo pomeriggio, secondo quanto riferito dal responsabile della struttura, Michele Matichecchia (comandante della polizia locale), un primo gruppo di 400 persone verrà smistato verso altre località con bus privati. I migranti saranno tutti identificati nell'hotspost nel giro di 24 ore. Non si segnalano criticità.

13:04L.elettorale: Maroni, ci sono condizioni per voto a ottobre

(ANSA) - GENOVA, 22 MAG - "Leggevo oggi che Berlusconi spinge molto per il voto anticipato, addirittura il 24 settembre, 5 giorni prima del suo compleanno. Mi sembra un po' azzardato. Direi che se si votasse ad ottobre sarebbe una bella cosa e penso che ci siano le condizioni perché si voti ad ottobre". Lo ha detto il governatore della Lombardia Roberto Maroni a margine di un incontro a Genova sulle infrastrutture del Nord Ovest dove si è intrattenuto a parlare della legge elettorale con i presidenti Sergio Chiamparino e Giovanni Toti.

13:02Boldrini, fare pressione su Trump perché si ravveda su Cop21

(ANSA) - OSTIA (RM), 22 MAG - "Mi auguro che il tema dell'ambiente emerga e mi auguro che l'Italia porti avanti l'impegno" sugli accordi di Parigi di Cop21 sui quali "il presidente Trump ha posto dei dubbi". Lo afferma la presidente della Camera Laura Boldrini soffermandosi, a margine della partecipazione alla campagna Spiagge pulite di Legambiente, sull'incontro di domani a Roma tra il premier Gentiloni e il presidente degli Usa Donald Trump. "Bisogna fare pressione affinché Trump si ravveda, è nell'interesse si tutti", spiega.